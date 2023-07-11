«Мирра напоминает Мартину Хингис. Не совершает лишних движений, все по делу». Колонка Екатерины Макаровой

Олимпийская чемпионка объясняет феномен 16-летней россиянки Мирры Андреевой.

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс-первой ракетки мира в парном разряде — о великолепном сезоне 16-летней Мирры Андреевой. На Уимблдоне-2023 уроженка Красноярска впервые дошла до второй недели турнира «Большого шлема» и была очень близка к выходу в четвертьфинал. Она второй раз сыграла в основной сетке взрослого «Шлема»: на «Ролан Гаррос» Мирра добралась до третьего круга (с учетом квалификации выиграла на ТБШ уже 10 матчей). По итогам британского «мейджора» Андреева дебютирует в топ-70.

— В первую очередь хочу отметить, что Мирра невероятно крутой игрок, с потрясающей энергетикой. Уже в 16 лет у нее есть свои фишки. Андреева очень уверена в себе, мечтает по-крупному и не стесняется своих крутых желаний.

Очень рада, что у нас есть такая спортсменка, подкрепляющая свою харизму высокими результатами. Хочется пожелать, чтобы она смогла удержать это состояние. Чтобы не расплескала его, не поймала звездную болезнь, продолжала трудиться со своей командой, уделяя максимум времени теннису, поддерживала свое ментальное состояние. Верю, что у нее все получится.

Постепенно, а возможно, и очень быстро Андреева будет двигаться к своим целям и добиваться их.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Почему я так думаю? Тут несколько аспектов. Я бы начала с психологии. Тот факт, что Мирра показывает свою лучшую игру на больших турнирах, доказывает, что теннисистка чувствует себя еще более раскованно, когда не трибунах много зрителей, когда представители СМИ создают невероятное давление. Она не стесняется, не пытается уйти от вопросов, закрыться. Наоборот, Андреева уже сейчас способна самостоятельно направить ситуацию в нужное для себя русло. Порой даже за счет провокации. Сказать, что «хочу 25 «Шлемов» или очень круто раскрутить историю с комплиментами Энди Маррею.

Если говорить про теннисную составляющую, то меня поразило то, как быстро она смогла приспособиться к травяному покрытию. Мирра показывала высокие результаты на грунте, но трава — это полная противоположность глине. Ты должен играть абсолютно по-другому, выбирать другую тактику. И никогда не играя на траве, так включиться и дойти до четвертого круга Уимблдона в столь юном возрасте — это феноменально. При этом Мирра была близка и к четвертьфиналу. Долгое время показывала очень зрелый, стабильный теннис. Выиграла первый сет, уверенно повела во втором (3:0). Буквально пару мячей отделяло ее от победы над Мэдисон Кис, но ключевые розыгрыши забрала более опытная американка.

Этот матч показал, что Мирра тоже человек. Не справилась с нервами (так горела идеей выйти в четвертьфинал), а ее уверенность в себе в какой-то момента переросла самоуверенность. Она почувствовала, что ей море по колено, ей все позволено, ей все восхищаются. Не пожать руку арбитру — это перебор, на мой взгляд. С другой стороны, это хороший урок, из которого можно вынести много пользы.

Знаю, что у нее отличная команда, прекрасные родители, сестра играет на высоком уровне. Вместе они смогут решить все сложные моменты. А они обязательно еще будут. Все-таки пока Мирра довольно неизвестный игрок в туре. Не все пока понимают, как против нее играть, на что давить в ключевые моменты. Да и сумасшедший энтузиазм очень сложно удерживать из сезона в сезон.

С кем из игроков ее можно сравнить? В основном эксперты проводят параллель с Настей Мыскиной. Андреева также использует весь корт, хорошо видит возможности для атаки, читает игру, быстро передвигается. Еще она не делает лишних движений. Все четко, все по делу. В схожей манере действовала Мартина Хингис. Она даже больше напоминает мне швейцарскую теннисистку.

Мартина Хингис. Фото Global Look Press

Сможет ли она повторить выдающуюся карьеру Шараповой? Тяжело загадывать такие вещи. У Маши была уникальная история с множеством супердостижений. Да и сравнивать их не совсем корректно. Обе рано начали показывать высокие результаты, но по стилю игры это абсолютно разные теннисистки. Маша брала за счет агрессивного тенниса, мощных ударов. У Андреевой другие козыри, о которых я сказала выше.

Увы, но в 1/4 финала не смогла пройти и Екатерина Александрова, которая провела очень сильный сезон на траве. В отсутствие россиянок буду болеть за Елену Рыбакину и Арину Соболенко. Они мне очень симпатичны. Каждая по-своему. Жаль, что они не смогут вновь встретиться в финале «Шлема», но и их очная битва в возможном полуфинале будет очень интригующей.

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