Медведев выигрывает на «Ролан Гаррос» третий матч подряд. Россиянин поверил в себя на грунте?

Всего три сета и около полутора часов понадобилось Даниилу, чтобы расправиться с американцем Райлли Опелкой.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Райлли Опелка (США, 32) — 6:4, 6:2, 6:4

Кто бы мог подумать еще несколько дней назад, что к концу первой недели в сетке на «Ролан Гаррос» Даниил Медведев останется единственным из россиян. Спортсмен очень не любит грунт, в чем не раз признавался СМИ. За сезон он выиграл всего один матч и проиграл два, на большее его не хватило. Дальше первого круга во Франции Даня тоже никогда не заходил.

А в 2021 году — сенсация. Уже третий круг, и, кажется, Медведев настроен на многое. Наверняка после двух подряд побед не хотелось быть остановленным 32-й ракеткой турнира Райлли Опелкой.

Опасность габаритного американца

Нужно было хорошо контролировать свою подачу и умно играть на приеме — первым американец как раз прекрасно владеет. Рост Опелки — больше двух метров, поэтому подача у него реально сумасшедшая. Медведев и сам говорил в интервью, что очень важно держать подачу. А сейчас Райлли еще и стал попадать в корт своими рискованными мячами — в этом тоже таится опасность со стороны американца.

Матч начался несколько позже — более ранние игры были отложены из-за дождя во Франции. Кого-то это могло бы и сбить, но вряд ли топовых игроков. Хотя иногда даже такие теннисисты поддаются эмоциями и способны потерять хладнокровие. Но первый сет начался довольно ровно — по гейму на своей подаче у каждого из спортсменов. Борьба развернулась уже в третьем — несколько раз было «ровно», потом Опелка и Медведев по очереди имели преимущество и таким же образом его отыгрывали у соперника. Райлли все-таки дожал Даню и не позволил тому сделать брейк, а после как раз сделал это в своем мощном стиле. Но уже в следующем гейме за счет крутого приема и рискованных ударов россиянин вернул брейк, победно сжав кулак.

A dominant display ?@DaniilMedwed has all the right moves today as he takes the first two sets 6-4, 6-2 over Opelka. #RolandGarros pic.twitter.com/YV6OGoA1ep — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021

Слишком разойтись Даня американцу не дал — сначала сравнял счет, а потом и вовсе вышел вперед, завершив партию хорошей подачей и выиграв сет со счетом 6:4. Оставалось не расслабиться и пройти еще 2/3 пути в таком же режиме.

Грунтовое проклятье снято

Медведев — не грунтовый игрок? Видимо, уже нет. Во втором сете сразу уверенно начал с брейка, буквально не позволяя сопернику ничего делать и вытаскивая мощнейшие подачи Опелки. Каким способом — непонятно, но Медведев где-то нашел резервные силы. В таком же темпе продолжилась и оставшаяся часть партии, которую Даниил забрал с комфортным счетом 6:2.

А вот третий сет уже походил на матч третьего круга и частично — на первый. Соперничество шло в равной борьбе, хотя россиянин все-таки был слегка впереди — вначале у него залетали буквально все мячи, которые он четко расстреливал по линиям. Зрители на трибунах повидали немало красивых розыгрышей и эйсов. На своих подачах Медведев был абсолютно прекрасен, а вот брейков можно было бы и побольше. Но Опелка явно не хотел сдаваться. Болельщики, кстати, даже больше поддерживали Райлли в концовке матча — видимо, им просто хотелось хлеба и зрелищ, а не чистой победы одного из теннисистов. В общем, партия прошла в одном и том же стиле — соперники брали свои подачи, а единственный брейк Дани помог взять сет и матч. Третий подряд на нелюбимом грунте.

Daniil Medvedev ?? se qualifie pour la 1?re fois de sa carri?re en huiti?me de finale ? Paris.



Il s'impose 6-4, 6-2, 6-4 face ? Reily Opelka ?#RolandGarros pic.twitter.com/tLRyaI504i — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021