Касаткина оказалась хладнокровнее Кудерметовой в русском дерби

25-летняя россиянка впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Четвертый круг

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — 6:4, 7:6 (7:5)

Русский женский четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» прошел впервые с 2013 года, на Открытом чемпионате Франции — с 2010 года, когда Елена Дементьева обыграла Надежду Петрову. Тогда все решилось в трех сетах, в этот раз — в двух, но интриги и драматизма было гораздо больше.

Отличная первая подача

Дарья Касаткина считалась фаворитом русского четвертьфинала. Уроженка Тольятти проводит отличный грунтовый сезон, одержав победу над Марией Саккари в Мадриде и дойдя до полуфинала в Риме. В Париже она не проиграла ни одного сета в четырех матчах, дав соперницам суммарно выиграть всего 14 геймов. К тому же для Касаткиной это был уже второй четвертьфинал французского «мейджора» (и третий в карьере). В 2018 году она уступила Слоан Стивенс на корте им. Ф. Шатрие. И вот — отличная возможность добиться первого полуфинала «Шлема» на том же корте.

Кудерметова тоже здорово умеет играть на грунте. Это показал «мастерс» в Риме, где она взяла титул в паре с Анастасией Павлюченковой, а также победы над третьей ракеткой мира Паулой Бадосой в третьем раунде и финалисткой US Open-2017 Мэдисон Киз в 1/8. С американкой Вероника безнадежно проиграла первый сет, но смогла сделать отличный камбэк, уверенно взяв оставшиеся две партии (есть первый четвертьфинал ТБШ в карьере). В этот же день Вероника сыграла с Элизе Мертенс в парном разряде. Их дуэт, который борется за первое место в парном рейтинге, в тяжелом матче проиграл китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Так что сил Вероника потратила значительно больше, чем ее соотечественница.

И это чувствовалось. Особенно в первом сете. Хотя именно Кудерметова сделала первый брейк (2:1), но тут же позволила Касаткиной вернуться в игру (2:2). Хотя к тому моменту представительница Казани сделала три эйса и пять виннерсов. В пятом гейме Дарья вновь была близка к тому, чтобы потерять свою подачу. Проигрывала 15:40, но все же смогла исправить положение (3:2).

Развязка партии наступила в девятом гейме, когда Кудерметова допустила несколько невынужденных ошибок и позволила сопернице сделать второй брейк (5:4). Касаткина вышла подавать на сет и добилась желаемого. Дарья показала отличный процент первой подачи (80%). Иначе обыграть Веронику было бы невозможно. На второй подаче она уничтожает любого, даже на грунте.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Упущенные возможности

Вторая партия превратилась в аттракцион брейков. Каждая из теннисисток проиграла по три свои подачи. Начало осталось за Касаткиной, которая повела (3:1), но затем Кудерметова стала демонстрировать ту игру, которая принесла ей успех с Киз. Пробивала сильно, глубоко и стабильно. Прошли и пара фирменных бэкхендов по линии. У Касаткиной же начал «заканчиваться бензин», и она абсолютно закономерно проиграла свою подачу в восьмом гейме (4:4).

Показалось, что в игре наступил перелом. Но тут Вероника неожиданно проиграла свою подачу. Запорола начало гейма (15:40) и уже не смогла отыграться. Касаткина вышла подавать на матч, но тут дрогнула уже она. Кудерметова взяла гейм очень уверенно, закончив его виннерсом (5:5). Следом Вероника выиграла свою подачу, но в одном из розыгрышей подвернула голеностоп. Взяла медицинский перерыв, вызвав на корт врача. Касаткина не стала использовать этот время на то, чтобы перевезти дух. Попила воды и пошла разминаться на корте. Кудерметовой наложили лангетку, и она смогла продолжить игру, но чувствовалось, что все движения даются ей через боль. Дарья сравняла счет, а на тай-брейке уверенно завладела инициативой, заполучив пять матчболов. Вроде бы интрига матча была исчерпана, но тут уже Вероника проявила характер, отыграв четыре матчбола. Могла и пятый, но после размена ударами из глубины корта Касаткина решилась на укороченный, а Кудерметова не смогла добежать до этого мяча.

«У них такие давние взаимоотношения, они обе 1997 года рождения, встречаются друг с другом с детских турниров, — отметила «СЭ» известный комментатор Анна Дмитриева. — Даша очень хорошо использовала слабые моменты в игре Кудерметовой. Вероника особенно плохо обрабатывала подрезанные мячи и после них ошибалась. Но в целом она показала вполне достойный теннис, смогла перестроиться. Это была равная игра, особенно в конце, с небольшим психологическим перевесом Касаткиной».

Теперь Дарья сыграет с Игой Швентек или Джессикой Пегулой.