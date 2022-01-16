Джоковича променяли на лаки-лузера. Новак уезжает из Австралии

Лучший теннисист планеты окончательно проиграл в суде и заменен в сетке Australian Open на безвестного итальянца Сальваторе Карузо.

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича и подтвердил необходимость выдворить из страны 34-летнего спортсмена, который, по версии местных властей, представляет угрозу общественному спокойствию и безопасности. Звездный сербский антиваксер, находившийся в подвешенном состоянии десять дней, покидает негостеприимный Зеленый континент. В основной сетке Australian Open первого «сеяного» игрока заменит Сальваторе Карузо, 150-я ракетка мира из Италии, проигравшая в финальном круге квалификации. Этому лаки-лузеру уже в понедельник предстоит встретиться с сербом Миомиром Кецмановичем, который должен был стать первым соперником депортированного Джоковича.

В компетенцию суда не входит

Накануне заключительного суда по делу Джоковича в Австралии шла ожесточенная дискуссия — порой с использованием ненормативной лексики. Известный теннисный хулиган Ник Кирьос назвал намерение австралийского правительства выдворить девятикратного чемпиона Australian Open «позором» и словами покрепче. Также высказывалось мнение, что преследовать человека только из-за того, что его присутствие в стране теоретически может привести к неким беспорядкам, — это, мягко говоря, недемократично. Такими темпами можно расправиться с кем угодно. Однако, как показали дальнейшие события, в современном мире глобальная знаменитость может безнаказанно объявлять Землю плоской, может сидеть на наркотиках или многократно менять пол, но не имеет права публично ставить под сомнение антиковидные меры.

Опубликованные накануне суда данные соцопросов показали, что большинство жителей Австралии выступает за немедленное изгнание Джоковича из страны. Так что в свете предстоящих в Содружестве будущей весной выборов, решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука аннулировать визу спортсмена выглядит абсолютно логичным. Не стал идти против воли народа и суд, проигнорировавший предупреждение адвокатов серба о том, что депортация Новака также вызовет массовые беспорядки с участием фанатов и больно ударит по международному престижу страны. Вся тройка судей единогласно отклонила апелляцию теннисиста, подчеркнув, впрочем, что это решение носит процедурный характер, а разбираться в существе вопроса в компетенцию суда не входит.

Защита Джоковича строилась на том, что аннулирование визы решением министра Хоука было «иррациональным и необоснованным», а у чиновника при таких раскладах не было полномочий запрещать Новаку въезд в страну. Однако суд подтвердил, что Хоук законов не нарушал, а значит, сербу следует немедленно уехать домой. Накануне лучший теннисист планеты прервал свои тренировки в Мельбурн-парке, продолжавшиеся с 10 января, и вернулся в отель для нелегальных мигрантов, где жил четыре дня после своего задержания в аэропорту из-за визовых проблем. Не совсем понятно, на что рассчитывал спортсмен в нынешних обстоятельствах, но теперь Джокович точно пропускает первый «мейджор» сезона, теряет большие деньги, 2000 рейтинговых очков и шанс установить рекорд всех времен с 21-м титулом «Большого шлема». Получит ли Новак трехлетний запрет на въезд в Австралию — пока вопрос.

Murdoch & Morrison sucking the last dregs out of the #Djokovic campaign without answering why they gave him a visa in the first place. Helping to keep the real crisis off the front pages: that Morrison failed to prepare the health system for the virus before he 'let it rip'. pic.twitter.com/QRoXUOx1KC — Kevin Rudd (@MrKRudd) January 16, 2022

Нужна ли Медведеву такая помощь?

Организаторы Australian Open до последнего ждали вердикта по делу Джоковича и даже включили его матч против Кецмановича в расписание поединков на главном корте на 17 января. Календарь игр первого игрового дня «мейджора» был опубликован буквально за 40 минут до решения суда, но этого хватило для того, чтобы замена первой ракетки была произведена по мягкому сценарию. Ранее существовала вероятность глобальных перестановок в турнирной сетке из-за того, что первой ракеткой соревнований теперь по факту становится россиянин Даниил Медведев. Теперь же первую ракетку мира просто заменит лаки-лузер Сальваторе Карузо — игрок, имеющий наивысший рейтинг из тех, кто проиграл в последнем раунде квалификации и при этом не был включен в основную сетку.

Подобный поворот искажает спортивной принцип, но в нынешней ситуации есть проблемы и посерьезнее. В целом можно сказать, что окончательное снятие Джоковича повышает шансы на титул для Медведева, хотя вряд ли сам Даниил рад такому повороту событий. Сетка у нашего лучшего теннисиста остается сложной, и 25-летнему россиянину сейчас в первую очередь надо думать о ближайших матчах. В первом круге прошлогодний финалист получил в соперники не самого известного Генри Лааксонена из Швейцарии. А вот дальше Медведеву грозит поединок с тем самым хулиганом Ником Кирьосом, который растерял свой талант в скандалах, но теоретически способен победить любого в ATP-туре. Ну а в третьем раунде Даниил может выйти на француза Юго Эмбера, которому лидер нашей сборной две недели назад уступил на ATP Cup.

Помимо Медведева, большие надежды наши болельщики могут возлагать на Аслана Карацева. Герой Australian Open-2021 поменял тренера и накануне выиграл турнир ATP в Сиднее, в финале обыграв одолев британца Энди Маррея (6:3, 6:3). Корты Мельбурн-парка очень подходят для стиля Аслана, и даже в вероятном матче четвертого круга против легендарного Рафаэля Надаля Карацев не будет аутсайдером. Великий испанец теоретически также претендует на 21-й титул «Большого шлема». Однако на быстром покрытии, да еще после длительной паузы из-за травмы Рафа вряд ли входит в число фаворитов. После снятия Джоковича главными претендентами на мужской трофей, помимо Медведева, можно считать Александра Зверева из Германии и Стефаноса Циципаса из Греции.

Серьезный удар по всему теннисному бизнесу

Что касается женского турнира, то шансы наших девушек в нем не внушают оптимизма. У олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой высокий десятый номер «посева», но в этом году она еще не выступала и будет играть в Мельбурне с листа. Дарья Касаткина неплохо выглядела в разминочных поединках, однако в последние три года она не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше третьего раунда. В таких условиях четвертьфинал станет для любой из россиянок огромным успехом. Впрочем, в последнее время женщины на «мейджорах» совершенно непредсказуемы. Провалиться в первых же матчах способны даже такие безусловные фавориты, как австралийка Эшли Барти или белоруска Арина Соболенко.

В любом случае еще несколько дней матчи Australian Open будут находиться в тени скандала с Джоковичем. Это очень серьезный удар по всему теннисному бизнесу, который впервые попал в политические жернова. Ранее на различных турнирах фиксировались антиковидные инциденты, но все разборки гасились на уровне организаторов соревнований и местных санитарных властей. Теперь же в проведение одного из самых успешных стартов в мире спорта фактически вмешалось правительство страны, объявившее персоной нон-грата лучшего теннисиста планеты. Причем не за какие-то конкретные нарушения (хотя они, возможно, тоже имели место), а просто за его публичную антипрививочную позицию. И это в корне меняет все расклады для людей, инвестирующих в большой спорт.

Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии

Мужчины

Карузо (Италия) — Кецманович (Сербия)

Кукушкин (Казахстан) — Пол (США)

Отте (Германия) — Цен Чун Син (Корея)

Керри (США) — Сонего (Италия, 25)

Монфис (Франция, 17) — Кория (Аргентина)

Бублин (Казахстан) — Эсекобедо (США)

Дельбонис (Аргентина) — Мартинес (Испания)

Багинс (Аргентина) — Гарин (Чили, 16)

Норри (Великобритания, 12) — Корда (США)

Муте (Франция) — Пуй (Франция)

Грикспоор (Нидерланды) — Фоньини (Италия)

Этчеверри (Аргентина) — Карреньо Буста (Испания, 19)

Алкарас (Испания, 31) — Табильо (Чили)

Фучович (Венгрия) — Лайович (Сербия)

Козлов (США) — Веселы (Чехия)

Накасима (США) — Берреттини (Италия, 7)

Зверев (Германия, 3) — Альтмайер (Германия)

Лопес (Испания) — Миллман (Австралия)

Албот (Молдавия) — Нисиока (Япония)

Вукич (Австралия) — Харрис (ЮАР, 30)

Опелка (США, 23) — Андерсон (ЮАР)

Керфер (Германия) — Табернер (Испания)

Руне (Дания) — Су Ву Квон (Корея)

Дьере (Сербия) — Шаповалов (Канада, 14)

Хуркач (Польша, 10) — Герасимов (Белоруссия)

Дакворт (Австралия) — Маннарино (Франция)

Милоевич (Сербия) — Макдональд (США)

Мунар (Испания) — Карацев (Россия, 18)

Хачанов (Россия, 28) — Кудла (США)

Бонци (Франция) — Гоховчик (Германия)

Ханфманн (Германия) — Коккинакис (Австралия)

Гирон (США) — Надаль (Испания, 6)

Рууд (Норвегия, 8) — Молкан (Словакия)

Ивашко (Белоруссия) — Андухар (Испания)

Сеппи (Италия) — Майхжак (Польша)

Мусетти (Италия) — Де Минаур (Австралия, 32)

Басилашвили (Грузия, 21) — Маррей (Великобритания)

Даниэль (Япония) — Барриос Вера (Чили)

Джонсон (США) — Томпсон (Австралия)

Соуза (Португалия) — Синнер (Италия, 11)

Баутиста Агут (Испания, 15) — Травалья (Италия)

Кольшрайбер (Германия) — Чеккинато (Италия)

Тиафо (США) — Трунгеллити (Аргентина)

Мартерер (Германия) — Фритц (США, 20)

Димитров (Болгария, 26) — Лагечка (Чехия)

Пэр (Франция) — Монтейро (Бразилия)

Баэс (Аргентина) — Рамос-Виньолас (Испания)

М.Имер (Швеция) — Циципас (Греция, 4)

Рублев (Россия, 5) — Магер (Италия)

Карбальес Баэна (Испания) — Беранкис (Литва)

Скатов (Казахстан) — Гамбош (Словакия)

Гомес (Эквадор) — Чилич (Хорватия, 27)

Эванс (Великобритания, 24) — Гоффен (Бельгия)

Попырин (Австралия) — Риндеркнех (Франция)

Давидович Фокина (Испания) — Болт (Австралия)

Руусувуори (Финляндия) — Оже-Альяссим (Канада, 9)

Шварцман (Аргентина, 13) — Краинович (Сербия)

О'Коннелл (Австралия) — Гастон (Франция)

Махач (Чехия) — Серундоло (Аргентина)

Кресси (США) — Изнер (США, 22)

Умбер (Франция, 29) — Гаске (Франция)

Ван де Зандсхульп (Нидерланды) — Штруфф (Германия)

Броуди (Великобритания) — Кирьос (Австралия)

Лааксонен (Швейцария) — Медведев (Россия, 2)

Женщины

Барти (Австралия, 1) — Цуренко (Украина)

Грачева (Россия) — Бронзетти (Италия)

Мартинцова (Чехия) — Дэвис (США)

Потапова (Россия) — Джоржди (Италия, 30)

Бенчич (Швейцария, 22) — Младенович (Франция)

Артоно (Нидерланды) — Анисимова (США)

Ястремская (Украина) — Бренгл (США)

Осорио (Колумбия) — Осака (Япония, 13)

Жабер (Тунис, 9) — Паррисас Диас (Испания)

Заневска (Бельгия) — Юван (Словения)

Пера (США) — Александрова (Россия)

Калинина (Украина) — Пегула (США, 21)

Кудерметова (Россия, 28) — Лю (США)

Русе (Румыния) — Паолини (Италия)

Соснович (Белоруссия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Мария (Германия) — Саккари (Греция, 5)

Крейцикова (Чехия, 4) — Петкович (Германия)

Кузьмова (Словакия) — Сиюй Ван (Китай)

Векич (Хорватия) — Риске (США)

Шмидлова (Словакия) — Остапенко (Латвия, 26)

Азаренко (Белоруссия, 24) — Удварди (Венгрия)

Мартич (Хорватия) — Тейхман (Швейцария)

Путинцева (Казахстан) — Тан (Франция)

Ферро (Франция) — Свитолина (Украина, 15)

Кенин (США, 11) — Кис (США)

Миннен (Бельгия) — Кристиан (Румыния)

Ван Уйтванк (Бельгия) — Букса (Испания)

Цян Ван (Китай) — Гауфф (США, 11)

Соррибес Тормо (Испания, 32) — Флипкенс (Бельгия)

Парри (Франция) — Костюк (Украина)

Сайсай Чжэн (Китай) — Тревизан (Италия)

Томлянович (Австралия) — Бадоса (Испания, 8)

Контавейт (Эстония, 6) — Синякова (Чехия)

Таусон (Дания) — Шарма (Австралия)

Конюх (Хорватия) — Роджерс (США)

Доулхайд (США) — Коллинз (США, 27)

Мертенс (Бельгия, 19) — Звонарева (Россия)

Доден (Франция) — Бегу (Румыния)

Голубич (Швейцария) — Шуай Чжан (Китай)

Дияс (Казахстан) — Рыбакина (Казахстан, 12)

Халеп (Румыния, 14) — Фрех (Польша)

Волынец (США) — Хаддад Майя (Бразилия)

Чан Су Джон (Корея) — Ковинич (Македония)

Стивенс (США) — Радукану (Великобритания, 17)

Зиданшек (Словения, 29) — Рус (Нидерланды)

Уотсон (Великобритания) — Шериф (Египет)

Корне (Франция) — Томова (Болгария)

Бюрель (Франция) — Мугуруса (Испания, 3)

Свентек (Польша, 7) — Дарт (Великобритания)

Савилль (Австралия) — Петерсон (Швеция)

Линетт (Польша) — Севастова (Латвия)

Фогель (Швейцария) — Касаткина (Россия, 25)

Квитова (Чехия, 20) — Кристя (Румыния)

Дои (Япония) — Кучова (Словакия)

Андерсон (США) — Стосур (Австралия)

Бондарь (Венгрия) — Павлюченкова (Россия, 10)

Кербер (Германия, 16) — Канепи (Эстония)

Бузкова (Чехия) — Марино (Канада)

Баптисте (США) — Гарсия (Франция)

Инглис (Австралия) — Фернандес (Канада, 23)

Вондрушова (Чехия, 31) — Хон (Австралия)

Бектас (США) — Самсонова (Россия)

Ли (США) — Синьюй Ван (Китай)

Сандерс (США) — Соболенко (Белоруссия, 2)