Карякин: «Наступила новая эра серьезных изменений в шахматах. В Индии сильнейшая школа»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги турнира претендентов-2024.

«Сейчас в Индии сильнейшая шахматная школа и много молодых гроссмейстеров, которые потенциально могут отобраться на первенство мира. Но я не ожидал, что это произойдет настолько стремительно, что несовершеннолетний, молодой парень отберется на турнир. Раньше это невозможно было представить. А сейчас наступила новая эра, и мы являемся свидетелями серьезных изменений в шахматах», — сказал Карякин «СЭ».