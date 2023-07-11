Ставка на Медведева. Рублев и Сафиуллин покинули Уимблдон

Во вторник в четвертьфинале Уимблдона Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 1:6, 4:6,3:6), а Роман Сафиуллин — итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:3, 2:6, 2:6). В среду на корт выйдет наша первая ракетка Даниил Медведев.

Объективно шансы Рублева и Сафиуллина в матчах против соответственно Джоковича и Синнера изначально были не так велики. Главное, что Андрей и Роман не сдались заранее, а провели достойные встречи, дав бой фаворитам.

Судите сами: если для Рублева этот четвертьфинал стал первым в карьере на Уимблдоне, то для Джоковича — 14-м. Причем в 11 из 13 предыдущих Новак одержал победы, а в общей сложности завоевал уже семь титулов на лондонском турнире «Большого шлема». Что же касается Андрея, то он прежде вообще никогда не доходил до полуфиналов подобных соревнований, уступив во всех семи своих четвертьфиналах.

В одном из них, на Открытом чемпионате Австралии — 2023, Андрей потерпел поражение как раз от Новака, причем без шансов — 1:6, 2:6, 4:6. Всего же серб и россиянин раньше встречались четыре раза — на счету Рублева одна-единственная победа в финале грунтового турнира в Белграде. Но тогда, надо признать, Джокович находился не в лучшем функциональном состоянии, отдав решающий сет с «баранкой».

Сейчас же Новак выглядит претендентом номер один на титул, который станет для него восьмым на Уимблдоне. Поэтому проиграть ему не зазорно — важно, как именно. На этот раз Рублев, в отличие от январского разгрома в Мельбурне, сражался здорово: взял стартовый сет, имел неплохие шансы перевернуть третью партию. Да, не получилось — но за эту неудачу ему точно не должно быть стыдно.

Лестных слов заслужил своей игрой и Сафиуллин. Теннисист, который на своем дебютном Уимблдоне доходит до четвертьфинала, автоматически становится одним из главных героев турнира. А Роман еще и взял сет у Синнера, временами превосходя итальянца в перестрелках с задней линии. Да, чуть не хватило опыта, но Сафиуллин благодаря нынешнему прорыву все равно совершил качественный скачок, ворвавшись в топ-50 рейтинга ATP. Так что и его поражение язык не поворачивается назвать постыдным, ведь это лучший пока турнир в карьере 25-летнего спортсмена.

Как и лучший Уимблдон Рублева.

В борьбе за титул остался один россиянин — Даниил Медведев. В среду он сыграет с американцем Кристофером Юбенксом