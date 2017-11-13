"Там мальчик такой губастенький". "Енисей" шутит о Талалаеве и пресс-атташе

"Енисей" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал эпизод из фильма "Брат 2", подшутив над пресс-атташе Станиславом Меркисом. В ролике красноярцы на видеоряде заменили главного героя фильма Данилу Богрова на Меркиса.

Вчера главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев в интервью "СЭ" назвал Меркиса "губастым мальчиком", который мешал его беседе со спортивным директором клуба.

Напомним, что до этого у наставника тамбовцев после поражения от "Енисея" в матче 23-го тура первенства ФНЛ (0:2) во время пресс-конференции произошла перепака с красноярскими журналистами – два представителя СМИ после короткого диалога со специалистом покинули мероприятие.

Полная версия интервью Станислава Меркиса

Полная версия интервью Андрея Талалаева