Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:30

16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото AFP
1/2
У мужчин в главный турнир через квалификацию попал Аслан Карацев, возвращающийся к победным кондициям.

В основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют сразу 16 россиян. Кроме лидеров текущего сезона квалификацию прошли еще полуфиналист «мастерса» в Мадриде Аслан Карацев и новая звезда отечественного тенниса 16-летняя Мирра Андреева. Есть также вариант, при котором кто-то из проигравших в финале отбора попадет в основную сетку в качестве лакилузера.

Мирра Андреева. Мирра Андреева — открытие недели. Россиянка взлетела на 50 пунктов в рейтинге

Неостановимая Мирра

О новой звезде российского тенниса Мирре Андреевой начали писать месяц назад, когда она выиграла свой первый матч на уровне WTA. В апреле она попала в основную сетку «мастерса» в Мадриде, получив уайлд-кард. В неполные 16 лет Мирра в первом круге обыграла финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес, а в следующем раунде — 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю. Причем в первом сете Андреева уступала 3:5, а на тай-брейке — 3:6.

Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото AFP

Мирру начали сравнивать с Марией Шараповой, намекая на потенциал юной теннисистки. Почти в том же возрасте и сама Мария впервые вышла в основную сетку «мейджора», а через год уже выиграла Уимблдон. В Мадриде Андреева стала третьей самой молодой спортсменкой с 2009 года, выигравшей матч на уровне WTA 1000.

Сейчас у Мирры уже появилось новое достижение — в 16 лет она пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» из квалификации. В предварительном раунде она выиграла все три матча. На данный момент Андреева — 143-я в рейтинге, но успехи на первом же турнире «Большого шлема» могут принести ей место в первой сотне.

Мирра Андреева. 15-летняя россиянка ворвалась в теннисную элиту. Мирра Андреева впервые выиграла на турнире WTA

В финале квалификации выступала и старшая сестра Мирры Эрика. Ей предстояло играть с Ольгой Данилович в заключительном матче. Перед его началом Андрееву-младшую спросили об этом.

— Как и любая сестра, я хочу, чтобы она выиграла. Я очень переживаю, когда она играет. Если мы обе попадем в основную сетку, это будет замечательно. Мы мечтаем вместе сыграть на большом турнире. Как и все сестры, раньше мы часто ссорились из-за мелочей, например, из-за пульта от телевизора, кто переключит канал. Теперь, когда мы выросли, мы очень ценим друг друга и время, проведенное вместе в туре, — цитирует Мирру пресс-служба «Ролан Гаррос».

К сожалению, старшая сестра, занимающая в рейтинге чуть менее высокое место, пройти квалификацию не смогла. Она уступила сербке в полуторачасовом матче. Причем это была не первая встреча соперниц — счет уже 2:0 в пользу Ольги.

Теннисист Аслан Карацев
Аслан Карацев.
Фото AFP

Возвращение Карацева

Зато пробиться дальше смог полуфиналист Australian Open-2021 Аслан Карацев. У него был первый номер посева в квалификации, и на грунте у Аслана в этом году имелись успехи. В частности, в Мадриде он обыграл Даниила Медведева, тогда еще на набравшего обороты на грунте. В полуфинале Карацев уступил немцу Штруффу, но все равно такой результат после нескольких провальных месяцев уже крут.

Николас Морено де Альборан — не самый серьезный соперник, но выход в основную сетку неплох. Карацев на правильном пути — да, успехи были и получше, но нужно же с чего-то начинать. У Аслана есть все шансы вернуться на уровень 2021 года, когда он обыгрывал даже Новака Джоковича.

Даниил Медведев. Медведеву повезло с жеребьевкой «Ролан Гаррос». Россиянин избежит самых опасных соперников до финала

Кроме Андреевой-младшей и Карацева, на «Ролан Гаррос» сыграют еще и Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова (ее сестру Полину в квалификации как раз победила Мирра), Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и другие. А Медведев по итогам турнира может даже возглавить рейтинг ATP, если выполнятся несколько условий:

— он выиграет титул;
— выйдет в финал, если Новак Джокович или Карлос Алькарас не выиграют титул;
— выйдет в полуфинал, если Алькарас не выйдет в четвертьфинал или если Джокович не выиграет титул.

Матчи основной сетки начнутся в воскресенье.

Теннис
Roland Garros
Аслан Карацев
Мирра Андреева
Эрика Андреева
1
1
Читайте также
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Доля импортных продуктов в России резко сократилась
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведеву повезло с жеребьевкой «Ролан Гаррос». Россиянин избежит самых опасных соперников до финала
Медведев встретится с игроком из квалификации в первом круге «Ролан Гаррос»
Селиваненко согласился с Чесноковым в вопросе фаворитов Открытого чемпионата Франции
Чесноков объяснил прогресс Медведева в игре на грунте
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Чесноков выделил четырех фаворитов Открытого чемпионата Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Новости
RSS RSS
Все новости