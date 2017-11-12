17:55 | Футбол — ФНЛ

"Вы меня воспитывать будете?" Огненный диалог Талалаева с журналистами

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Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 23-го ФНЛ от "Енисея" (0:2) вступил в перепалку с журналистами. Пресс-атташе красноярского клуба Станислав Меркис написал, что Талалаева "понесло", а два журналиста не выдержали хамства со стороны тренера и покинул зал. Отметим, что "Тамбов" заканчивал встречу вдевятером.

– Понравилась игра вам? – начал Талалаев пресс-конференцию с вопроса журналистам.

– Ничего так. Да, конечно. Но нашей команды, – ответили тренеру журналисты.

– Вашей команды? "11 на 7" еще научитесь играть – тогда выигрывать будете.

– Ну мы и "11 на 9" неплохо выглядели.

– Замечательно.

– Вы на нас нападать пришли или рассказать об игре?

– Задавайте вопросы – я вам отвечу.

– У вас какая-то претензия? Вы можете вести себя нормально?

– Чем ненормально? Я задал вам вопрос, вы ответили. Какие претензии?

– Я задал вопрос: "Оцените игру, пожалуйста. В целом или в частности…"

– Так это я вас спросил: "Вам понравилось?". Самое главное.

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис: – Ваша пресс-конференция, Андрей Викторович. Вам задали вопрос – вы отвечаете. А не их пресс-конференция.

– У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы.

– Андрей Викторович, вы ведете себя отвратительно.

– Вы меня воспитывать будете?

– До свидания. (В этот момент два журналиста ушли с пресс-конференции.)

– До свидания. Всего хорошо. ​

Андрей Талалаев: "У лидеров премьер-лиги и ФНЛ в командах работают бывшие судьи. Это случайность?" 

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КОММЕНТАРИИ (20)
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shpasic

типичное хамло. его бы в Халл Сити тренером.

19:07

GreeM_47

Молодец ТАЛАЛАЕВ !

19:07

fcsmfan

Огненно огненный огонь! Самим не надоело?

19:06

Социалист Сафронов 2.0

Не совладал с нервами, сорвался. С кем не бывает. Талалаеву можно простить. Один из самых адекватных и грамотных людей в нашем футболе.

19:01

Лед

Журналисты тупые, а Талалаев на нервах, но адекватный

18:58

mikeV

О, очередной "огненный" от СЭ. Может, вам название поменять - сдедать "Огненный-Экспресс"?

18:47

RND

Енисей тащат в вышку !

18:40

dr.metall13

Он видимо забыл как в первом круге у Енисея Тамбов выиграл. Там у Енисея 2-х игроков удалили и Аленичев что-то не плакался, а Тала-ла-лаева все устраивало.

18:40

vernon s

Как уже верно было подмечено ниже -горазд п......ть на ТВ об игре чужих команд, а о своей и слова связать не может.

18:35

shu

Журналисты туповаты.

18:34

fifa_guru

ну да, на эмоциях начал. но посмотрите далее - адекватно и нормально отвечает на вопросы. ну и не нагрубил он журналистам, не оскорбил.

18:34

DFR

Всю прессуху покажите в тексте! Журналисты ушли это их выбор. Дальше нормальные вопросы и нормальные ответы.

18:32

КолобокКолобков

Быдло. И как тренер ноль.

18:28

SP2

Талалаев молодец! Но у нас к сожалению судей критиковать нельзя. Луческу на этом полили грязью и съели. Талалаева - тем более. И никто не будет никогда отвечать на аргументы, приведенные Талалаевым. Легче объявить его "плохим". А про пенальти, о котороых говорит Талалаев - вообще сделать вид что их не было.

18:21

роторчемпион

В ШАХТУ ЕГО УГОЛЬ ДОБЫВАТЬ

18:20

doomkapnz

Журналисты у нас слишком много о себе думают, а тренеры поддерживают.

18:20

Thomas_Boy_

Дебилом был, дебилом и остался.

18:13

LemieuxMario

на матче расскажешь губеру)))

18:13

raver87

Да хз, опять какое-то быдло со стороны журналистов. Розовая кофточка)

18:12

Рос.Гвардеец.

Зазвездился!!!На матч-тв меньше надо тусоваться.Лучше бы команде своей время больше уделял.Да и соперника изучал.

18:07