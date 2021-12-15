Поткин: «Я как главный тренер беру ответственность за поражение Непомнящего на себя»

Владимир Поткин, главный тренер шахматиста Яна Непомнящего, рассказал, кто виноват в поражении россиянина в матче за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном.

«Есть определенные идеи, что пошло не так и что можно было изменить. Пока это останется внутри нашей команды, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Уже на матче, когда видишь соперника, то понимаешь, что каким-то вещам в подготовке можно было уделить больше внимания, а каким-то — меньше. Возможно, поменялись тонкие настройки перед шестой партией. Я как главный тренер беру ответственность на себя».

Непомнящий уступил норвежскому шахматисту в 11-й партии, и Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира, которым обладает с 2013 года. Матч проходил в Дубае и закончился с итоговым счетом 7,5:3,5.