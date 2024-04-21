Рязанцев: «Непомнящий с Фируджей перемудрил, были лишние движения»

Международный гроссмейстер Александр Рязанцев поделился мнением о ничейном матче Яна Непомнящего с представителем Франции Алирезой Фируджей в 13-м туре турнира претендентов.

«Ян мог продолжить играть вперед и уверенно, но мне кажется, что перемудрил. Были лишние движения, был шанс добиться успеха. Но в целом, ничего не потеряно, все теперь решится в последнем туре, потому что лидеры играют между собой. Трудно представить, как себя поведет Доммараджу, когда он стал единоличным лидером. У Непомнящего очень сильный соперник в последнем туре — американец Каруана, оба имеют положительный и отрицательный опыт. Выиграет тот, у кого крепче нервы», — цитирует Рязанцева Metaratings.ru.

Соревнования проходят в Канаде с 3 по 21 апреля. Перед последним туром лидирует Доммараджу Гукеш из Индии, набравший 8,5 очка. На счету Непомнящего 8 очков.