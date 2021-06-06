Медведев справился с эмоциями. Его выход в четвертьфинал РГ — это фантастика
Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины. Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Кристиан Гарин (Чили, 22) — 6:2, 6:1, 7:5
Вторая ракетка мира Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» не на харде. В четвертом круге россиянин довольно легко разобрался с чилийцем Кристианом Гарином, которому совсем недавно уступил на «мастерсе» в Мадриде. За выход в полуфинал он сразится со Стефаносом Циципасом. Даня ведет 6:1 в личных встречах с греком, но если говорить про красную глину, то Циципас котируется выше. Букмекеры и вовсе считают его вторым фаворитом турнира после Рафаэля Надаля.
«Опелка и Гарин смотрелись школьниками на фоне Дани»
До этого года Даниил Медведев четыре года подряд вылетал в первом круге «Ролан Гаррос». Это казалось проклятием. Свое прошлогоднее поражение от Мартона Фучовича россиянин объяснил неудобным календарем. После двух тяжелых турниров в Америке на харде (после перерыва в полгода) у него было всего три дня отдыха и четыре дня подготовки к грунтовому сезону. Для игроков, у которых грунт — любимое покрытие, этого будет достаточно. Для Даниила же оказалось слишком мало.
В этот раз у Даниила было больше времени на подготовку. После поражения от Аслана Карацева в Риме была двухнедельная пауза, за которую Даниил успел хорошо потренироваться, сыграть в экспериментальном турнире Патрика Муратоглу в Ницце и, похоже, расслабиться.
Перед стартом РГ эксперты отмечали, что неудачи Медведева на грунте связаны не с плоскостью ударов, а с головой: «У Дани сидит мысль, что он не «земляной игрок». Это ему мешает. Если бы он убрал эти мысли из головы и немного перестроил свои действия под грунт, то все могло бы быть в порядке. На земле необязательно играть топ-спинами, а надо правильно выстроить розыгрыш, чтобы выйти на завершение. Просто для подготовки [завершения] нужно не один-два удара, как на харде, а три-четыре», — говорил «СЭ» заслуженный тренер России Борис Собкин.
Даниил будто прислушался к этим советам (хотя все понимают, что у него есть очень профессиональный тренерский штаб). Его игра на этом «Ролан Гаррос» выглядит зрелой, спокойной, очень уверенной. Всем свои видом россиянин показывает, что на корте — вторая ракетка мира. И ему неважно, играет он на любимом харде или на красной глине.
В пятницу он легко обыграл специалиста по грунту Райлли Опелку, а в воскресенье взял реванш у Кристиана Гарина. Первые две партии были выиграны без особого напряжения (6:2, 6:1). На третий сет чилиец собрался, сделал брейк, но не смог отстоять свое преимущество в концовке. Даниил взял две подачи соперника и довел дело логического завершения (7:5).
«Когда Даня только начал играть «Ролан Гаррос» в этом сезоне, у него был бешеный настрой, — рассказал «СЭ» полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков. — Если первый матч он играл хорошо, то остальные — очень хорошо, дальше — еще лучше. В матче с Томми Полом я уже увидел, что Медведев сейчас находится в невероятной форме, его будет очень сложно остановить. Опелка и Гарин смотрелись на его фоне школьниками».
«Во вторник, пожалуйста»
В следующем круге Даниилу будет противостоять Стефанос Циципас. В четырех матчах РГ-2021 пятая ракетка мира пока отдал всего один сет (Джо Изнеру). Впрочем, как и Медведев (Томми Полу).
«Матч Медведева с Циципасом — это будет топ-игра, — продолжил Андрей Чесноков. — Мне кажется, что Даня сейчас примерно в такой же форме, какая у него была в Америке, где он просто выигрывал матч за матчем, турнир за турниром. Посмотрим, сможет ли Стефанос остановить его, но у Медведева сейчас абсолютно чистая голова».
Действия Циципаса высоко оценил игрок сборной России Константин Кравчук.
— Мне нравится, как Циципас играет в этом сезоне на грунте, — подчеркнул «СЭ» Кравчук. — Выиграл Монте-Карло, в Барселоне едва не обыграл Надаля, в Риме бился с Джоковичем. По игре он смотрится очень солидно. Финал для него точно реален, но Даня должен навязать ему борьбу.
Сам Медведев рассчитывает, что зрители поддержат его в матче с греком. Даниил базируется в Монако и отлично знает французский язык.
«Будет сложный матч, — сказал россиянин после матча с Гарином. — Мы уже провели шесть или семь матчей, и они были сложными. Понятно, что мне хочется пройти как можно дальше. Надеюсь, что французская публика будет поддерживать меня».
Зрители на трибунах стали скандировать «Медди! Медди!» Россиянин с улыбкой ответил: «Во вторник, пожалуйста».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю