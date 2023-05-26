16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой

У мужчин в главный турнир через квалификацию попал Аслан Карацев, возвращающийся к победным кондициям.

В основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют сразу 16 россиян. Кроме лидеров текущего сезона квалификацию прошли еще полуфиналист «мастерса» в Мадриде Аслан Карацев и новая звезда отечественного тенниса 16-летняя Мирра Андреева. Есть также вариант, при котором кто-то из проигравших в финале отбора попадет в основную сетку в качестве лакилузера.

Неостановимая Мирра

О новой звезде российского тенниса Мирре Андреевой начали писать месяц назад, когда она выиграла свой первый матч на уровне WTA. В апреле она попала в основную сетку «мастерса» в Мадриде, получив уайлд-кард. В неполные 16 лет Мирра в первом круге обыграла финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес, а в следующем раунде — 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю. Причем в первом сете Андреева уступала 3:5, а на тай-брейке — 3:6.

Мирра Андреева. Фото AFP

Мирру начали сравнивать с Марией Шараповой, намекая на потенциал юной теннисистки. Почти в том же возрасте и сама Мария впервые вышла в основную сетку «мейджора», а через год уже выиграла Уимблдон. В Мадриде Андреева стала третьей самой молодой спортсменкой с 2009 года, выигравшей матч на уровне WTA 1000.

Сейчас у Мирры уже появилось новое достижение — в 16 лет она пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» из квалификации. В предварительном раунде она выиграла все три матча. На данный момент Андреева — 143-я в рейтинге, но успехи на первом же турнире «Большого шлема» могут принести ей место в первой сотне.

В финале квалификации выступала и старшая сестра Мирры Эрика. Ей предстояло играть с Ольгой Данилович в заключительном матче. Перед его началом Андрееву-младшую спросили об этом.

— Как и любая сестра, я хочу, чтобы она выиграла. Я очень переживаю, когда она играет. Если мы обе попадем в основную сетку, это будет замечательно. Мы мечтаем вместе сыграть на большом турнире. Как и все сестры, раньше мы часто ссорились из-за мелочей, например, из-за пульта от телевизора, кто переключит канал. Теперь, когда мы выросли, мы очень ценим друг друга и время, проведенное вместе в туре, — цитирует Мирру пресс-служба «Ролан Гаррос».

К сожалению, старшая сестра, занимающая в рейтинге чуть менее высокое место, пройти квалификацию не смогла. Она уступила сербке в полуторачасовом матче. Причем это была не первая встреча соперниц — счет уже 2:0 в пользу Ольги.

Аслан Карацев. Фото AFP

Возвращение Карацева

Зато пробиться дальше смог полуфиналист Australian Open-2021 Аслан Карацев. У него был первый номер посева в квалификации, и на грунте у Аслана в этом году имелись успехи. В частности, в Мадриде он обыграл Даниила Медведева, тогда еще на набравшего обороты на грунте. В полуфинале Карацев уступил немцу Штруффу, но все равно такой результат после нескольких провальных месяцев уже крут.

Николас Морено де Альборан — не самый серьезный соперник, но выход в основную сетку неплох. Карацев на правильном пути — да, успехи были и получше, но нужно же с чего-то начинать. У Аслана есть все шансы вернуться на уровень 2021 года, когда он обыгрывал даже Новака Джоковича.

Кроме Андреевой-младшей и Карацева, на «Ролан Гаррос» сыграют еще и Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова (ее сестру Полину в квалификации как раз победила Мирра), Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и другие. А Медведев по итогам турнира может даже возглавить рейтинг ATP, если выполнятся несколько условий:

— он выиграет титул;

— выйдет в финал, если Новак Джокович или Карлос Алькарас не выиграют титул;

— выйдет в полуфинал, если Алькарас не выйдет в четвертьфинал или если Джокович не выиграет титул.

Матчи основной сетки начнутся в воскресенье.