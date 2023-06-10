Свентек сделала хет-трик на «Ролан Гаррос». Польская теннисистка остается теннисной королевой

В финале Открытого чемпионата Франции Ига не без труда победила Каролину Мухову.

«Ролан Гаррос»-2023. Женщины. Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 5:7, 6:4

Польскую теннисистку Игу Свентек после целого ряда неудач в этом году начали списывать со счетов, однако она нашла достойный ответ — второй раз подряд и третий за карьеру выиграла «Ролан Гаррос», сохранив первую строчку в рейтинге WTA. Хотя победа в Париже на сей раз далась ей очень нелегко — в финале Открытого чемпионата Франции Свентек в тяжелейшем трехсетовом матче одолела Каролину Мухову из Чехии.

Кризис в первой половине сезона

В прошлом сезоне Свентек с конца зимы до начала лета вообще не знала поражений, заставляя вспомнить про времена американки Серены Уильямс и даже немки Штеффи Граф. Однако к концу 2022 года Ига под всеобщим давлением начала уставать и все чаще проигрывать. В 2023-м тенденция продолжилась — Свентек в первой половине сезона до «Ролан Гаррос» взяла только два титула WTA 500 — в феврале в Дохе (Катар) и в апреле в немецком Штутгарте.

На более крупных турнирах она соперницам уступала, в частности, трижды за несколько месяцев проиграла москвичке Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан. В их последней встрече в мае в Риме польская теннисистка и вовсе снялась из-за небольшой травмы по ходу третьей партии. Причем были опасения, что Ига не успеет восстановиться к Открытому чемпионату Франции. Но она успела. Доказав в Париже, что остается теннисной королевой, пусть взяла титул отнюдь не с такой легкостью, как в 2022-м.

Ига Свентек. Фото Reuters

Конечно, можно говорить, что Свентек отчасти помогло несчастье Рыбакиной — победительница турнира WTA 1000 в Риме снялась с «Ролан Гаррос» после двух побед в стартовых матчах из-за вируса. Со Свентек Елена могла встретиться в полуфинале, а так это сделала Беатрис Хаддад Майя. И хотя бразильянка дала бой Иге, все равно проиграла — 2:6, 6:7 (7:9). Вообще Свентек на пути к титулу не проиграла ни одной партии. По идее, в финале с ней должна была сыграть Арина Соболенко. Однако, ведя 5:2 в решающем сете полуфинала против Муховой, белоруска занервничала и отдала пять геймов подряд. Как следствие, выбыла и другая главная соперница Иги.

Победа в стиле Серены

Тем не менее финал для лидера рейтинга WTA выдался нервным. Пусть поначалу таковым и не казался — Свентек доминировала в затяжных розыгрышах, заставляя Каролину, несмотря на большее количество виннерсов чешки, гораздо чаще ошибаться. Довольно быстро Ига повела 6:2, 3:0. Но вместо одностороннего финала зрители увидели настоящий теннисный триллер — Мухова в середине второго сета ожила, заиграв вдохновенно и куда более точно.

Она стала оказывать все большее давление на соперницу, лучше готовила выходы к сетке, завершая их эффектными попаданиями в корт, а не обидными промахами. Каролина сравняла счет, при 4:4 во второй партии сделала брейк, не подала на сет, зато вновь сделала брейк. И второго шанса сравнять счет по партиям уже не упустила. А шикарный предпоследний розыгрыш второго сета, в котором чешка в падении достала обводящий удар Свентек и направила его на другую сторону без шансов для соперницы, и вовсе получился в стиле раннего Бориса Беккера.

Каролина Мухова. Фото Reuters

На кураже Мухова повела 2:0 в решающей партии, и пусть Ига сравняла счет, польская теннисистка по-прежнему чувствовала себя не слишком уверенно. Как следствие, Каролина при 3:3 сделала еще один брейк, но вновь не удержала подачу. А при 4:4 и 30:40 на подаче Свентек Мухова допустила три ошибки подряд. Чешская теннисистка настолько расстроилась из-за упущенных возможностей, что в десятом гейме совершила несколько грубых сбоев. И обидно проиграла финал двойной ошибкой на матчболе. Впрочем, она все равно молодец — сыграла блестящий турнир, подарила теннисное шоу в финале и теперь поднимется на рекордное для себя 16-е место в рейтинге.

Что касается Свентек, то в свои 22 года она завоевала уже третий титул на «Ролан Гаррос» и стала самой молодой победительницей четырех «Больших шлемов» со времен Серены Уильямс образца 2002 года. И первой чемпионкой «Большого шлема», защитившей титул с 2016 года, когда это удалось все той же Серене на Уимблдоне. Также она присоединилась к компании Моники Селеш и Наоми Осаки, выигравших все четыре своих первых финала на Гранд-слэмах. Само собой, ей удалось и сохранить звание первой ракетки мира — отрыв от Соболенко составляет почти тысячу очков.