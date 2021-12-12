Скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего

Внезапный конфликт после того, как все уже отмахали кулаками.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам завершился раньше, чем планировалось, Магнус Карлсен в одну калитку обыграл Яна Непомнящего в 11 партиях из 14, и три последние не понадобились. Декорации не совсем удавшегося шоу уже разбирали, но тут таки грянуло.

Что произошло?

Неожиданным виновником громкого хлопка дверью стал российский шахматист, но не Непомнящий, а Даниил Дубов — молодой и талантливый 25-летний гроссмейстер и чемпион мира по быстрым шахматам. Дубов славится своей атакующей, иногда бесшабашной игрой, но пока не доходил до турнира претендентов. Дубов фигурировал на видео, которое опубликовала команда Карлсена после победы над Непомнящим. Чемпион в хорошем настроении представляет свою команду:

— Также у нас в команде есть Даниил, молодой, все еще сохраняющий любознательность, но с годами ставший более консервативным и избирательным.

— Это мы о шахматах? — спрашивает Дубов.

— Да, да, — отвечает со смехом Карлсен. — Идеи Даниила с некоторой помощью других стали очень пригодными, он один из тех, кто предлагает лучшие и самые динамичные идеи.

Дальше слово берет сам Дубов:

— Думаю, Магнусу важно, чтобы нравились сами ребята в его команде. В русской команде все абсолютно наоборот — главное, чтобы ты приносил хорошие дебютные идеи, личные отношения не имеют значения. Неважно, воюете вы или лучшие друзья. Вы просто используете всю мощь. Здесь у нас более европейский подход, важна атмосфера в команде. Поэтому надо работать и над ней, хотя я больше работаю над шахматами, это они хорошие ребята, а я тут плохой парень. Кто-то же должен работать. Но вообще, шучу, думаю, Магнусу мы нравимся и он нам доверяет.

Дубова уже выпроваживают из сборной

Для кого Дубов точно стал плохим парнем, так это для российской публики. Несмотря на всю космополитичность шахматного мира. Как бы Даниилу теперь не стать теперь новым Корчным.

Большинству российских специалистов выбор Дубова явно не понравился. Оговоримся: ни для кого не секрет, что Дубов давно работает с Карлсеном, параллельно выигрывая у него некоторые турниры в рапиде и блице. В чемпионском матче-2018 он также был секундантом Карлсена. Но тогда-то соперником норвежца был американец Фабио Каруана! Так что москвич помогал нашим соседям. Теперь ситуация иная — Дубов де-факто играл против своего соотечественника. Судя по всему, роль в команде чемпиона у него была велика.

И это раскритиковали даже известные люди. Например, соперник Карлсена по матчу 2016 года Сергей Карякин:

— Конечно, я поздравляю чемпиона мира, но у меня есть небольшое замечание. Представьте, что вам предстоит сыграть матч за мировую шахматную корону с Карлсеном. Примете ли вы помощь, скажем, от Хаммера или Тари (норвежские гроссмейстеры. — Прим. «СЭ»)? И предложите ли вы им помочь вам? — написал Карякин в Twitter.

Despite the final result I am proud that I was part of the very nice team! Thanks @lachesisq for this invitation.

Probably there were mistakes in preparation, but only few people know how hard Ian worked before the tournament. Hope he will recover and come back stronger??? pic.twitter.com/dypYpBemnh — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) December 10, 2021

Сергей вопреки скромному образу вообще знатный трештокер — как-то раз они жестко закусились с самим Непомнящим, но потом быстро помирились, довольные отзвуком своих интернет-баталий.

Известный популяризатор шахмат, гроссмейстер Сергей Шипов также в соцсетях высказался прямо и даже спрогнозировал, что Дубов не будет больше играть за сборную страны:

— Эх, Даня, Даня... Ну зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть... или прокомментировать его на любом интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация «чужой среди своих». P. S. Думаю, что теперь Дубов не будет играть за сборную России. И это правильно, — заключил телекомментатор.

Правда, есть и другое мнение. Мастер ФИДЕ и известный стример Максим Омариев не стал разносить коллегу:

— Поступок Даниила я понимаю, каждый мечтает поработать с чемпионом мира. Насчет отношений его и Яна я не в курсе, что они не поделили. Раньше были друзьями, теперь перестали, — ответил «СЭ» специалист.

Публично это почти не сквозит — разве что Непомнящий в интервью говорил, что не хочет его делать «слугой двух господ». Имея в виду себя и Карлсена. Но к самому факту работы Даниила на норвежца относился нормально.

В Instagram под последним постом Дубова тоже есть разные комментарии. Среди просьб типа «Здравствуйте, верните 500 рублей, которые я поставила на Яна, спасибо» можно найти обещания не болеть за него в чемпионских матчах («хотя ты в них и не попадешь»), и поздравления, и «бей своих, чтоб чужие боялись».

Дубов не считает, что совершил ошибку

Сам Дубов не остался в долгу и ответил критикам:

— Не первый раз с этим (критикой. — Прим. «СЭ») сталкиваюсь. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Не знаю, откуда идет, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции: все против нас, все — враги. Особенно если у нас что-то не получается.

Один из лучших российских гроссмейстеров, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории — набрался опыта, который поможет в карьере. Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте «свои — чужие», — ответил Дубов «Чемпионату».

В этом выступлении тоже есть своя логика, как и есть она у Карякина, который не понял решения россиянина. Но, наверное, не нам решать за Дубова, как развивать свою карьеру.

Короче, россияне на прошедшем чемпионском матче выбили бинго: не только наш представитель без шансов уступил чемпиону, но и еще все успели рассориться между собой. Одно разве что хорошо — после кейса Дубова, может быть, меньше хейта будет литься на проигравшего финал Непомнящего. Этим Даниил точно помогает соотечественнику.

И вообще, может быть, тем адекватным болельщикам, которые остались, стоит зайти в Instagram Непо и оставить ему комментарий с поддержкой? Например, под последним постом, посвященным победе в «Что? Где? Когда?». Во время шахматного матча Ян выиграл 90 тысяч рублей своим вопросом еще и как телезритель, став уникумом, побеждавшим по обе стороны стола.

Одно дело — спортивная критика, другое — личные оскорбления. Может быть, наши комментарии сохранят Яна для следующих побед.