Павлюченкова вновь в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Спустя 10 лет

В Париже Анастасия вынесла двух топ-теннисисток из Белоруссии.

«Ролан Гаррос» — 2021 блестяще складывается для Анастасии Павлюченковой. В третьем круге россиянка сенсационно одолела третью «сеяную» Арину Соболенко (считалась одним из фаворитов РГ), а сегодня разобралась с другой белоруской, двукратной победительницей турниров «Большого шлема» Викторией Азаренко (5:7, 6:3, 6:2). Анастасия во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал французского «мэйджора». Последний раз на этой стадии она играла в 2011 году — десять лет назад.

Тогда Павлюченкова уступила в 1/4 финала на тот момент действующей чемпионке РГ итальянке Франческе Скьявоне. В этот раз на ее пути будет Серена Уильямс или Елена Рыбакина из Казахстана.

Два суперматча

Мало кто верил, что Павлюченко сможет обыграть набравшую сумасшедший ход Соболенко. Арина была практически безупречна на грунте, а на мадридском «мастерсе» не оставила никаких шансов россиянке в полуфинале (6:2, 6:3).

«Там, на самом деле, она меня просто снесла с корта. Честно сказать, после того матча даже не к чему было придраться. Единственное, на «Ролан Гаррос» мне помогли абсолютно другие условия. Мадрид намного быстрее, а здесь я знала, что мне нужно ввязать ее немного в розыгрыши, что другие условия будут», — вспоминает Павлюченкова в интервью Eurosport.

Павлюченковой действительно удалось сломать игру Соболенко во втором сете. Во второй и третьей партии больше половины очков россиянке принесли невынужденные ошибки Арины. Третий сет представительница Белоруссии и вовсе отдала под ноль. Анастасия отлично принимала подачу соперницы и была практически безупречна в длинных розыгрышах.

Pavlyuchenkova prevails! ?@NastiaPav takes out No. 3 seed Aryna Sabalenka, 6-4, 2-6, 6-0, to reach week two at the Paris major for the first time in 10 years.



Serena Williams is the only Top 10 seed left in the bottom half.#RolandGarros Live Blog: https://t.co/EgLhk6AQjk pic.twitter.com/of9NRskfLA — TENNIS (@Tennis) June 4, 2021

Настя во второй раз в сезоне обыграла игрока из топ-10 и впервые с февраля — теннисистку из топ-5. Правда, в 1/8 финала ее ждало не менее сложное испытание в лице экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.

Спортсменки провели друг с другом много матчей, отлично друг друга знают. В итоге получился очень классный матч, в котором волевую победу одержала россиянка. Обидно уступив первый сет (потеряв ранний брейк), Павлюченкова пришла в себя и вновь оказалась гораздо терпеливее и физически сильнее классной соперницы. Настя сделала 45 виннерсов — львиная доля из которых пришлась на вторую и третью партии.

Turning back the clock ?@nastiapav storms back to defeat Azarenka 5-7, 6-3, 6-2 and reach the quarters at #RolandGarros for the first time in a decade! ? pic.twitter.com/gpY9hnmYT1 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

«Павлюченкова была изначально очень талантлива, но потом пошли проблемы с плечом, очень долго мучилась. Избавилась от этой травмы только полтора года назад. Начала полноценно работать с апреля прошлого года и набрала ту форму, которую должна была иметь давно. Поэтому результат неслучаен, в принципе, она может идти и дальше», — сказал «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Новое восхождение?

Павлюченкова согласна с Тарпищевым.

«В Мадриде мне сказали, что в 2011-м я была самая молодая, кто сыграл четвертьфинал. А в этом я была самая старая из тех, кто остался в сетке в четвертьфинале-полуфинале. И тогда, на самом деле, у меня был реально шок. Я привыкла, что я восходящая, молодая. Надо отвыкать уже. Здесь я уже готова к этому, по-другому к этому отношусь, что круто: я играла десять лет назад, показывала хороший теннис и до сих пор, спустя 10 лет, показываю игру все-таки, я считаю, еще лучше», — говорит Анастасия.

Этот сезон может стать прорывным для Насти. Если она продолжит в том же духе, то вполне может вернуться в топ-15 или даже дебютировать в топ-10 (наивысшая позиция в рейтинге WTA — 13-я — в июле 2011).

Хорошо бы для этого преодолеть проклятие четвертьфиналов «Большого шлема». Ранее в своей карьере Павлюченкова шесть раз доходила до 1/4 финала ТБШ и всякий раз проигрывала.