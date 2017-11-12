"Вы меня воспитывать будете?" Огненный диалог Талалаева с журналистами

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 23-го ФНЛ от "Енисея" (0:2) вступил в перепалку с журналистами. Пресс-атташе красноярского клуба Станислав Меркис написал, что Талалаева "понесло", а два журналиста не выдержали хамства со стороны тренера и покинул зал. Отметим, что "Тамбов" заканчивал встречу вдевятером.
– Понравилась игра вам? – начал Талалаев пресс-конференцию с вопроса журналистам.
– Ничего так. Да, конечно. Но нашей команды, – ответили тренеру журналисты.
– Вашей команды? "11 на 7" еще научитесь играть – тогда выигрывать будете.
– Ну мы и "11 на 9" неплохо выглядели.
– Замечательно.
– Вы на нас нападать пришли или рассказать об игре?
– Задавайте вопросы – я вам отвечу.
– У вас какая-то претензия? Вы можете вести себя нормально?
– Чем ненормально? Я задал вам вопрос, вы ответили. Какие претензии?
– Я задал вопрос: "Оцените игру, пожалуйста. В целом или в частности…"
– Так это я вас спросил: "Вам понравилось?". Самое главное.
Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис: – Ваша пресс-конференция, Андрей Викторович. Вам задали вопрос – вы отвечаете. А не их пресс-конференция.
– У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы.
– Андрей Викторович, вы ведете себя отвратительно.
– Вы меня воспитывать будете?
– До свидания. (В этот момент два журналиста ушли с пресс-конференции.)
– До свидания. Всего хорошо.
Андрей Талалаев: "У лидеров премьер-лиги и ФНЛ в командах работают бывшие судьи. Это случайность?"
shpasic
типичное хамло. его бы в Халл Сити тренером.
19:07
GreeM_47
Молодец ТАЛАЛАЕВ !
19:07
fcsmfan
Огненно огненный огонь! Самим не надоело?
19:06
Социалист Сафронов 2.0
Не совладал с нервами, сорвался. С кем не бывает. Талалаеву можно простить. Один из самых адекватных и грамотных людей в нашем футболе.
19:01
Лед
Журналисты тупые, а Талалаев на нервах, но адекватный
18:58
mikeV
О, очередной "огненный" от СЭ. Может, вам название поменять - сдедать "Огненный-Экспресс"?
18:47
RND
Енисей тащат в вышку !
18:40
dr.metall13
Он видимо забыл как в первом круге у Енисея Тамбов выиграл. Там у Енисея 2-х игроков удалили и Аленичев что-то не плакался, а Тала-ла-лаева все устраивало.
18:40
vernon s
Как уже верно было подмечено ниже -горазд п......ть на ТВ об игре чужих команд, а о своей и слова связать не может.
18:35
shu
Журналисты туповаты.
18:34
fifa_guru
ну да, на эмоциях начал. но посмотрите далее - адекватно и нормально отвечает на вопросы. ну и не нагрубил он журналистам, не оскорбил.
18:34
DFR
Всю прессуху покажите в тексте! Журналисты ушли это их выбор. Дальше нормальные вопросы и нормальные ответы.
18:32
КолобокКолобков
Быдло. И как тренер ноль.
18:28
SP2
Талалаев молодец! Но у нас к сожалению судей критиковать нельзя. Луческу на этом полили грязью и съели. Талалаева - тем более. И никто не будет никогда отвечать на аргументы, приведенные Талалаевым. Легче объявить его "плохим". А про пенальти, о котороых говорит Талалаев - вообще сделать вид что их не было.
18:21
роторчемпион
В ШАХТУ ЕГО УГОЛЬ ДОБЫВАТЬ
18:20
doomkapnz
Журналисты у нас слишком много о себе думают, а тренеры поддерживают.
18:20
Thomas_Boy_
Дебилом был, дебилом и остался.
18:13
LemieuxMario
на матче расскажешь губеру)))
18:13
raver87
Да хз, опять какое-то быдло со стороны журналистов. Розовая кофточка)
18:12
Рос.Гвардеец.
Зазвездился!!!На матч-тв меньше надо тусоваться.Лучше бы команде своей время больше уделял.Да и соперника изучал.
18:07