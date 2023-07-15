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Туниска проиграла Уимблдон и расплакалась перед принцессой. Ей не помог наполовину русский муж

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Теннисистка Онс Жабер.
Онс Жабер.
Фото Reuters
Теннисистка Маркета Вондроушова.
Маркета Вондроушова.
Фото Reuters
Теннисистка Онс Жабер.
Онс Жабер.
Фото Reuters
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Лондонская трагедия Онс Жабер повторилась через год.

Уимблдон. Финал. Женщины
Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4

Женский финал на Уимблдоне получился по-настоящему женским. Постоянные качели в обе стороны — обе теннисистки, завидя на арене первый для себя титул «Большого шлема», играли натужно и много ошибались.

Туниску попросили переодеться

Начался финал с нескольких курьезов. Сначала прервали предматчевую тренировку тунисской теннисистки, которая вышла на корт в черном, а дресс-код предписывает исключительно белый цвет, даже во время разминок. А в телетрансляции корреспонденты обсуждали пауков, которые сновали по корту и позициям фотографов, и то, что на Уимблдон наконец приехал муж Вондроушовой, который ранее не мог... оставить дома кошку.

А в любимом мужчине Жабер и таится вездесущее влияние России. Ее тренер по физподготовке — тунисский фехтовальщик с русскими корнями Карим Камун. Мама Карима — русская, Камун знает с детства русский, учит ему теннисистку и после визита с супругой в Москву написал под фото с Красной площади «Помни свои корни».

С Каримом теннисистка живет вместе уже восемь лет. Причем Камун рассказывал, что не может выйти с женой в магазин, так как в городе Сус Онс моментально обступают поклонники, просят фотографии, бросают чепчики и тому подобное.

Маркета Вондроушова&nbsp;&mdash; Онс Жабер. Вондроушова — победительница женского Уимблдона-2023! Онлайн-трансляция финала

Пожалуй, и в России больше симпатий было на стороне Жабер. Она довольно сдержанно высказывалась по украинской теме — конечно, осуждала происходящее, но говорила, что у русских и белорусов тоже есть свои семьи, они не могут говорить все без оглядки. А также призывала не смешивать спорт и политику, так как в случае с Израилем и Палестиной никаких действий от международных спортивных организаций не увидела.

Жабер стала жертвой своих ошибок

То ли на Онс давило, что она играет за первый титул «Большого шлема» для всего Африканского континента, то ли Маркета прекрасно провела время перед финалом с мужем, но первый сет теннисистка из Туниса слила — именно так. Даже не в драматичном стиле, а хоррора. Вела 4:2, имела преимущество, но затем подчистую уступила свой гейм, несколько раз ударив в сетку, и поплыла. Чешка вцепилась в Жабер зубами и добила соперницу — 6:4.

Но это как раз фирменный стиль Онс — она часто даже по ходу этого Уимблдона загоняет себя в трехсетовик, чтобы героически его выиграть. Так были обыграны Елена Рыбакина и Арина Соболенко — и почему было не повторить то же с молодой чешкой, 42-й ракеткой мира, прошедшей через многие травмы? Также подумала и африканка — и моментально врубила атакующий теннис, начала выходить к сетке, попадать по линиям, едва не взяла под ноль гейм на подаче соперницы и сделала брейк.

Теннисистка Маркета Вондроушова.
Маркета Вондроушова.
Фото Reuters

Вообще Жабер играла в финале первым номером. Более атлетичная, опытная и дважды проигрывавшая в финалах турниров «Большого шлема», она хотела взять реванш, как у Рыбакиной. Хотя на самом деле обе теннисистки по ходу Уимблдона были особенно успешны как раз в обороне — показатель steal score (процент очков, выигранных в оборонительной игре), у Туниса составлял 40%, а у чешки 37%. Возможно, Жабер было непривычные играть в атаку, но ее ошибки с лихвой перекрывали виннеры. И даже апелляции к арбитру после одного из удачно взятых челленджей не помогли.

Принцесса Уэльская Кэтрин на&nbsp;Уимблдоне. Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?

Но Вондроушова сделала обратный брейк, и все снова дошло до счета 4:4. И тут стало очевидно, что из Жабер выпустили воздух. Она трижды в необязательных ситуациях ударила ниже троса и еще один раз попала в аут. Вондроушова ответным геймом оформила победу.

Теннисистка Онс Жабер.
Онс Жабер.
Фото Reuters

Жабер «в последнем слове» пообещала вернуться и выиграть турнир, но вряд ли это нечто больше обычной самоубеждающей речи. Куда нагляднее были слезы при вручении приза от принцессы Кэтрин. Ну а первая в истории «несеяная» победительница Уимблдона Вондроушова теперь сделает новую татуировку и наконец-то может покормить кота.

Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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