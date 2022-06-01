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Сегодня, 15:19

Касаткина обыграла Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Отметим, что во втором сете Кудерметовой оказывали медицинскую помощь, счет на тот момент была 6:5 в ее пользу. У теннисистки произошла какая-то проблема с голеностопом.

Касаткина, 20-я ракетка мира, в матче ни разу не подала на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. На счету Кудерметовой, 29-е место в рейтинге WTA, — три эйса, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Отметим, что россиянка впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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