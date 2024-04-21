Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:37

Рязанцев: «Непомнящий с Фируджей перемудрил, были лишние движения»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный гроссмейстер Александр Рязанцев поделился мнением о ничейном матче Яна Непомнящего с представителем Франции Алирезой Фируджей в 13-м туре турнира претендентов.

«Ян мог продолжить играть вперед и уверенно, но мне кажется, что перемудрил. Были лишние движения, был шанс добиться успеха. Но в целом, ничего не потеряно, все теперь решится в последнем туре, потому что лидеры играют между собой. Трудно представить, как себя поведет Доммараджу, когда он стал единоличным лидером. У Непомнящего очень сильный соперник в последнем туре — американец Каруана, оба имеют положительный и отрицательный опыт. Выиграет тот, у кого крепче нервы», — цитирует Рязанцева Metaratings.ru.

Соревнования проходят в Канаде с 3 по 21 апреля. Перед последним туром лидирует Доммараджу Гукеш из Индии, набравший 8,5 очка. На счету Непомнящего 8 очков.

Источник: Metaratings.ru.
Шахматы
Ян Непомнящий
1
1
Читайте также
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Турнир претендентов по шахматам 2024: главные материалы
Результаты 13-го дня турнира претендентов-2024
Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии на турнире претендентов
Горячкина и Лагно потеряли шансы выиграть турнир претенденток
«Мы наблюдаем за уникальным турниром претендентов». Томашевский — о шансах Непомнящего на хет-трик
Результаты 12-го дня турнира претендентов-2024
Непомнящий поделил очки с Прагнанандхой на турнире претендентов-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поткин заявил, что Непомнящий должен совершить спортивный подвиг для победы в турнире претендентов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости