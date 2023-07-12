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Сегодня, 10:45

Мирру обвинили в лайках под постами Лепса. Антироссийская истерика в британских СМИ

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Почему на Уимблдоне опасаются участия российского игрока в финале.

Спортивный обозреватель британского издания Daily Mail Ян Херберт опубликовал колонку, в которой крайне негативно высказался об участии российских теннисистов в Уимблдоне. Причина очевидная — события на Украине, однако список «главных пропагандистов Кремля» среди наших игроков оказался нетривиальным. Помимо Вероники Кудерметовой и Анастасии Потаповой, которым доставалось и раньше, под ударом 16-летняя Мирра Андреева. Рыжеволосая юниорка стала главным открытием женского турнира, но ее стремительный взлет, видимо, не дает покоя сторонникам спортивной изоляции России.

Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Почему она лайкнула этот пост?

В Лондоне Мирра провела всего лишь второй турнир «Большого шлема» во взрослой карьере. С учетом квалификации она выиграла шесть матчей подряд и добралась до четвертого круга, что для ее возраста — огромное достижение. Попутно давно проживающая во Франции Андреева умело уворачивалась от политических вопросов, заявляя, что не чувствует давления из-за своей национальности. «Я просто играю в теннис, и все», — говорила обаятельная девушка. Но пока спортсменка улыбалась одним журналистам, другие тщательно исследовали ее социальные сети.

В итоге Херберт опубликовал в Daily Mail «компромат». «Хочется спросить Андрееву, почему она следит в соцсетях за певцом Григорием Лепсом, активным сторонником российских властей, — пишет британский журналист. — Почему она лайкнула пост, в котором Лепс поздравил Владимира Путина с днем рождения? И почему отметила шуточное видео другого русского артиста, высмеивающего Владимира Зеленского?»

Мирра Андреева. Мирра вылетела с Уимблдона и не пожала руку арбитру. Андрееву засудили?

Напомню, что лайки в социальных сетях уже стали причиной отклонения заявок на международные соревнования для ряда российских спортсменов. В частности, велогонщика-паралимпийца Алексея Обыденнова, а также олимпийских чемпионов по тхэквондо Владислава Ларина и Максима Храмцова. Теннисные власти подобный мониторинг не проводят, но организаторы Уимблдона накануне турнира требовали от россиян подписания «декларации о политическом нейтралитете».

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
Фото Reuters

Принцесса боится совместных фото

Накануне британское издание The Telegraph опубликовало статью журналиста Саймона Бригса, в которой успехи россиян и белорусов на Уимблдоне называются «кошмар принцессы Уэльской». Дело в том, что принцесса Кейт Миддлтон в последние годы шефствует над лондонским турниром «Большого шлема» и участвует во всех церемониях награждения. Ходили слухи, что в прошлом году именно она настаивала на отстранении игроков из России и Белоруссии, поскольку по политическим причинам не хотела жать им руки перед камерами в случае выхода в финал.

В итоге супруге наследника британского престола все равно пришлось приветствовать русскую чемпионку Елену Рыбакину, правда, выступающую за Казахстан. А демарш с отстранением наших теннисистов обошелся Уимблдону так дорого, что в этом году от радикальных мер пришлось отказаться. В итоге имеется реальная угроза встречи Кейт на торжественных церемониях с россиянином Даниилом Медведевым и белоруской Ариной Соболенко.

Мирра Андреева. «Мирра напоминает Мартину Хингис. Не совершает лишних движений, все по делу». Колонка Екатерины Макаровой

Медведев в последнее время неоднократно делал заявления, что его интересует только теннис, а не политика. В подобном ключе высказывалась и Соболенко, которая вообще призналась, что не поддерживает президента своей страны Александра Лукашенко. Но, по мнению Саймона Бригса, совместные фото игроков из России и Белоруссии, несмотря на их выступление под нейтральным флагом, могут быть использованы в Москве и Минске в «пропагандистских целях».

Опасения по поводу того, что спортивные успехи якобы являются в России «частью государственной пропаганды», — один из аргументов, заставляющий многие международные федерации продлевать санкции в отношении наших атлетов, а МОК — откладывать вопрос о допуске россиян и белорусов на Игры-2024. Но насколько корректны такие подозрения в отношении теннисистов, которые в большинстве своем живут за пределами России и не получают госфинансирования? Ведь просто смешно обвинять Кудерметову в том, что она является амбассадором «Татнефти», а Потапову — что та болеет за «Спартак». Как смешно предъявлять Мирре за то, что та является поклонницей Лепса.

Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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