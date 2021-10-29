«Не уверен, что буду смотреть игры «Спартака» во время матча с Карлсеном. Они не всегда вызывают позитивные эмоции». Признание Непомнящего

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий — о приближающемся главном событии года в Дубае и победе Team Spirit.

До матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим остается менее месяца — первая партия будет сыграна уже 24 ноября. В своем последнем интервью перед поездкой в Дубай российский гроссмейстер рассказал «СЭ» о финальном этапе подготовки, впечатлениях от суперфинала чемпионата России и своем отношении к увеличению количества партий в чемпионском матче. Беседа произошла после подписания спонсорского соглашения между Яном и компанией «Норникель».

Надеюсь, что советы Карякина будут полезны

— Какие планы на оставшееся время до матча?

— Пока буду в Москве, а за несколько недель до матча поеду в Эмираты, чтобы пройти акклиматизацию и провести мини-сборы.

— В Москве сейчас тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Бережете себя, допустим, лишний раз отказываетесь от похода в ресторан?

— В рестораны не хожу, в магазины — очень редко. В целом, учитывая, что я привился, сейчас берегусь чуть меньше, чем перед вторым кругом турнира претендентов. С начала пандемии у меня был очень строгий режим: жил за городом, лишних контактов не было совсем. Это похоже на жизнь на необитаемом острове, но что делать.

— Мы делали большое интервью пять месяцев назад. Вы за это время сильно изменились внешне, стали очень подтянутым (гроссмейстер признался, что похудел примерно на 10 кг. - Прим. «СЭ»). Это нервы или работа в спортзале?

— Скорее второе. Много занимаюсь и шахматами, и спортивной формой. Появился тренер по физической подготовке, с которым мы хорошо сработались.

— К турниру претендентов вам помогали готовиться Петер Леко, Никита Витюгов и Ильдар Хайруллин. Понятно, что вы не можете называть имена нынешних помощников, но ваша команда расширилась?

— Да.

— А знаете, кто входит в команду Карлсена?

— Он мне не сообщал (смеется).

— Магнус сказал, что в Дубае его ждет лучшая версия Непомнящего. Можете то же самое сказать про соперника, он в суперформе?

— Если надо его похвалить, то это легко. Магнус — один из сильнейших шахматистов в истории. С ним всегда интересно играть.

Krager?, Norway, 5th August 2013. In preparation for his first World Championship match v. Vishy Anand, Magnus Carlsen is pictured in training with a certain Ian Nepomniachtchi.

(?M. Friedman, Getty Images.) #chess pic.twitter.com/lAeXwogeR9 — Douglas Griffin (@dgriffinchess) September 13, 2021

— В сентябре вы встретились на турнире Norway Chess, который Магнус выиграл, а вы заняли четвертое место. В Ставангере все играли вполсилы?

— Сложно сказать. Все старались играть как можно лучше. Но, как говорится, играем как умеем. Для меня этот турнир носил скорее тренировочный характер, нежели спортивный, поэтому строго судить не надо.

— Советовались с Фабиано Каруаной и Сергеем Карякиным об их опыте чемпионского матча с Карлсеном?

— С Каруаной мы не настолько близки, а с Сергеем разговаривали. Надеюсь, что его советы будут полезны.

Победа Team Spirit, надеюсь, изменит обывательское отношение к киберспортсменам

— В матче будет не 12 партий, как в последнее время, а 14. Это что-то меняет?

— Примерно одно и то же. Это не безлимитный поединок до шести побед, и мы не перешли с 12 на 24 партии. По-прежнему это не супердлинная дистанция. Да, нам чуть урезали количество выходных дней: мы будем играть три дня подряд, а потом — выходной. В последнее время играли два дня, а затем был выходной, и это кажется логичнее, поскольку все мы любим отдохнуть. С другой стороны, мы находимся в равных условиях.

— Играть до шести побед, как это делали в матчах Карпов — Корчной, Карпов — Каспаров, — это жестко для организма?

— Раньше время в целом, как теперь кажется, текло медленнее. Сейчас сложно представить соревнование, которое бы продлилось несколько месяцев: к нему бы потерялся интерес. Ритм жизни очень сильно ускорился.

— Понятно, что сейчас у вас очень много тренировок. Как вы расслабляетесь?

— Плановых выходных у нас сейчас нет, но иногда все-таки появляются свободные дни. Например, смотрел The International, особенно уже ближе к финалу. Вечером могу включить футбол. Хотя в последнее время у меня смешанные чувства от выступлений любимого «Спартака».

— Кстати, в период вашего матча с Карлсеном «Спартак» проведет пять игр. Будете смотреть?

— Не уверен. Помню, в этом году перед возобновлением турнира претендентов был матч «Спартак» — «Уфа», который мы дома проиграли со счетом 0:3. Так что игры красно-белых не всегда вызывают хорошие эмоции.

— Победа Team Spirit воодушевила вас перед матчем с Карлсеном?

— Очень рад за ребят, особенно за тренера Айрата Газиева. Мы с ним играли еще в первую «Доту», и я неплохо знаю его лично. Не стал бы говорить, что меня эта победа прямо-таки воодушевила, но в любом случае здорово, что титул вернулся в СНГ после десяти лет отсутствия. Надеюсь, это даст большой толчок к развитию киберспорта и изменит обывательское отношение к киберспортсменам.

Горячкина могла лучше выступить в мужском суперфинале

— За суперфиналом чемпионата России по шахматам внимательно следили?

— Да, я смотрел чемпионат США и суперфинал. Очень рад за Никиту Витюгова, с которым мы сотрудничали перед турниром претендентов. Надеюсь, в чем-то эта работа ему тоже помогла. Он самый стабильный участник суперфиналов, участвовал в них 15 раз из 17. Здорово, что он победил в Уфе, для него этот титул важен.

«А я так долго шёл до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал». Means so much for me! Russian Champion 2021. pic.twitter.com/2aZokklAq3 — Nikita Vitiugov (@N_Vitiugov) October 20, 2021

— Александра Горячкина выступала в открытом суперфинале. Что скажете про ее игру?

— Мне показалось, что она сыграла существенно ниже своих возможностей, не использовала все шансы, которые ей предоставлялись, а их было достаточно. Возможно, подсознательно она была зажата. Больше думала о том, как бы не ударить в грязь лицом. Если бы Саша действовала более раскрепощенно, то могла бы закончить «в плюсе». Но надо сделать скидку на то, что это был ее первый суперфинал, что всегда является очень стрессовой ситуацией — знаю по своему опыту.

— Недавно вы открыли свою школу шахмат. Она отнимает много времени?

— В данный момент — вообще не отнимает. Я занят подготовкой к матчу и не думаю ни о чем другом. Рад, что в школе подобралась хорошая команда в плане менеджмента и тренерского состава. Здорово, что проект стартовал в столь трудное время.