Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдоне

При участии Ярослава Демина на юниорском Уимблдонском турнире прервалась серия, длившаяся с 1962 года.

Уимблдонский турнир

Юноши. Финал

Генри Сирл (Великобритания) — Ярослав Демин (Россия, 5) — 6:4, 6:4

После удачных выступлений российских девушек на юношеских «Больших шлемах» в Австралии и Франции в первой части сезона болельщики ждали от Уимблдона «продолжения банкета». Но имеющая в Лондоне первый номер «посева» Алина Корнеева после двух побед на «мейджорах» на сей раз остановилась в полуфинале. Зато до титульного матча добрался единственный россиянин в юниорской сетке Ярослав Демин. И в финале ему предстояло непростое испытание.

Генри Сирл и Ярослав Демин. Фото Getty Images

Наследник Мэттьюза

Демин уже добился на этом возрастном уровне серьезных успехов. Он побеждал со сборной России на юношеском Кубке Дэвиса, а совсем недавно также выиграл «Ролан Гаррос». Правда, в парном разряде. Но именно на Уимблдоне, по его собственным словам, показывал лучший теннис в карьере.

До этого Демин успел стартовать только в одном травяном турнире, причем вылетел в первом круге. Но на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба дела у него сразу пошли на лад. Любопытно, что на первой неделе соревнований Ярослав пришел на первый корт посмотреть на матч с участием Даниила Медведева. И рассказал своему тренеру Джеймсу Аллемби, что когда-нибудь он мечтает тоже здесь сыграть. Прошло всего несколько дней, и эти мысли стали материальными — Демин обыграл одного из фаворитов, американца Дарвина Бланша, и вышел в финал. Между прочим, первым из россиян с 2009 года, когда на Уимблдоне победил Андрей Кузнецов.

Кстати, Демин вполне мог сыграть за титул с партнером по паре, другим представителем США Купером Уильямсом. Но тот в полуфинале проиграл британцу Генри Сирлу, и это были не очень хорошие новости для россиянина. Теперь в решающем матче ему предстояло противостоять не только сопернику, но и публике. Которая жаждала увидеть первую британскую победу на юниорском Уимблдоне с 1962 года. Именно тогда сильнейшим стал Стэнли Мэттьюз, сын и полный тезка знаменитого футболиста.

Поболеть за 17-летнего уроженца Вулверхэмптона прибыл, например, внушительный десант из нескольких десятков земляков. А слова поддержки Сирлу, являющемуся ярым фанатом футбольного клуба из родного города, отправил даже главный тренер «Вулвз» Хулен Лопетеги. Также стоит отметить, что последние два поражения в юношеском туре Демин потерпел именно от Сирла — на «Ролан Гаррос» и том самом травяном турнире в Роухэмптоне. А британец еще и в первом раунде обыграл первую ракетку турнира боливийца Хуана Карлоса Прадо Анхело, а до финала дошел, не отдав соперникам ни одного сета.

Генри Сирл. Фото Getty Images

Капли дождя

Теннисистов на корте в Лондоне встретил дождь, которого на Уимблдоне не видели с первых дней турнира. Соперники для разминки без проблем забрали свою подачу каждый по разу, а затем Сирл попытался поддавить россиянина. Но Демин не растерялся и ответил собственными активными действиями, не дав оппоненту шанса на брейк. В следующем гейме уже у британца едва не подвисла подача, но он очень вовремя сделал два эйса и ушел со счета 0:30.

Сразу после этого игру пришлось прервать на шесть минут, потому что дождь усилился. Спустившись с вышки, судья размышлял, не стоит ли остановить матч и закрыть корт брезентом. Обошлось, и Демин попробовал добраться до брейк-пойнта. Он удачно сходил к сетке, но Сирл ответил тем же, а обвести его по линии Ярославу не удалось.

После этого встреча немного успокоилась, чтобы снова приобрести остроту в концовке партии. Самый реальный момент повернуть ход игры в свою сторону у Демина был в восьмом гейме. Он пошел в атаку, заработал первый брейк-пойнт финала ударом с бэкхенда прямо в линию. Но соперник в агрессивной манере отыгрался выходом к сетке, а затем ликвидировал еще два шанса Ярослава и забрал гейм. Обидно, ведь последнее очко россиянин уступил, попав мячом в трос.

Как часто бывает, ситуация тут же развернулась на 180 градусов. Локальный успех вдохновил Сирла, и он взял два розыгрыша подряд ударами навылет с приема. Демин же, напротив, немного расклеился и тут же подарил сопернику тройной брейк-пойнт. Один удалось отыграть, но затем после глубокого удара оппонента под линию россиянин не перебил сетку и отправил хозяина кортов подавать на сет. При счете 30:30 Сирл сделал эйс в самый нужный момент и реализовал первый же сетбол.

Ценность момента

Проблемы Демина на этом не закончились, ведь он тут же отдал под ноль собственную подачу, и через несколько минут после начала второй партии Сирл при бешеной поддержке трибун уже вел — 2:0. Лишь после этого россиянин встрепенулся, стал уверенно забирать «свои» геймы и пытаться зацепиться за чужую подачу. Впрочем, соперник контролировал происходящее на корте и поводов для оптимизма не давал.

Сирлу в этой ситуации совсем не нужно было геройствовать на приеме — и за четыре гейма он взял у Демина только четыре мяча на его подаче. Зато на своей британец был надежен. Он стал меньше ходить к сетке, продолжил стабильно попадать в квадрат первым мячом, тогда как у Демина с этим были заметные проблемы на протяжении всего матча. Например, в стартовом сете процент удачной первой подачи у россиянина был ниже 50.

При в целом равной игре это было одним из нюансов, предопределивших итог. В обменах ударами с задней линии Сирл во втором сете также смотрелся предпочтительней. В результате Демин за второй сет не заработал ни единого брейк-пойнта. В чемпионском гейме все прошло по тому же сценарию: Сирл уверенно добыл двойной матчбол и тут же оформил победу. Россиянин пытался взять челлендж, но повтор показал, что в решающем розыгрыше действительно был сантиметровый аут. Сирл — первый британский чемпион юниорского Уимблдона за 61 год, а Демин может быть доволен достойным выступлением.