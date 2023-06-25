Рублев проиграл Бублику. Уроженец Санкт-Петербурга провел супертурнир в Галле

Представитель Казахстана взял крупнейший титул в карьере, россиянин проиграл второй финал на траве.

ATP 500. Галле. Финал

Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 6:3, 3:6, 6:3

Александр Бублик, начинавший турнир в Галле в статусе 48-й ракетки мира, сумел выиграть свой первый титул на траве и крупнейший в карьере (до этого был успех в Монпелье-2022). В финале он переиграл россиянина Андрея Рублева, довольно уверенно забрав решающий сет. На этом турнире Бублик сделал 79 эйсов за пять матчей, и это с учетом недоигранной встречи с Янником Синнером.

Бублик выбил Синнера и Зверева

Рублев, вылетев в третьем круге «Ролан Гаррос» от итальянца Лоренцо Сонего, взял паузу до турнира в Галле. И явно не прогадал — на травяных немецких кортах Андрей выглядел максимально уверенно. Он прошел китайца Ибина Ву, немца Янника Ханфманна, которому уступил на «мастерсе» в Риме, обладателя титула в Хертогенбоше недельной давности Таллона Грикспура из Нидерландов, а в полуфинале в двух сетах разобрался с неуступчивым испанцем Роберто Баутистой Агутом (6:3, 6:4). Правда, по счету победа выглядела куда более простой, чем было по игре, — Баутиста Агут отчаянно сопротивлялся и даже вел во втором сете. Но даже его потрясающее упорство не помогло — уж больно здорово (точно и агрессивно) действовал на корте Рублев, заслужив свой четвертый финал в сезоне и второй на траве.

Александр Бублик. Фото AFP

В 2021 году Андрей также дошел до решающего матча в Галле, но неожиданно уступил французу Уго Умберу, который тогда, будучи игроком топ-50, также обыграл немца Александра Зверева и американца Себастьяна Корду. В этот раз россиянину пришлось соперничать с еще одним андердогом. Уроженец Санкт-Петербурга Александр Бублик, ныне представляющий Казахстан, провел один из лучших турниров в карьере. Он впервые вышел в финал турнира на уровне ATP-500 (был в семи финалах ATP-250, проиграв шесть из них).

В Галле Александр (много и смачно ругавший травяное покрытие) выбил из борьбы немца Яна-Леннарда Штруффа, хорвата Борна Чорича, итальянца Янника Синнера (тот отказался из-за травмы во втором сете), а в полуфинале позволил взять всего восемь геймов Звереву. В личном противостоянии Бублик выиграл у Рублева один матч из четырех. Это случилось на «Кубке Кремля» семь лет назад. Затем три игры подряд остались за Андреем (Москва-2019, Вена-2019, Роттердам-2020).

Эксперты прогнозировали, что за счет более стабильной игры в длинных розыгрышах россиянин сумеет вновь переиграть представителя Казахстана. Но, как известно, Бублик непредсказуем, так что заранее чествовать Андрея точно не стоило.

Андрей Рублев. Фото AFP

Нервы и споры

Начало это только подтвердило. Спустя 10 минут Бублик вел 3:0, а в четвертом гейме Рублев проигрывал 0:30 на своей подаче. Героическими усилиями третьему «сеяному» удалось удержать свою подачу, но перелом в игре не наступил. Бублик дважды подряд взял свою подачу под ноль (5:2). Андрей постарался помедитировать в перерыве, но это не помогло. Александр практически не оставил шансов сопернику на своей подаче, а Андрей несколько раз в приступе гнева ударил ракеткой по бедру.

Во второй партии россиянин успокоился. У него наконец-то полета подача, и он стал более разнообразно действовать в розыгрышах. Это быстро помогло ему завладеть инициативой. В четвертом гейме Рублев получил первую возможность заработать брейк. Повел 30:0, а потом и получил два брейк-пойнта. Но Бублик все-таки смог удержать свою подачу (2:2). Рублева это не расстроило. Он уверенно вышел вперед, хоть и пропустил красивейшую «свечу» при 40:0, а потом вновь навязал борьбу на подаче соперника. При 30:30 Бублик допустил редкую невынужденную ошибку. На этот раз Рублеву удалось реализовать брейк-пойнт благодаря классной игре у сетки (4:2). Этого хватило, чтобы выиграть сет. Решающий мяч девятого гейма Андрей выиграл красивым ударом с лета, находясь спиной к сетке, заслужив аплодисменты соперника.

Александр Бублик и Андрей Рублев. Фото AFP

В дебюте третьего сета Андрей долго спорил с судьей, после проигранного розыгрыша на своей подаче, а следом подарил Бублику два брейк-пойнта. Рублев отыгрался, но на «ровно» Бублик выиграл два красивейших розыгрыша и повел с брейком, а затем и легко взял свою подачу (3:0). Надо было срочно реабилитироваться, но в четвертом гейме Андрей вновь позволил Александру заработать два брейк-пойнта. За счет характер Рублев отыгрался и размочил счет, но развить успех не получилось. Бублик классно подавал, а у Рублева произошел еще один срыв. После удара в стену он даже получил предупреждение от судьи. В шестом гейме Бублик продолжил творить чудеса: выиграл мощным ударом с приема, а потом сделал еще одну потрясающую «свечу». На такую эффектность Рублев ответил эффективностью, выиграв четыре мяча подряд (4:2).

Но Бублика в этот день было ничем не смутить. Даже когда, подавая на матч, Александр начал с двойной ошибки, а затем не попал по длине, Александр сохранял спокойствие. Сделал очередной эйс, отыграл брейк-пойнт, а затем и выиграл матч с первого же матчбола.

Бублик был хорош буквально во всем, взяв титул именно за счет блестящей игры. К Рублеву много претензий быть не может. Бублик в очередной раз доказал, что в свои лучшие дни способен обыгрывать любого противника.