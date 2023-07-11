«Уважаем отказ от рукопожатия». Теннисные власти похоронили правила фейр-плей

Женская теннисная ассоциация ( WTA ) выпустила пресс-релиз, в котором отказалась защищать игроков из России и Белоруссии от оскорблений со стороны украинок.

Женская теннисная ассоциации (WTA), наконец, соизволила отреагировать на многочисленные скандалы, связанные отказом от послематчевого рукопожатия в исполнении украинских теннисисток. Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и другие по политическим причинам отказываются приветствовать коллег из России и Белоруссии уже полтора года. Сейчас инциденты перекинулись на турниры «Большого шлема», в них втянуты публика и СМИ, постоянно поднимающие тему на пресс-конференциях. На этом фоне молчание теннисных властей выглядело очень странно. Но после выступления WTA впору вспомнить старую истину: иногда лучше молчать, чем говорить.

Виктория Азаренко (слева) и Элина Свитолина. Фото Global Look Press

Благодарны за страсть и вовлеченность

«После неприятных обстоятельств и недопонимания в матче на Уимблдоне (и других матчах последних недель) WTA хочет прояснить ситуацию с послематчевыми рукопожатиями, — сказано в заявлении ассоциации. — Мы уважает позицию украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Белоруссии), это их личное решение. У нас прекрасные болельщики, мы благодарны им за страсть и вовлеченность. И мы благодарим их за понимание и уважение к спортсменкам».

Здесь необходимо пояснить, что последней каплей, заставившей WTA прервать бойкот, стала неприятная история после матча четвертого круга Уимблдона, в котором украинка Элина Свитолина победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко. Украинская теннисистка заранее предупредила соперницу через СМИ, что не станет пожимать ей руку. Зная это, Азаренко после завершения поединка не стала выходить к сетке. Однако публика, не знавшая нюансов, восприняла это как неспортивное поведение, и освистала Викторию. В итоге получилось так, что политическую акцию устроила Свитолина, а виновата в ней оказалась Азаренко.

Вчера весь день во время пресс-конференций разные игроки выражали поддержку Виктории. В частности, это сделала другая белорусская теннисистка — Арина Соболенко. А первая ракетка России Даниил Медведев обратил внимание на важный аспект: все разговоры о рукопожатиях сильно отвлекают от собственно тенниса. Тем удивительнее на этом фоне позиция WTA, которая по большому счету высказалась в популярном стиле «мы вас услышали». В иносказательной форме виновными скандале объявлены... болельщики, которые неверно трактовали ситуацию после завершения матч Свитолина — Азаренко.

Фото Global Look Press

Неспортивное поведение

WTA много сделала для защиты российских и белорусских игроков от дискриминации, отказавших отстранять их от выступлений в то время как это было сделано в большинстве видов спорта. Однако в ситуации с рукопожатиями теннисные власти, по сути, предают основы спорта. Ведь в правилах и регламентах тенниса четко говорится: «Игроки в любое время обязаны вести себя этично — относиться с должным уважением к полномочиям должностных лиц турнира и к правам соперников, зрителей и других лиц». И еще цитата из Кодекса поведения игроков: «Теннисисты ни в коем случае не должны прямо или косвенно оскорблять любого из официальных лиц, соперников, спонсоров, зрителей или иных лиц, находящееся в места проведения турнира».

Отказ от рукопожатия — это прямое оскорбление соперника и проявление к нему неуважения. В спортивных регламентах это называется «неспортивным поведением» — «поступком, который оскорбляет или причиняет вред этическим нормам спорта». Как любой человек, спортсмен вправе выражать негатив по отношению к сопернику или его тренерам в гостинице, раздевалке или в подтрибунном помещении. Но «уважать позицию» публичной травли на стадионе по национальному признаку — это не лезет ни в какие ворота.

Рукопожатие перед встречей или после ее завершения во многих видах спорта — важная часть ритуала, демонстрирующая благородство атлета, его добрые намерения и его уважение к коллеге. Конечно, есть ММА и профессиональный бокс с трештоком и драками на взвешиваниях и пресс-конференциях. Но у этих шоуменов свои порядки. В большинстве же видов спорта (как и в обычной жизни) отказ от приветствия — это выражение недовольства, попытка оскорбить человека. Как единичный эпизод подобное неспортивное поведение в отношения соперника или судьи, наверное, лишь повод для осуждения. Как постоянная практика — однозначная необходимость для санкций.

Ярослава Магучих. Фото Global Look Press

Печальный пример Ярославы Магучих

К сожалению, теннисные власти не учитывают печальный опыт других видов спорта в похожих ситуациях. Например, в плавании на Олимпиаде-2016 американка Лилли Кинг демонстративно отказывалась на подиуме от рукопожатия с россиянкой Юлией Ефимовой, которую она считала допингершей. Молчание чиновников по этому поводу привело к тому, что на чемпионате мира-2019 объектом буллинга стал китаец Сунь Ян. Антидопинговые скандалы вокруг этого спортсмена привели к тому, что международная водная федерация запретила на подиуме любые акции, не предусмотренные протоколом.

В дзюдо, борьбе и других единоборствах регулярно происходят инциденты с отказом спортсменов из мусульманских стран жать руку израильтянам. В тяжелой атлетике были похожие случаи между спортсменами из Турции и Азербайджана с одной стороны и Армении — с другой. В 1970-е годы объектами политического афронта в спорте иногда становились представители ЮАР. В общем, таких историй очень много. Однако до сих пор спортивные власти не выступали на стороне спортсменов-хейтеров, потому что для всех очевидно: если соревнования превратятся в арену политических баталий, местом пропаганды ненависти и разобщения — это начало конца.

Никто не требует от украинских теннисисток целовать российских соперниц, желать им побед и счастья в личной жизни. Однако взаимное приветствие в теннисе — это часть игры, пусть и негласная. В конце концов, если украинки боятся оказаться в дружеском жесте на одном фото с нашими девушками и повторить судьбу легкоатлетки Ярославы Магучих в Токио-2020, есть вариант соприкосновения ракетками. Так многие делали в разгар пандемии и некоторые не слишком политизированные украинки приветствуют так россиянок до сих пор. В общем, выход всегда есть. И жаль, что в WTA предпочли трусливую позицию поиску вариантов.

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