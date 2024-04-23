Яновский: «Россиянки сыграли ниже своих возможностей в турнире претенденток»

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский заявил, что российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно показали игру ниже своего уровня в турнире претенденток.

«От девушек мы ожидали большего, так как их шахматный уровень очень высокий, — цитирует Яновского ТАСС. — Кате Лагно явно не хватило сил, было много упущенных возможностей. Саша Горячкина допустила в одной из партий осечку, после этого она стала играть ниже своих возможностей. Ей только 25 лет, поэтому я уверен, что она еще покажет самые высокие результаты в других турнирах».

В турнире претенденток Горячкина с 7 очками по итогам 14 партий заняла пятое место. Лагно, набравшая 6,5 очка, стала шестой. Выиграла соревнования китаянка Тань Чжунъи, на счету которой 9 очков.