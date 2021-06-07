Тренер сборной России Игорь Куницын — об успехах Даниила Медведева и Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

Медведев и Павлюченкова неожиданно пробились в четвертьфинал «Ролан Гарроса». 2-я ракетка мира Медведев известен своей нелюбовью к игре на грунте и до этого года проиграл четыре матча подряд на Открытом чемпионате Франции. Павлюченкова, напротив, уже доходила до этой стадии в Париже, но 10 лет назад. Об успехах российских спортсменов «СЭ» поговорил с тренером сборной России Игорем Куницыным.

Условия в Париже комфортны для Медведева

— Удивились результатам Даниила Медведева на «Ролан Гарросе»?

— На самом деле, до начала турнира прогнозировать то, как играл бы Медведев, было очень тяжело. Во-первых, потому что был перенесен коронавирус. Несколько турниров Даня сыграл ниже своих возможностей, потому что физически был в плохом состоянии. Но уже приехав на «Ролан Гаррос», чувствовал себя намного лучше, на тренировках показывал хороший теннис. Как бы он чувствовал себя в матчах, было сложно сказать — не так много побед было одержано на грунте в этом сезоне.

Но как показали первые игры, он действительно очень хорошо играет, двигается. Это для него, наверное, самое главное на грунте. Если Даня хорошо двигается, то может играть в свой теннис. А если физически готов не очень, то результаты были хуже, чем мы все ожидали. Поэтому провел отличные матчи, дальше непростой, принципиальный матч со Стефаносом Циципасом, но где все возможно.

— Чего конкретно можно ожидать в матче с Циципасом?

— Если взять отдельно матчи с Даней, то они все всегда проходили в очень напряженной борьбе. Если в трехсетовом формате, то очень много именно трехсетовых поединков. Поэтому и здесь наверняка следует ожидать такого очень упорного, затяжного матча, в котором очень сложно предсказать победителя. Кто выиграет решающие мячи в концовках сетов, тот, наверное, и победит. Плюс очень будет важно, когда поставят играть — днем или ночью, потому что сильно отличаются условия. Если днем очень быстрые корты в этом году в Париже, то вечером все значительно меняется. Днем для Дани сыграть было бы предпочтительнее.

— То есть нельзя сказать, что успехи Даниила — это больше психологическая победа?

— Я думаю, это в первую очередь то, что он набрал физические кондиции после ковида. Это, наверное, самое главное. Плюс тот грунт, который в Париже, подходит ему больше. И психологически в этом плане он чувствует себя гораздо комфортнее. Номер один — это то, что он физически хорошо готов, а уже номер два — что условия в Париже для его игры гораздо комфортнее, чем в Риме или Мадриде.

— Если Медведев выйдет в полуфинал, то будет играть с победителем пары Александр Зверев — Алехандро Давидович-Фокина. Кто был бы предпочтительнее?

— Очень равный матч, любой может одержать победу. Легче или тяжелее? Думаю, ни Даня, ни Стефанос не смотрят дальше по сетке, а настраиваются именно на этот поединок.

От Павлюченковой можно было ожидать результатов

— Как вам игра Анастасии Павлюченковой?

— От нее как раз можно было ожидать хороших результатов, так как она здорово сыграла в Мадриде. Если сравнивать условия всех больших турниров на грунте, то Мадрид как раз максимально похож по условиям на «Ролан Гаррос». Там тоже относительно быстрые корты, что позволяет Анастасии играть в свой любимый агрессивный теннис. Мы видим, что он приносит ей результаты. В принципе, неплохие шансы пройти дальше.

— Все-таки у нее первый четвертьфинал на «Ролан Гарросе» за 10 лет.

— Это будет ее седьмой четвертьфинал турниров «Большого шлема», поэтому здесь ничего удивительного нет, она уже там была много раз. Надеемся, что в этот раз получится победить и пройти дальше. Условия Насте подходят, она хорошо в этом году проводит грунтовый сезон. В ее случае ничего очень удивительного нет.

— Чего ожидать от матча против Елены Рыбакиной — главной сенсации «Ролан Гаррос»?

— Если не ошибаюсь, они между собой не играли (зато играют друг с другом пару на РГ-2021. - Прим. «СЭ»). Поэтому сложно давать какие-то прогнозы. Если Настя выйдет и покажет свой хороший теннис, будет играть в той агрессивной манере, в которой она играла с Азаренко и Соболенко, то у нее шансы точно есть.

— Можно ли в этом матче выделить фаворита?

— Не думаю, что в этом матче есть какой-то фаворит, потому что, с одной стороны, у Насти уже есть большой опыт таких четвертьфинальных матчей. С другой стороны, Рыбакина сейчас на ходу и показывает свой лучший теннис, ей нечего терять в этом матче. Так что 50/50.

— Проще играть с тем, с кем уже было много матчей, или с незнакомым противником?

— Это никогда не угадаешь, потому что каждый матч является отдельным событием. Конечно, если ты играл 15 раз и 15 раз легко выиграл, то это да, помогает. Но здесь не тот случай — и там и там абсолютно равные соперники, большой разницы нет.