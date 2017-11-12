"Вы меня воспитывать будете?" Огненный диалог Талалаева с журналистами

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 23-го ФНЛ от "Енисея" (0:2) вступил в перепалку с журналистами. Пресс-атташе красноярского клуба Станислав Меркис написал, что Талалаева "понесло", а два журналиста не выдержали хамства со стороны тренера и покинул зал. Отметим, что "Тамбов" заканчивал встречу вдевятером.

– Понравилась игра вам? – начал Талалаев пресс-конференцию с вопроса журналистам.

– Ничего так. Да, конечно. Но нашей команды, – ответили тренеру журналисты.

– Вашей команды? "11 на 7" еще научитесь играть – тогда выигрывать будете.

– Ну мы и "11 на 9" неплохо выглядели.

– Замечательно.

– Вы на нас нападать пришли или рассказать об игре?

– Задавайте вопросы – я вам отвечу.

– У вас какая-то претензия? Вы можете вести себя нормально?

– Чем ненормально? Я задал вам вопрос, вы ответили. Какие претензии?

– Я задал вопрос: "Оцените игру, пожалуйста. В целом или в частности…"

– Так это я вас спросил: "Вам понравилось?". Самое главное.

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис: – Ваша пресс-конференция, Андрей Викторович. Вам задали вопрос – вы отвечаете. А не их пресс-конференция.

– У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы.

– Андрей Викторович, вы ведете себя отвратительно.

– Вы меня воспитывать будете?

– До свидания. (В этот момент два журналиста ушли с пресс-конференции.)

– До свидания. Всего хорошо. ​

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