Серена Уильямс вновь проигрывает в первом круге Уимблдона. На этот раз 115-й ракетки мира

Триумфально возвращения великой чемпионки не получилось. В мужской сетке сразу два фаворита покидают Уимблдон после первого круга

Легендарная Серена Уильямс не играла в одиночном разряде целый год. На прошлом Уимблдоне она провела шесть геймов с Александрой Саснович, но при счете 3:3 была вынуждена сняться из-за повреждения. С другой стороны, если 23-кратная чемпионка «шлемов» заявляется на турнир, то она автоматически попадает в список претенденток на победу. Вне зависимости от его статуса, покрытия и других факторов. Серена — бренд и сила, которую молодые теннисистки боятся и уважают. И не все могут справиться с мандражом, когда играют с ней.

Серена вновь вылетает в первом круге

Вроде бы Армони Тан была удобной соперницей для первого круга. В этом году 24-летняя француженка обыгрывала Юлию Путинцеву на Australian Open и Мэдисон Киз в Гвадалахаре. На харде она действительно может создать проблемы, но трава явно не ее покрытие. Особенно учитывая слабую игру на приеме. Но в первом сете Тан доказала обратное. Гоняла великую американку по корту, демонстрируя классные удары, а сделав первый брейк довольно хладнокровно довела дело до логического завершения.

Во второй партии Серена реабилитировалась. Повела 2:0, но в третьем гейма подарила сопернице три брейк-пойнта. Их все удалось отыграть, а затем и взять сет буквально за 10 минут. Как в лучшие годы. Наконец-то у американки прорезала мощная подача, с которой соперница ничего не могла сделать.

Казалось, что Уильямс сможет развить успех, но не тут-то было. Силы быстро покинули 40-летнюю чемпионку. Это привело к игре нервов. Обе соперницы много ошибались, обменявшись брейками в середине партии. При счете 4:4 Тан неожиданно легко отдала свою подачу. Серена вышла подавать на матч, но соперница сначала приняла на вылет, а потом американка допустила двойную ошибку и отдала гейм. На этом фоне Армони взяла свою подачу, а затем получила матчбол в 12 гейме. Реализовать его не получилось и в итоге все решалось на тай-брейке.

Армони Тан. Фото Reuters

Он начался для француженки обескураживающе — 0:4. Вновь показалось, что упустить такое преимущество Серена не может, но она это сделала. Тан выиграла пять розыгрышей подряд и вопрос о победителе матча вновь стал актуальным. Затем Армони повела 8:6 и 9:7, получив еще два матч-бола. Зрители уже откровенно зевали, а Тан все-таки завершила матч в свою пользу. Феноменальный успех 115-й ракетки мира. Лучший матч в ее карьере, о котором можно будет рассказывать своим внукам.

Других по-настоящему громких сенсаций в женской сетке не произошло. Из неожиданных результатов стоит выделить разве что поражение Белинды Бенчич от китаянки Ван Цян. Впрочем, олимпийская чемпионка Токио получила травму в победном полуфинале с Марией Саккари в Берлине (и пропустила финал с Онс Жабер). Участие швейцарки на Уимблдоне-2022 было под большим вопросом.

Разбитое сердце Берреттини, вылет Хуркача

Увы, но ковид по-прежнему вмешивается в распределение титулов. И если положительный тест Марина Чилича воспринимался как случайность, то снятие Маттео Берреттини заставило всех любителей тенниса загрустить. В прошлом году Берреттини дошел до финала Уимблдона, в этом году долго восстанавливался от травмы, пропустив 2,5 месяца, но успел выйти на пик формы к травяному «мейджору». Выиграл два титула подряд — в Штутгарте и в Лондоне. В первом круге Маттео должен был сыграть с Кристианом Гарином, но этот матч так и не состоялся.

«Я с разбитым сердцем объявляю, что мне нужно отказаться от выступления на Уимблдоне из-за положительного результата теста на COVID-19, — написал в своих социальных сетях Берреттини. — У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я изолировался. Несмотря на то что симптомы не были серьезными, я решил, что накануне первого круга важно пройти еще один тест, чтобы защитить здоровье и безопасность моих коллег. У меня нет слов, чтобы описать крайнее разочарование, которое я чувствую».

Разочарование итальянца вполне понятно — букмекеры считали Берреттини вторым фаворитом турнира, вслед за Джоковичем. В топ-5 входил и Хуберт Хуркач. Поляк показал суперигру в Галле, разобравшись с Даниилом Медведевым, Феликсом Оже-Альяссимом и Ником Кирьосом. Но ему откровенно не повезло с соперником по первому кругу. Алехандро Давидович-Фокина не является сильным игроком на траве, но имеет репутацию теннисиста, способного в удачный день обыграть любого соперника. Как, например, это было на «мастерсе» в Монте-Карло, когда испанец поочередно взял верх над Новаком Джоковичем, Давидом Гоффеном, Тейлором Фритцем и Григором Димитровым, лишь в финале в упорной борьбе уступив Циципасу.

С Хурчачем у них тоже получился очень драматичный матч. Давидович-Фокина выиграл два стартовых сетах. В третьей партии Алехандро упустил тройной матчбол на подаче при 5:4. В пятой партии он сам отыграл подачу на матч при 4:5. На решающем тай-брейке он уступал 4:7, но затем взял пять очков подряд. Везение Хуберта, видимо, закончилось в том же Галле, где он взял пять тай-брейков из пяти.

Рафаэль Надаль. Фото Reuters

Джокович и Рафаэль Надаль прошли во второй круг, но заставили своих фанатов понервничать. Обоим потребовалось потратить по четыре сета. Ноле одержал 80 победу на Уимблдоне, переиграв 80-ю ракетку мира Сун Ву Квона, а Рафа оказался сильнее Франсиско Серундоло. Причем, в четвертом сете испанец отыгрался с 2:4. Это можно объяснить тем, оба представителя «Большой тройки» пропустили подготовительные травяные турниры. А Рафа и вовсе три года не играл официальные матчи на траве, поэтому потребовалось какое-то время на адаптацию.

Еще тяжелее пришлось Карлосу Алькарасу. Седьмая ракетка мира провел на корте с Яном-Леннардом Штруффом более четырех часов. Испанец уступал 1:2 по сетам, а четвертую партию смог выиграть только на тай-брейке. Следующий соперник наследника Надаля Таллон Грикспор.

Также стоит отметить победу Тима ван Рейтховена, триумфально выигравшего турнир в родном Хертогенбосе (пройдя Фритца, Оже-Альяссима и Медведева), став самым низкорейтинговым чемпионом в этом сезоне. Интересно, что для Тима это был всего второй турнир на уровне ATP, а на этой неделе он уже дебютировал в основной сетке Уимблдона. В первом матче ему противостоял опытный аргентинец Федерико Дельбонис, которого ван Рейтховен уверенно обыграл в трех сетах. Следующий соперник гораздо серьезнее — 15 «сеяный» Райли Опелка.