Оскорбляла Ефимову и хейтила российский спорт. Как живет дерзкая пловчиха Лилли Кинг?

Выросла в семье спортсменов, в школе соревновалась с парнями, а в колледже считалась непобедимой.

Лилли Кинг родилась и выросла в Эвансвилле, штат Индиана. В студенческие годы ее отец состоял в университетской сборной по легкой атлетике, а мама — в команде по плаванию. Младший брат Лилли Кинг тоже занимается плаванием, выступая за Мичиганский университет.

В детстве Лилли Кинг числилась в школьной сборной. Но не могла заниматься регулярно из-за того, что местный бассейн делили между собой еще пять команд. Чтобы компенсировать этот пробел, Кинг добавила несколько утренних тренировок в неделю с командой мастеров. Ради дополнительной соревновательной практики она участвовала в юношеских национальных чемпионатах.

Лилли Кинг училась в Университете Индианы в Блумингтоне, где также выступала за студенческую команду. Будучи студенткой, она продемонстрировала свой высокий уровень, став восьмикратной чемпионкой NCAA.

Лилли Кинг. Фото Global Look Press

Звездный час: не пожимала руку Ефимовой, эпатаж и дерзость

Звезда Лилли Кинг зажглась на Американском отборочном турнире в Омахе перед Олимпиадой-2016. 19-летняя студентка стала настоящей королевой брасса на стометровке с национальным рекордом — 1.05,20. На игры в Рио Лилли Кинг отправилась в ранге главной молодой звезды. Родители всегда учили ее прямо высказывать свое мнение, поэтому на вопрос журналистов о допуске Юлии Ефимовой после отбытия россиянкой допинговой дисквалификации американка ответила резко: «Я не поклонница тех, кого ловили на допинге. Не считаю, что они должны выступать».

Победив во втором полуфинальном заплыве, Кинг скопировала фирменный жест Ефимовой, палец вверх как «номер один». Этот инцидент прославил ее на весь мир. Всего за несколько часов у нее в соцсетях добавилось 40 тысяч подписчиков. В тот момент американка наверняка поняла, что антироссийская и антидопинговая повестка принесет не меньше успеха, чем спортивные результаты.

В финальном заплыве на 100 метров брассом Лилли Кинг опередила Юлию Ефимову всего на 57 сотых. Третье место заняла еще одна американка — Кэти Мейли. На церемонии награждения члены сборной США демонстративно не пожали руку российской спортсменке, спровоцировав невероятный скандал.

Кинг также продолжила нападать на Ефимову. «Вот вам доказательство, что и чистый спортсмен может победить, если хорошенько поработает. Можно стать лучшим, ничего не нарушая», — сказала Кинг.

Международный олимпийский комитет осудил действия американок. Однако Кинг поняла, что дерзкие высказывания и эпатаж нравятся западной публике, а значит, принесут популярность и деньги.

Лилли Кинг и Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Бешеная популярность, депрессия и примирение с Ефимовой

После Игр в Рио Лилли Кинг и Юлия Ефимова оставили свое соперничество позади. Американка заявила, что они с Ефимовой не друзья и не любят друг друга, но им нравится вместе соревноваться. Публичное примирение произошло в 2019 году на чемпионате мира в Корее. После финиша Кинг пожала руку россиянке, а Ефимова призналась на пресс-конференции, что у них уже «давно нормальные отношения».

Вернувшись в родной Эвансвилль из Бразилии с двумя олимпийскими медалями, Кинг почувствовала себя голливудской звездой. Чтобы выйти на улицу, она надевала парик и солнцезащитные очки. А из-за постоянных разъездов она просела в учебе и была на грани отчисления из вуза.

В декабре 2016 года Кинг впала в депрессию после поражения в коронной стометровке брассом на чемпионате мира в канадском Уиндзоре. Несколько месяцев девушка приводила свои мозги в порядок и затем сообщила своему университетскому тренеру Рэю Лузу, что любит плавать и никакое поражение не станет для нее концом света, ведь она уже выиграла свою главную медаль.

Лилли Кинг. Фото Global Look Press

Молодая миллионерша, диета с фастфудом и регулярные путешествия

На перенесенные Олимпийские игры в Токио-2020 Лилли Кинг отправилась в статусе лидера команды и фаворита соревнований. Американка изначально нашла себе цель для информационных атак, поэтому обрушилась с критикой на всех российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. Кинг действовала по отработанной схеме, которая принесла ей популярность раньше.

«Уверена, что на этой неделе соревновалось много людей из определенных стран, которых, вероятно, не должно было быть здесь», — начала свое выступление Кинг на пресс-конференции, намекая на Россию. - Испортило ли это мой олимпийский опыт? Я не соревновалась с кем-то из страны, которую следовало снять с Игр, а вместо этого она получила удар по запястью и ребрендинг национального флага. Так что лично меня это не так сильно коснулось".

В Токио Лилли Кинг не удалось выиграть золотых медалей. На ее счету две серебряные и одна бронзовая награды.

В 2021 году состояние 25-летней Лилли Кинг оценивалось в два миллиона долларов. Кинг имеет контракт с производителем одежды и снаряжения для плавания и триатлона, а также стала партнером известного бренда резиновой обуви. Кинг держит большую часть своей личной жизни в тайне, но, похоже, спортсменка не замужем. Американка не стремится покидать родную гавань. По последним сообщениям, она приобрела большой дом в пригороде Эвансвилля, где проживает вместе с родными.

Девушка живет яркой и насыщенной жизнью, не всегда соответствуя образу профессионального спортсмена. Кинг придерживается специфической диеты, включая в рацион фастфуд. По ее словам, бургеры и картошка фри помогают снять стресс в разгар крупных соревнований. Традиционный ритуал Лилли Кинг перед гонкой включает в себя употребление кока-колы и поедание двойного чизбургера.

Все свободное время девушка посвящает путешествиям. Среди множества направлений Неаполь и Сингапур — любимые места, где она может проводить время с друзьями. Еще Кинг строит привлекательный имидж благотворителя. Американке нравится быть образцом для подражания для начинающих пловцов. Она была первой спортсменкой, возглавившей благотворительный сбор средств «Ночь воспоминаний» в 2019 году. Перед Олимпиадой в Токио запустила продажу собственных футболок стоимостью 15 долларов. Три доллара с каждого проданного товара отправлялись на счет Центра мечты Эвансвилля.

Поклонники Лилли Кинг надеются, что однажды она выпустит автобиографию о своей карьере и подробно расскажет о противостоянии с Юлией Ефимовой и своих жестких высказываниях о русском допинге.