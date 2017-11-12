Талалаев назвал пресс-атташе "Енисея" маленьким губастым мальчиком

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения его команды от "Енисея" (0:2) в матче 23-го тура первенства ФНЛ заявил, что у него не было конфликтов с представителями СМИ из Красноярска. Специалист предположил, что люди, покинувшие пресс-конференцию после перепалки с ним, не были журналистами.

– Что произошло на пресс-конференции в общении с журналистами?

– С какими журналистами?

– С красноярскими.

"Вы меня воспитывать будете?" Огненный диалог Талалаева с журналистами

– Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.

– Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис писал об этом в соцсетях.

– Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Талалаева "понесло" на прессухе после матча #ЕнисейТамбов. Два журналиста не выдержали хамства и ушли. Скоро! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OmjBlDwsry – Станислав Меркис (@Merkis_) 12 ноября 2017 г.

Полная версия интервью Андрея Талалаева