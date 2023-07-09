Рублев в пяти сетах обыграл Бублика и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в 1/4 финала Уимблдона-2023. В четвертом круге он в пяти сетах победил казахстанца Александра Бублика ( 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4). Встреча длилась 3 часа 19 минут.

Для Рублева этот результат на Уимблдоне стал лучшим в карьере. Ранее он доходил только до четвертого круга.

Рублев по ходу матча выполнил 21 эйс, реализовал три брейк-пойнта из девяти и спас все пять брейк-пойнтов соперника, он также допустил всего две двойные ошибки. На счету Александра Бублика — 39 подач навылет и 14 двойных ошибок.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4