WTA выступила с заявлением по поводу отказа от рукопожатий после матчей

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением по поводу рукопожатий.

В WTA отметили, что решили внести ясность после матча белоруски Виктории Азаренко и украинки Элины Свитолиной в четвертом круге Уимблдона.

Зрители освистали белоруску после того, как она не стала ждать соперницу у сетки, чтобы пожать руку, а сразу отправилась к судье.

«WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок в отказе от традиции рукопожатия соперниц (из России и Беларуси) в конце матча, так как это личное решение. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам», — цитирует ТАСС заявление организации в Twitter.

Ранее Свитолина заявила, что WTA и ATP должны выступить с заявлением о том, чтобы представители страны не жали руки россиянам и белорусам. Это решение поддержала Арина Соболенко.