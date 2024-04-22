Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:20

Карякин: «Возвращение короны в Россию стоит под большим вопросом»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги турнира претендентов-2024.

«Теперь будем следить за противостоянием Индии и Китая. Мне как зрителю будет очень интересно посмотреть. Конечно, хотелось бы, чтобы корона вернулась в Россию. Но, к сожалению, это невозможно в этом чемпионском цикле. И в следующих циклах это стоит под большим вопросом. Потому что ни у одного россиянина нет гарантий, что он отберется на турнир претендентов. Но этот турнир оставил очень интересные впечатления», — сказал Карякин «СЭ».

Победителем турнира претендентов в Торонто стал Гукеш Доммараджу из Индии, набравший 9 баллов. Россиянин Ян Непомнящий поделил второе место с представителями США Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой (по 8,5 балла).

Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
1
0
Читайте также
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
В РФ разработали систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА
«Вашингтон» сломался за 2 минуты! Панарин начал плей-офф с победной шайбы, а Овечкин даже не бросил в створ
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Эндокринолог назвала продлевающие жизнь пищевые привычки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпов считает, что Непомнящий достойно выступил на турнире претендентов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости