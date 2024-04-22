Карпов считает, что Непомнящий достойно выступил на турнире претендентов

Анатолий Карпов оценил выступление российского шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«Непомнящий выступил достойно, не потерпев ни одного поражения на таком турнире. Пару раз ему, правда, откровенно повезло», — приводит слова Карпова ТАСС.

В заключительной партии турнира претендентов-2024 Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной.

Победителем соревнований в Торонто стал Гукеш Доммараджу из Индии, набравший 9 баллов. Россиянин поделил второе место с Каруаной и американцем Хикару Накамурой (по 8,5 балла).