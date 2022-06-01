Рублев проиграл самый обидный матч в карьере

Чилич поймал сумасшедший кураж и может выиграть «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос». Мужчины. Четвертьфинал.

Марин Чилич (Хорватия, 20) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (10:2)

Марин Чилич долгое время считался «клиентом» Андрея Рублева. Россиянин дважды обыгрывал хорвата в Майами, Цинциннати и полуфинале «Кубка Кремля«-2019, когда Андрею удалось взять первый домашний трофей. Но в 2021 году Марин прервал полосу неудач в этом противостоянии, победив в третьем раунде австралийского «мейджора». Рублев тогда не смог справиться с убийственной подачей хорвата, капитулировав в четырех сетах.

Вообще Чилич считается специалистом по харду (чемпион US Open-2014 и финалист Australian Open-2018), но и на грунте у него стабильные результаты. За последние пять лет он уже третий раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 2017 году его остановил Стэн Вавринка, в 2018-м — Хуан Мартин дель Потро. На этом «Шлеме» хорват прошел Мартона Фучовича, Жиль Симона, а в четвертом круге дал взять всего семь геймов второму «сеяному» Даниилу Медведеву (антирекорд россиянина на ТБШ). После игры Марин признался, что это был один из лучших матчей в его карьере и он намерен продолжить победную поступь.

Равное начало

Многие сомневались, что 33-летнего Чилича хватит еще на один суперматч, но он начал его с двух эйсов подряд, а при счете 40:15 в третий раз подал навылет. Но уже на второй подаче хорвата завязалась серьезная борьба. Дошло до «ровно», но там Марин выстоял. Свою подачу Андрей брал без особого напряжения. И, похоже, нашел подход к сопернику. В длинных розыгрышах с задней линии хорват заметно уступал седьмой ракетки мира, раз за разом допуская ошибки. Это привело к тому, что в седьмом гейме россиянин заработал три брейк-пойнта, но с реализацией возникли проблемы. Причем не Андрей ошибался, а Чилич показал вдохновенную игру, попадая по линиям.

Марин Чилич. Фото Global Look Press

Восьмой гейм Рублев завершил эйсом и, похоже, деморализовал оппонента. Чилич ни разу не подал первым мячом в четырех розыгрышах подряд, и Андрей вновь получил еще два брейк-пойнта. Чилич ответил двумя эйсами, а на дьюсе опять выглядел безукоризненно. Но долго такое везение продолжаться не могло. В 11-м гейме россиянин наконец-то сделал долгожданный брейк (причем легко) и вышел подавать на сет. 12-й гейм был взят под ноль. Хорошее начало, учитывая 89% попадания первым мячом и шесть эйсов (у соперника восемь).

Перед второй партией организаторы полили корт. Покрытие стало немного быстрее, и это сыграло на руку Марину. На своей подаче он забил пару классных виннерсов, а во втором гейме реализовал первый же брейк-пойнт. Андрей не собирался сдаваться, но в затяжном дьюсе так и не получил шанса на брейк-пойнт (3:0). Стало тревожно. В оставшихся геймах партии Чилич не дал усомниться в своем преимуществе, подавая, как в лучшие времена. Андрей продолжал бороться в каждом розыгрыше, но все-таки позволил сопернику сравнять счет. Хорват заметно превзошел россиянина по виннерсам — 21:9 и эйсам — 9:3.

Разменяли три часа

Но тренер Марина Видим Вишак не улыбался даже после этого локального успеха, понимая, что на этом «Ролан Гаррос» Рублев всегда прибавляет по ходу матча. Андрей проигрывал в первом-втором сете Квону, Дельбонису и Гарину, но затем склонял чашу весов в свою пользу. Чилич тоже чувствовал опасность, продолжая играть на максимуме, граничащем с гениальностью. Уже он не давал подступиться к своей подаче и навязывал борьбу на чужой. Плюс публика была полностью на стороне чемпиона US Open. Любое его удачное действие сопровождалось оглушительными аплодисментами. В пятом гейме хорват получил два брейк-пойнта, но россиян отыгрался, забрав столь нужное очко. Но на следующей своей подаче Андрей вновь довел дело до 15:40, и на этот раз спастись не удалось (3:4). Зрители взорвались от восторга.

В следующем гейме Рублев повел 30:0, но проиграл четыре розыгрыша подряд. В одном из них он был уверен, что мяч попал в линию, но судья даже не стал смотреть отметку на корте. Это завело россиянина. Теперь каждому выигранному очку он стал радоваться, как победному. И выйдя подавать на партию, Чилич начал с 0:30, но вновь не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта.

Андрей взял первый и пятый геймы четвертого сета под ноль, показав, что намерен перевести борьбу в решающую партию. Но что делать с подачами соперника, он так и не придумал. Марин получал огромное преимущество с первого мяча, зачастую его реализовывая. Со второго завязывалась борьба, но Андрей уже не выглядел фаворитом в размене глубокими ударами. Чилич раз за разом продолжал попадать в мертвые зоны. Андрей пытался докричаться за советом до тренера Фернандо Висенте, но известный специалист по грунту только разводил руками.

Но Чилич не железный. В восьмом гейме Андрей все-таки заработал брейк-пойнт (впервые за три сета) и тут же сделал столь необходимый брейк (5:3), а затем и практически без нервов закончил партию в свою пользу. К тому моменту теннисисты провели на корте уже более трех часов.

Нервы, нервы, нервы

До этого Рублев сыграл девять пятисетовых матчей, выиграв три. Последний из них в первом круге «Ролан Гаррос» — 2020 у Сэма Куэрри.

Соперники уверенно брали подачи друг друга до 10-го гейма. В нем случился первый брейк-пойнт, который стал матчболом для Чилича (30:40). Зрители замерли, когда смотрели длинный розыгрыш, но праздновать победу было еще рано. На дьюсе Андрей в двух розыгрышах сделал счет равным (5:5). И тут Чилич снова занервничал. Перестал стабильно подавать первым мячом и дважды ударил в сетку в простых ситуациях. Андрей получил скрытый матчбол (30:40), но упустил его. На своей подаче Рублев был неподражаем, выиграв ее за несколько минут (6:6).

Таким образом, все решалось на чемпионском тай-брейке. Это тот матч, когда оба его участника были достойны победы, но в полуфинал все-таки проходит Чилич. Проиграть такому опытному игроку совсем не стыдно, но как же близко был этот долгожданный полуфинал ТБШ.