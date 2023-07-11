Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:10

Ставка на Медведева. Рублев и Сафиуллин покинули Уимблдон

Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович и Андрей Рублев.
Фото Reuters
Во вторник в четвертьфинале Уимблдона Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 1:6, 4:6,3:6), а Роман Сафиуллин — итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:3, 2:6, 2:6). В среду на корт выйдет наша первая ракетка Даниил Медведев.

Объективно шансы Рублева и Сафиуллина в матчах против соответственно Джоковича и Синнера изначально были не так велики. Главное, что Андрей и Роман не сдались заранее, а провели достойные встречи, дав бой фаворитам.

Судите сами: если для Рублева этот четвертьфинал стал первым в карьере на Уимблдоне, то для Джоковича — 14-м. Причем в 11 из 13 предыдущих Новак одержал победы, а в общей сложности завоевал уже семь титулов на лондонском турнире «Большого шлема». Что же касается Андрея, то он прежде вообще никогда не доходил до полуфиналов подобных соревнований, уступив во всех семи своих четвертьфиналах.

В одном из них, на Открытом чемпионате Австралии — 2023, Андрей потерпел поражение как раз от Новака, причем без шансов — 1:6, 2:6, 4:6. Всего же серб и россиянин раньше встречались четыре раза — на счету Рублева одна-единственная победа в финале грунтового турнира в Белграде. Но тогда, надо признать, Джокович находился не в лучшем функциональном состоянии, отдав решающий сет с «баранкой».

Сейчас же Новак выглядит претендентом номер один на титул, который станет для него восьмым на Уимблдоне. Поэтому проиграть ему не зазорно — важно, как именно. На этот раз Рублев, в отличие от январского разгрома в Мельбурне, сражался здорово: взял стартовый сет, имел неплохие шансы перевернуть третью партию. Да, не получилось — но за эту неудачу ему точно не должно быть стыдно.

Андрей Рублев. Рублев заставил Джоковича напрячься. Россиянин достойно сражался с легендой на Уимблдоне

Лестных слов заслужил своей игрой и Сафиуллин. Теннисист, который на своем дебютном Уимблдоне доходит до четвертьфинала, автоматически становится одним из главных героев турнира. А Роман еще и взял сет у Синнера, временами превосходя итальянца в перестрелках с задней линии. Да, чуть не хватило опыта, но Сафиуллин благодаря нынешнему прорыву все равно совершил качественный скачок, ворвавшись в топ-50 рейтинга ATP. Так что и его поражение язык не поворачивается назвать постыдным, ведь это лучший пока турнир в карьере 25-летнего спортсмена.

Как и лучший Уимблдон Рублева.

В борьбе за титул остался один россиянин — Даниил Медведев. В среду он сыграет с американцем Кристофером Юбенксом

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Джокович о статистике: «Я не хочу об этом думать — Уимблдон продолжается»
Джокович о конкуренции в матчах с ним: «Они хотят снять скальп, но у них это не получится»
В ФТР назвали успешным выступление Рублева на Уимблдоне
Джокович о Рублеве: «Его стоны после ударов немного пугают»
Рублев заставил Джоковича напрячься. Россиянин достойно сражался с легендой на Уимблдоне
Рублев уступил во всех восьми четвертьфиналах турниров «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Романа Сафиуллина: история жизни российского теннисиста
Новости
RSS RSS
Все новости