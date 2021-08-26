Чем известен и кто такой норвежский шахматист Магнус Карлсен, который с 2013 года удерживает шахматную корону?

Магнус Карлсен сразится с Яном Непомнящим за звание чемпиона мира 2021 года.

С 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором действующему чемпиону Магнусу Карлсену будет противостоять россиянин Ян Непомнящий.

Матч будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. Призовой фонд финала составит 2 миллиона долларов. Победитель получит 60% суммы призового фонда (55% - в случае тай-брейка).

В матче против норвежца Непомнящий будет выступать под флагом ФИДЕ из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который в декабре 2020 года запретил спортсменам из России использовать на международных соревнованиях флаг и гимн своей страны до 16 декабря 2022 года.

Биография

Свен Магнус Ээн Карлсен родился 30 ноября 1990 года в норвежском городе Тенсберг. В шахматы Магнус научился играть в возрасте пяти лет. Поспособствовал в этом его отец Хенрик — инженер в нефтяной компании, который является игроком местных шахматных турниров с рейтингом около 2100 пунктов Эло.

Всерьез юный Карлсен взялся за шахматы, когда ему было восемь лет, и уже через год он обыгрывал своего отца. Тогда семьей было принято решение нанять для сына первого тренера — мастера Торбьорна Хансена. Под его руководством успехи талантливого юноши резко пошли в гору, и уже в 2002 году Магнуса стал тренировать знаменитый Симен Агдестейн, который, завершив карьеру футболиста, стал первым в истории Норвегии гроссмейстером.

В августе 2003 года компания Microsoft проспонсировала годовое турне Карлсена по миру, чтобы развивать способности шахматиста на различных турнирах. Из-за этого родителям мальчика пришлось продать свой автомобиль и отдать дом в аренду.

В 2004 году норвежские документалисты сняли фильм под названием «Принц шахмат», в котором специалисты предрекали юному таланту звание чемпиона мира. А сам Магнус в интервью называл Гарри Каспарова лучшим шахматистом всех времен.

13-летний Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года, причем одна из норм была выполнена на турнире Aeroflot Open, который является одним из самых сложных в мире. После этого юношей заинтересовался Каспаров, который на год станет его учителем. Вместе они провели несколько тренировочных сессий, после которых рейтинг норвежца достиг отметки 2826 — второй в истории шахмат.

В 2009 году Магнус впервые стал обладателем шахматного «Оскара», который впоследствии вручался ему вплоть до упразднения трофея в 2013 году.

В 2013 году Карлсен попал в число самых влиятельных людей планеты, наравне с президентами и богатейшими людьми мира. Он вывел шахматы на новый уровень медийности, заключая многомиллионные рекламные контракты.

Магнус также нередко появляется на телевидении. Во время записи одной из телепрограмм ему удалось победить одного из самых богатых людей в мире — Билла Гейтса. Он за девять ходов поставил мат основателю Microsoft, истратив на игру всего лишь 11 секунд. (Skavlan: Magnus Carlsen VS Bill Gates).

Статистика и достижения

В 2006 году Карлсен стал чемпионом Норвегии и победителем блицтурнира Glitnir Blitz в Рейкьявике (Исландия), а в 2007-м выиграл свой первый крупный международный турнир — в швейцарском Биле.

В 2008 году впервые одержал победу на январском супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), который впоследствии ему покорится еще шесть раз (2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019). В 2009-2010 годах дважды кряду выигрывал престижный London Chess Classic.

В апреле 2013 года, победив на турнире претендентов в Лондоне, Карлсен получил возможность сразиться с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом в матче за звание чемпиона мира. 22 ноября Магнус одолел Ананда и стал 16-м чемпионом мира. До сегодняшнего дня этот титул никому не удалось отобрать у норвежца.

В 2014 году Карлсен стал первым в истории «триединым чемпионом мира» — по классическим шахматам, рапиду и блицу. В 2020 году побил мировой рекорд, сыграв 125 партий без поражений.

Карлсен обладает самым высоким рейтингом среди шахматистов — 2847. Кроме того, ему принадлежит абсолютный рекорд по этому показателю — 2882. Это достижение покорилось норвежцу 21 апреля 2014 года.

Статистика партий Магнуса Карлсена:

Вид шахмат Классические Быстрые Блиц Фигуры Белые Черные Белые Черные Белые Черные Победы 219 110 64 45 108 100 Ничьи 214 309 32 50 61 66 Поражения 38 43 13 14 28 29

Сильные стороны и стиль игры

Карлсен является универсальным шахматистом, который очень уверенно действует в миттельшпиле и эндшпиле. Ему удается склонить на свою сторону такие позиции, в которых многие гроссмейстеры соглашаются на ничью. Он способен длительное время сохранять концентрацию, дожидаясь ошибок соперников. Иногда кажется, что у норвежца отсутствует нервная система.

Также одной из сильных сторон Магнуса является фотографическая память, которая позволяет ему запоминать сотни различных комбинаций, рассчитанных при помощи компьютера.

По мнению Каспарова, компьютеры превратили шахматистов поколения Карлсена в «роботов». Но при этом известный гроссмейстер считает, что Магнус прежде всего руководствуется своей интуицией, являясь очень «человеческим» чемпионом, а не машиной.

Как Карлсен дошел до матча с Непомнящим

30-летний Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам. Этот титул он добыл в 2013 году, когда 22 ноября досрочно обыграл Вишванатана Ананда из Индии с разгромным счетом 61/2:31/2 (3 победы, 7 ничьих). Этот поединок состоялся в индийском городе Ченнаи.

Спустя год у Ананда в Сочи был шанс взять реванш у норвежца и вернуть себе шахматную корону, но Магнус вновь выиграл досрочно — 61/2:41/2.

Вторая защита титула у Карлсена состоялась в 2016 году в Нью-Йорке (США). Его соперником стал россиянин Сергей Карякин — победитель турнира претендентов в Москве. По итогам 12 партий счет оказался равным — 6:6. Исход встречи решился на тай-брейке, в третьей партии которого Магнусу удалось победить черными фигурами. В следующей партии россиянину не удалось повторить подвиг соперника, тай-брейк завершился со счетом 3:1 в пользу шахматиста из Норвегии.

В ноябре 2018 года Магнусу удалось в третий раз отстоять свой титул чемпиона мира. Матч с американцем Фабиано Каруаной завершился на тай-брейке сухой победой Карлсена — 3:0.

В апреле 2021 года россиянин Ян Непомнящий одержал победу в двухкруговом турнире претендентов в Екатеринбурге, получив шанс прервать гегемонию Карлсена и отобрать у него шахматную корону.