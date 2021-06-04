Медведев выигрывает на «Ролан Гаррос» третий матч подряд. Россиянин поверил в себя на грунте?
«Ролан Гаррос». Мужчины. Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Райлли Опелка (США, 32) — 6:4, 6:2, 6:4
Кто бы мог подумать еще несколько дней назад, что к концу первой недели в сетке на «Ролан Гаррос» Даниил Медведев останется единственным из россиян. Спортсмен очень не любит грунт, в чем не раз признавался СМИ. За сезон он выиграл всего один матч и проиграл два, на большее его не хватило. Дальше первого круга во Франции Даня тоже никогда не заходил.
А в 2021 году — сенсация. Уже третий круг, и, кажется, Медведев настроен на многое. Наверняка после двух подряд побед не хотелось быть остановленным 32-й ракеткой турнира Райлли Опелкой.
Опасность габаритного американца
Нужно было хорошо контролировать свою подачу и умно играть на приеме — первым американец как раз прекрасно владеет. Рост Опелки — больше двух метров, поэтому подача у него реально сумасшедшая. Медведев и сам говорил в интервью, что очень важно держать подачу. А сейчас Райлли еще и стал попадать в корт своими рискованными мячами — в этом тоже таится опасность со стороны американца.
Матч начался несколько позже — более ранние игры были отложены из-за дождя во Франции. Кого-то это могло бы и сбить, но вряд ли топовых игроков. Хотя иногда даже такие теннисисты поддаются эмоциями и способны потерять хладнокровие. Но первый сет начался довольно ровно — по гейму на своей подаче у каждого из спортсменов. Борьба развернулась уже в третьем — несколько раз было «ровно», потом Опелка и Медведев по очереди имели преимущество и таким же образом его отыгрывали у соперника. Райлли все-таки дожал Даню и не позволил тому сделать брейк, а после как раз сделал это в своем мощном стиле. Но уже в следующем гейме за счет крутого приема и рискованных ударов россиянин вернул брейк, победно сжав кулак.
Слишком разойтись Даня американцу не дал — сначала сравнял счет, а потом и вовсе вышел вперед, завершив партию хорошей подачей и выиграв сет со счетом 6:4. Оставалось не расслабиться и пройти еще 2/3 пути в таком же режиме.
Грунтовое проклятье снято
Медведев — не грунтовый игрок? Видимо, уже нет. Во втором сете сразу уверенно начал с брейка, буквально не позволяя сопернику ничего делать и вытаскивая мощнейшие подачи Опелки. Каким способом — непонятно, но Медведев где-то нашел резервные силы. В таком же темпе продолжилась и оставшаяся часть партии, которую Даниил забрал с комфортным счетом 6:2.
А вот третий сет уже походил на матч третьего круга и частично — на первый. Соперничество шло в равной борьбе, хотя россиянин все-таки был слегка впереди — вначале у него залетали буквально все мячи, которые он четко расстреливал по линиям. Зрители на трибунах повидали немало красивых розыгрышей и эйсов. На своих подачах Медведев был абсолютно прекрасен, а вот брейков можно было бы и побольше. Но Опелка явно не хотел сдаваться. Болельщики, кстати, даже больше поддерживали Райлли в концовке матча — видимо, им просто хотелось хлеба и зрелищ, а не чистой победы одного из теннисистов. В общем, партия прошла в одном и том же стиле — соперники брали свои подачи, а единственный брейк Дани помог взять сет и матч. Третий подряд на нелюбимом грунте.
Фанаты устроили послематчевую стоячую овацию Медведеву — все-таки его победы во Франции не были ожидаемыми, нужно было чествовать победителя. Можно ли теперь считать, что проклятье грунта для Даниила снято? Да не было никакого проклятья, скорее всего. Просто эта нелюбовь и неприязнь сразу же давали меньший настрой на соревнования, а это важно в спорте на любом уровне. Сейчас же россиянин заряжен на победы и на то, чтобы пройти на «Ролан Гаррос» как можно дальше. После таких игр почему бы на это не замахнуться?
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю