«Хочу стать первым номером рейтинга ATP». Интервью с российским чемпионом юниорского «Ролан Гаррос»

Ярослав Демин — о поздравлениях от Рууда, тренировках с Надалем и впечатлениях от тенниса Мирры Андреевой.

17-летний россиянин Ярослав Демин и 18-летний мексиканец Родриго Пачеко Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос». В финале русско-мексиканский дуэт уверенно переиграл 17-летних итальянцев Лоренцо Скиабази и Габриэле Вульпитта (6:2, 6:3). За весь турнир первые «сеяные» парного турнира проиграли всего один сет, а до этого взяли совместный титул на крупном юниорском турнире в Милане. В юниорском рейтинге Пачеко Мендес занимает первое, Демин — седьмое место. Причем россиянин уверен, что закончит свой последний год по юниорам в топ-3. Об этом главный талант российского тенниса рассказал в интервью «СЭ».

Фото Global Look Press

Нравится, как двигается Синнер и как бьет Алькарас

— Наверняка ты получил огромное количество поздравлений. Были ли сообщения, которые тебя удивили?

— Было приятно получить все поздравления, но особо отмечу теплые слова от Тони Надаля и Каспера Рууда. От них, наверное, не ожидал. Мне важно, что поздравили и представители Rafa Nadal Academy. Возможно, когда вернусь академию, то поздравит и лично Рафа.

Поздравили и тренеры сборной России Иван Приданкин и Андрей Ольховский. Они приезжали на «Ролан Гаррос», хорошо пообщались.

— Ты говорил, что твой кумир Надаль. Чей стиль еще импонирует?

— Нравится, как двигается и перемещается по корту Янник Синнер. Как бьет по мячу Карлос Алькарас. Это что-то с чем-то. Но по совокупности качеств номер один для меня — это точно Надаль.

— В детстве висел его плакат на стене?

— Постеров не было, но мне с детства очень нравилось, как он играет, как радуется победам, как уважительно относится к соперникам. Во многом понимание базовых вещей тенниса формировалась через матчи Рафы.

— А из «Русской тройки» с кем-нибудь пересекался?

— Общался с Кареном Хачановым. Очень приятный, открытый парень. Несколько раз виделись с Рублем (Андреем Рублевым. — Прим. «СЭ»). Подкупает его простота, огромная любовь к игре. С Даниилом Медведевым никогда не пересекались.

— Ты выиграл юниорский Кубок Дэвиса, показав какой-то фантастический результат. Это твой главный титул карьере прямо сейчас?

— Нет, все-таки выделю «Ролан Гаррос», турнир «Большого шлема». А выиграл я его в одиночке, парном разряде или миксте — без разницы. Это память на всю жизнь. Что касается Кубка Дэвиса, то я действительно сыграл хорошо. Я выиграл шесть одиночных матчей из шести. Причем это были самые важные матчи. Я играл под вторым номером, Максим Жуков — под третьим.

Мирра Андреева. Фото AFP

Мирра Андреева многого достигнет

— Почему решил играть пару именно с мексиканцем Пачеко Мендесом?

— Мы давно знакомы. Однажды давно играли в паре, но выступили неудачно. За две-три недели до «Ролан Гаррос» договорились, что попробуем еще раз. И получилось очень круто. Недавно выиграли турнир в Милане, а сейчас взяли титул «Большого шлема». За 12 матчей проиграли всего один сет.

— Получится сыграть в паре с ним на юниорском Уимблдоне и US Open?

— К сожалению, нет. Уже давно договорился с другим парнем.

— В прошлом году ты закончил на восьмом месте в юниорском рейтинге. В этом идешь на седьмом. Получится подняться выше в свой последний год по юниорам?

— Практически уверен, что закончу текущий сезон в топ-3. Если говорить про профи, то задача-максимум быть в нынешнем сезоне в топ-500.

— Ты выиграл все свои трофеи на грунте...

— Действительно, если посмотреть на мои антропометрические данные, то лучшие результаты должны быть на харде. Я высокий, хорошо подаю. Но пока получается брать титулы только на грунте.

— Чем это можно объяснить?

— Тяжеловато двигаюсь, а грунт дает больше времени на подготовку к мячу. Посмотрим, как будет получаться на траве. Еще не играл на этом покрытии крупные турниры.

— Последний месяц очень много разговоров вокруг Мирры Андреевой. Что думаешь о ее потенциале?

— Она невероятный игрок и боец. Уверен, что Мирра многого достигнет. Возможно, немного попозже, хотя не удивлюсь, что титулы на взрослом уровне придут даже в этом сезоне. На «Ролан Гаррос» она дошла до второй недели. В это время в Париж приехали все юниоры, поэтому нам удалось немного пообщаться. Она произвела впечатление крутой девочки.

— А что думаешь насчет мужского финала? Рууд сможет навязать борьбу Новаку Джоковичу?

— Думаю, Новак выиграет в четырех сетах, но ему будет непросто. Рууд проводит очень сильный турнир и может играть в финале без дополнительного давления. Вообще мне нравится его спокойствие на корте.

— А как у тебя с этим компонентом? Не шалят нервы во время матчей?

— Иногда. На том же «Ролан Гаррос» немного волновался, когда играл в одиночном разряде. Руки подергивались. Потребовалось сыграть определенное количество розыгрышей, чтобы успокоиться. В паре волнения меньше. Все-таки есть напарник, с которым ты делишь ответственность за результат.

Фото Global Look Press

Надеюсь, что пополню список звездных учеников Куликовской

— Как ты вообще пришел в теннис?

— Родители привели меня в теннисный центр «Спартак», когда мне было шесть лет. Моим первым тренером была Наталья Николаевна Бадер. Заметила во мне что-то, тренировала несколько лет. Очень благодарен ей за это. Затем пять лет я занимался под руководством Евгении Борисовны Куликовской. Именитого тренера, у которой занимались многие известные игроки, в том числе Елена Рыбакина. Она очень хорошо понимает теннис. Надеюсь, что и я пополню список звездных учеников Куликовской. А последние два года я нахожусь в академии Рафы Надаля.

— Там много русских теннисистов?

— Долгое время был только я. Сейчас появился еще один мальчик — Даниил Саркисян.

— У тебя получается совмещать теннис с учебой?

— Да. С первого по седьмой класс я учился в обычной школе. Потом перешел на онлайн-обучение. Это позволяло больше времени уделять тренировкам, но у меня получалось не забросить учебу. В этом году неплохо сдал ЕГЭ. Летом постараюсь поступить в РГУФКСМИТ.

— Уже выучил испанский?

— Я учил, но из-за ЕГЭ пришлось поставить занятия испанским на паузу. Но я вернусь к этому.

— У тебя есть хобби?

— Нет. Я ем, учусь, играю в теннис и сплю. Иногда могу посмотреть YouTube и соцсети.

— За счет чего ты так прибавил в последние два года?

— Упорная работа. Чтобы добиваться результата, надо выходить из зоны комфорта. Вроде бы стереотип, но чуть-чуть вышел [из зоны комфорта] и получил чуть-чуть результатов. Если выйдешь очень сильно, хорошо поработаешь над собой, то будут и титулы. Как говорил Криштиану Роналду: «Talent without working hard is nothing» («Талант без работы — это ничто»). Это истина для меня.

— А Надаль говорил тебе какие-то слова, которые ты запомнил, как фразу Криштиану?

— Нет, мы не так близко знакомы. Но мы тренировались вместе 7-8 раз. Рафа делал подсказки, благодаря которым я корректировал свою игру. В такие моменты пытаюсь впитывать все как губка.

— Какая твоя мечта в спорте?

— Быть первой ракеткой мира. Чтобы когда у юниора, который взял юниорский «Большой шлем», спрашивали, пересекался ли он когда-нибудь с Ярославом Деминым (смеется).