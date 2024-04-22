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Карякин: «Наступила новая эра серьезных изменений в шахматах. В Индии сильнейшая школа»

Зарина Халимхонова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги турнира претендентов-2024.

«Сейчас в Индии сильнейшая шахматная школа и много молодых гроссмейстеров, которые потенциально могут отобраться на первенство мира. Но я не ожидал, что это произойдет настолько стремительно, что несовершеннолетний, молодой парень отберется на турнир. Раньше это невозможно было представить. А сейчас наступила новая эра, и мы являемся свидетелями серьезных изменений в шахматах», — сказал Карякин «СЭ».

Победителем турнира претендентов в Торонто стал Гукеш Доммараджу из Индии, набравший 9 баллов. Россиянин Ян Непомнящий поделил второе место с представителями США Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой (по 8,5 балла).

Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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