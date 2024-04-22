Карякин — о турнире претендентов: «Результат Непомнящего можно считать своеобразным подвигом»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступления Яна Непомнящего в турнире претендентов-2024.

«Невозможно всегда выигрывать турнир претендентов. Да, Ян действительно старался в этом турнире, как и в двух предыдущих. Мне кажется, в тех турнирах он был в лучшей форме, а здесь каждая партия была для него испытанием, даже мучением. Ян неоднократно проходил через проигрыши во многих партиях, но чудесным образом стабильно набирал очки и провел турнир без поражения, а это чудо. К Яну нет вопросов. Потому что, когда человек не в форме, сложно от него требовать чудес. Но Ян старался, даже до последней партии сохранял успех. Учитывая его форму, этот результат можно назвать своеобразным подвигом», — сказал Караякин «СЭ».

В заключительной партии турнира претендентов-2024 Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной.