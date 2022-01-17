Карацев бился как лев почти пять часов. Матч-триллер Аслана на Australian Open

Российский теннисист проявил завидную волю к победе и вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в результате пятисетового марафона.

Australian Open. Одиночный разряд. Первый круг

Мужчины

Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Муньяр (Испания) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)

Женщины

Камила Джорджи (Италия, 30) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:0

Бернарда Пера (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:3

Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Варвара Грачева (Россия) — 3:6, 6:2, 6:3

Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:4

История с вакцинацией, судами и депортацией Новака Джоковича однозначно стала знаковым событием января. Особо выдающихся результатов и так пока не было — теннисный мир потихоньку раскачивался после перерыва и новогодних праздников. На Australian Open серб теперь не выступит целых три года, если только опять не последует какой-нибудь апелляции. Ему просто запретили появляться в стране, а это сразу минус три «Шлема».

Бороться с первой ракеткой мира теперь не придется ни одному из претендующих на его место. Но вряд ли это сильно упростит задачу остальным — надо бы побороть Даниила Медведева, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и Рафаэля Надаля. В том числе и им себя самих.

Проблемы Хачанова на старте Australian Open

Из россиян первым вышел на корт Карен Хачанов, который пропустил австралийский ATP Cup. Он изначально не планировал участвовать в нем, возможно, расстроившись, что ему не дали выйти посоревноваться в рамках Кубка Дэвиса в прошлом году. Вместо этого Карен сыграл на турнире в Аделиаде, проиграв в финале французу Гаэлю Монфису.

Хачанов начал Australian Open с победы на турнире. Легкой прогулкой матч с Денисом Кудлой не назовешь — теннисисты хоть и встречались на корте далеких 3,5 года назад, но тогда выиграл американец. Наверное, это не имело большого значения сегодня — разные матчи, разные страны и чуть ли не разное время.

Но сын киевлянина вряд ли считал так же и повел после первой партии, сыграв убедительно и доказав, что не зря его любимое покрытие — хард. Да и сам Карен играл уж очень неубедительно, сразу отдав инициативу сопернику. После 0:3 в начале партии Хачанов все-таки решил немного поиграть и разбавил «баранку» тремя выигранными геймами, но его это уже не спасло в первой партии.

Видимо, это все-таки было волнение на первых минутах матча, потому что потом Карен заиграл. Нет, никаких разгромных цифр на табло не было. Но в начале второго сета хотя бы завязалась равная игра, а потом Хачанов и вовсе выиграл две партии подряд. Чаша весов склонилась в пользу россиянина.

Четвертый сет по идее должен был уходить Кудле. По крайней мере так можно было посчитать, увидев хронологию набранных очков в партии. К середине американец повел 4:1 и был в шаге от того, чтобы перевести матч в решающий сет. Хачанов сам себе придумал проблемы, видимо, посчитав, что без этого игра будет слишком скучной. Так что включился Карен только к концовке четвертого сета, но это было вовремя. И так пришлось играть тай-брейк, а это часто приводит к лотерейному исходу матча. Повезло в этот раз россиянину, но точно так же мог бы быть более удачливым и Денис. 17 эйсов за игру — это, конечно, неплохо, но 36% реализации брейк-пойнтов или 35% очков, выигранных на приеме, как-то не тянет на какой-то приличный результат на турнире.

Эпическая битва Карацева в матче с 71-й ракеткой мира

Матч первого круга между Асланом Карацевым и Хауме Муньяром из Испании тянул как минимум на финал какого-нибудь турнира. Теннисисты провели на корте почти пять часов, хотя игра могла закончиться и раньше — и не в пользу россиянина. Равная борьба в первом сете продолжалась недолго — через каких-то три взятых гейма испанец сделал брейк, а потом не оставил и шанса прошлогоднему полуфиналисту Australian Open. Всего 32 минуты продолжалась эта партия, которая грозила разгромом Карацеву.

Дальше дела пошли еще хуже — считаные минуты потребовались испанцу, чтобы повести 3:0. Вторую партию Аслану пришлось прямо выгрызать — сильно постарался Карацев, чтобы сравнять счет в сете. Три раза по 40 у каждого из соперников, и только последняя попытка оказалась удачной для россиянина. Проблема с невынужденными ошибками была где-то рядом на протяжении всего матча. Возможно, это последствия коронавируса, перенесенного Асланом не так давно. Но скорее сильно смотреть в эту сторону не стоит — с «физикой» — то у россиянина как раз порядок.

От тай-брейка ускользнуть не удалось, и на нем уже Карацев показал всю свою мощь, отдав только один розыгрыш Муньяру. Но дальше действовал в подобном стиле и проиграл следующую партию опять же на тай-брейке. Практически под копирку прошел этот сет — опять пришлось отыгрывать брейк, делать счет равным, выходить на решающий гейм. Только в этот раз взять партию не удалось.

Казалось, что испанец в конце концов «добьет» Карацева — нельзя же постоянно отыгрываться, совершая такое гигантское число невынужденных ошибок. Но Аслан внезапно повел с двумя брейками, которые Хауме, правда, быстренько отыграл. К счастью, настроя Карацева это не сбило, и он сделал счет в матче равным.

Настало время решающей партии, и в ней вновь повел россиянин, сделав ранний брейк. А потом и еще один. И тут вновь встала та самая проблема с ошибками — Карацев отдал свою подачу под ноль. Какую-то просто невероятную игру показывал Аслан — в отрицательном смысле, конечно. Ведь испанец не то чтобы отличался каким-то суперразнообразием в ударах. Просто россиянин сам отдавал ему возможности.

Если бы Муньяр все-таки сравнял счет в партии (а у него было три брейк-пойнта чуть позже в игре), то наверняка выиграл бы и матч. Но каким-то чудом Карацев отыграл их все и забрал две свои подачи, тем самым пройдя первый круг. За это время он сломал ракетку, испанец поспорил с судьей (говорил, что техника принимала неверные решения), а кто-то мог успеть съездить из одного конца Москвы в другой, особо даже не торопясь.

Понятно одно — так дальше продолжать нельзя. Во-первых, слишком сложно вытаскивать такие матчи, а каждый день по пять часов не поиграешь. Во-вторых, может не хватить сил на более важные встречи. С невынужденными ошибками надо что-то решать, иначе когда-нибудь они поглотят Карацева, и кто-то этим точно воспользуется.