Мирру обвинили в лайках под постами Лепса. Антироссийская истерика в британских СМИ
Спортивный обозреватель британского издания Daily Mail Ян Херберт опубликовал колонку, в которой крайне негативно высказался об участии российских теннисистов в Уимблдоне. Причина очевидная — события на Украине, однако список «главных пропагандистов Кремля» среди наших игроков оказался нетривиальным. Помимо Вероники Кудерметовой и Анастасии Потаповой, которым доставалось и раньше, под ударом 16-летняя Мирра Андреева. Рыжеволосая юниорка стала главным открытием женского турнира, но ее стремительный взлет, видимо, не дает покоя сторонникам спортивной изоляции России.
Почему она лайкнула этот пост?
В Лондоне Мирра провела всего лишь второй турнир «Большого шлема» во взрослой карьере. С учетом квалификации она выиграла шесть матчей подряд и добралась до четвертого круга, что для ее возраста — огромное достижение. Попутно давно проживающая во Франции Андреева умело уворачивалась от политических вопросов, заявляя, что не чувствует давления из-за своей национальности. «Я просто играю в теннис, и все», — говорила обаятельная девушка. Но пока спортсменка улыбалась одним журналистам, другие тщательно исследовали ее социальные сети.
В итоге Херберт опубликовал в Daily Mail «компромат». «Хочется спросить Андрееву, почему она следит в соцсетях за певцом Григорием Лепсом, активным сторонником российских властей, — пишет британский журналист. — Почему она лайкнула пост, в котором Лепс поздравил Владимира Путина с днем рождения? И почему отметила шуточное видео другого русского артиста, высмеивающего Владимира Зеленского?»
Напомню, что лайки в социальных сетях уже стали причиной отклонения заявок на международные соревнования для ряда российских спортсменов. В частности, велогонщика-паралимпийца Алексея Обыденнова, а также олимпийских чемпионов по тхэквондо Владислава Ларина и Максима Храмцова. Теннисные власти подобный мониторинг не проводят, но организаторы Уимблдона накануне турнира требовали от россиян подписания «декларации о политическом нейтралитете».
Принцесса боится совместных фото
Накануне британское издание The Telegraph опубликовало статью журналиста Саймона Бригса, в которой успехи россиян и белорусов на Уимблдоне называются «кошмар принцессы Уэльской». Дело в том, что принцесса Кейт Миддлтон в последние годы шефствует над лондонским турниром «Большого шлема» и участвует во всех церемониях награждения. Ходили слухи, что в прошлом году именно она настаивала на отстранении игроков из России и Белоруссии, поскольку по политическим причинам не хотела жать им руки перед камерами в случае выхода в финал.
В итоге супруге наследника британского престола все равно пришлось приветствовать русскую чемпионку Елену Рыбакину, правда, выступающую за Казахстан. А демарш с отстранением наших теннисистов обошелся Уимблдону так дорого, что в этом году от радикальных мер пришлось отказаться. В итоге имеется реальная угроза встречи Кейт на торжественных церемониях с россиянином Даниилом Медведевым и белоруской Ариной Соболенко.
Медведев в последнее время неоднократно делал заявления, что его интересует только теннис, а не политика. В подобном ключе высказывалась и Соболенко, которая вообще призналась, что не поддерживает президента своей страны Александра Лукашенко. Но, по мнению Саймона Бригса, совместные фото игроков из России и Белоруссии, несмотря на их выступление под нейтральным флагом, могут быть использованы в Москве и Минске в «пропагандистских целях».
Опасения по поводу того, что спортивные успехи якобы являются в России «частью государственной пропаганды», — один из аргументов, заставляющий многие международные федерации продлевать санкции в отношении наших атлетов, а МОК — откладывать вопрос о допуске россиян и белорусов на Игры-2024. Но насколько корректны такие подозрения в отношении теннисистов, которые в большинстве своем живут за пределами России и не получают госфинансирования? Ведь просто смешно обвинять Кудерметову в том, что она является амбассадором «Татнефти», а Потапову — что та болеет за «Спартак». Как смешно предъявлять Мирре за то, что та является поклонницей Лепса.