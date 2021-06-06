В Париже Даниил отдувается за всех россиян.

Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины. Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Кристиан Гарин (Чили, 22) — 6:2, 6:1, 7:5

Вторая ракетка мира Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» не на харде. В четвертом круге россиянин довольно легко разобрался с чилийцем Кристианом Гарином, которому совсем недавно уступил на «мастерсе» в Мадриде. За выход в полуфинал он сразится со Стефаносом Циципасом. Даня ведет 6:1 в личных встречах с греком, но если говорить про красную глину, то Циципас котируется выше. Букмекеры и вовсе считают его вторым фаворитом турнира после Рафаэля Надаля.

«Опелка и Гарин смотрелись школьниками на фоне Дани»

До этого года Даниил Медведев четыре года подряд вылетал в первом круге «Ролан Гаррос». Это казалось проклятием. Свое прошлогоднее поражение от Мартона Фучовича россиянин объяснил неудобным календарем. После двух тяжелых турниров в Америке на харде (после перерыва в полгода) у него было всего три дня отдыха и четыре дня подготовки к грунтовому сезону. Для игроков, у которых грунт — любимое покрытие, этого будет достаточно. Для Даниила же оказалось слишком мало.

В этот раз у Даниила было больше времени на подготовку. После поражения от Аслана Карацева в Риме была двухнедельная пауза, за которую Даниил успел хорошо потренироваться, сыграть в экспериментальном турнире Патрика Муратоглу в Ницце и, похоже, расслабиться.

Перед стартом РГ эксперты отмечали, что неудачи Медведева на грунте связаны не с плоскостью ударов, а с головой: «У Дани сидит мысль, что он не «земляной игрок». Это ему мешает. Если бы он убрал эти мысли из головы и немного перестроил свои действия под грунт, то все могло бы быть в порядке. На земле необязательно играть топ-спинами, а надо правильно выстроить розыгрыш, чтобы выйти на завершение. Просто для подготовки [завершения] нужно не один-два удара, как на харде, а три-четыре», — говорил «СЭ» заслуженный тренер России Борис Собкин.

Second seed. Second week??@DaniilMedwed downs Garin 6-2, 6-1, 7-5 to advance to a first fourth round in Paris. Up next, Tsitsipas.#RolandGarros pic.twitter.com/eFh4C6BeXo — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

Даниил будто прислушался к этим советам (хотя все понимают, что у него есть очень профессиональный тренерский штаб). Его игра на этом «Ролан Гаррос» выглядит зрелой, спокойной, очень уверенной. Всем свои видом россиянин показывает, что на корте — вторая ракетка мира. И ему неважно, играет он на любимом харде или на красной глине.

В пятницу он легко обыграл специалиста по грунту Райлли Опелку, а в воскресенье взял реванш у Кристиана Гарина. Первые две партии были выиграны без особого напряжения (6:2, 6:1). На третий сет чилиец собрался, сделал брейк, но не смог отстоять свое преимущество в концовке. Даниил взял две подачи соперника и довел дело логического завершения (7:5).

«Когда Даня только начал играть «Ролан Гаррос» в этом сезоне, у него был бешеный настрой, — рассказал «СЭ» полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков. — Если первый матч он играл хорошо, то остальные — очень хорошо, дальше — еще лучше. В матче с Томми Полом я уже увидел, что Медведев сейчас находится в невероятной форме, его будет очень сложно остановить. Опелка и Гарин смотрелись на его фоне школьниками».

«Во вторник, пожалуйста»

В следующем круге Даниилу будет противостоять Стефанос Циципас. В четырех матчах РГ-2021 пятая ракетка мира пока отдал всего один сет (Джо Изнеру). Впрочем, как и Медведев (Томми Полу).

«Матч Медведева с Циципасом — это будет топ-игра, — продолжил Андрей Чесноков. — Мне кажется, что Даня сейчас примерно в такой же форме, какая у него была в Америке, где он просто выигрывал матч за матчем, турнир за турниром. Посмотрим, сможет ли Стефанос остановить его, но у Медведева сейчас абсолютно чистая голова».

Действия Циципаса высоко оценил игрок сборной России Константин Кравчук.

— Мне нравится, как Циципас играет в этом сезоне на грунте, — подчеркнул «СЭ» Кравчук. — Выиграл Монте-Карло, в Барселоне едва не обыграл Надаля, в Риме бился с Джоковичем. По игре он смотрится очень солидно. Финал для него точно реален, но Даня должен навязать ему борьбу.

Сам Медведев рассчитывает, что зрители поддержат его в матче с греком. Даниил базируется в Монако и отлично знает французский язык.

«Будет сложный матч, — сказал россиянин после матча с Гарином. — Мы уже провели шесть или семь матчей, и они были сложными. Понятно, что мне хочется пройти как можно дальше. Надеюсь, что французская публика будет поддерживать меня».

Зрители на трибунах стали скандировать «Медди! Медди!» Россиянин с улыбкой ответил: «Во вторник, пожалуйста».