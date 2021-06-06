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Павлюченкова вновь в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Спустя 10 лет

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
6 июня 2021, 17:00
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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В Париже Анастасия вынесла двух топ-теннисисток из Белоруссии.

«Ролан Гаррос» — 2021 блестяще складывается для Анастасии Павлюченковой. В третьем круге россиянка сенсационно одолела третью «сеяную» Арину Соболенко (считалась одним из фаворитов РГ), а сегодня разобралась с другой белоруской, двукратной победительницей турниров «Большого шлема» Викторией Азаренко (5:7, 6:3, 6:2). Анастасия во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал французского «мэйджора». Последний раз на этой стадии она играла в 2011 году — десять лет назад.

Тогда Павлюченкова уступила в 1/4 финала на тот момент действующей чемпионке РГ итальянке Франческе Скьявоне. В этот раз на ее пути будет Серена Уильямс или Елена Рыбакина из Казахстана.

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Два суперматча

Мало кто верил, что Павлюченко сможет обыграть набравшую сумасшедший ход Соболенко. Арина была практически безупречна на грунте, а на мадридском «мастерсе» не оставила никаких шансов россиянке в полуфинале (6:2, 6:3).

«Там, на самом деле, она меня просто снесла с корта. Честно сказать, после того матча даже не к чему было придраться. Единственное, на «Ролан Гаррос» мне помогли абсолютно другие условия. Мадрид намного быстрее, а здесь я знала, что мне нужно ввязать ее немного в розыгрыши, что другие условия будут», — вспоминает Павлюченкова в интервью Eurosport.

Павлюченковой действительно удалось сломать игру Соболенко во втором сете. Во второй и третьей партии больше половины очков россиянке принесли невынужденные ошибки Арины. Третий сет представительница Белоруссии и вовсе отдала под ноль. Анастасия отлично принимала подачу соперницы и была практически безупречна в длинных розыгрышах.

Настя во второй раз в сезоне обыграла игрока из топ-10 и впервые с февраля — теннисистку из топ-5. Правда, в 1/8 финала ее ждало не менее сложное испытание в лице экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.

Спортсменки провели друг с другом много матчей, отлично друг друга знают. В итоге получился очень классный матч, в котором волевую победу одержала россиянка. Обидно уступив первый сет (потеряв ранний брейк), Павлюченкова пришла в себя и вновь оказалась гораздо терпеливее и физически сильнее классной соперницы. Настя сделала 45 виннерсов — львиная доля из которых пришлась на вторую и третью партии.

«Павлюченкова была изначально очень талантлива, но потом пошли проблемы с плечом, очень долго мучилась. Избавилась от этой травмы только полтора года назад. Начала полноценно работать с апреля прошлого года и набрала ту форму, которую должна была иметь давно. Поэтому результат неслучаен, в принципе, она может идти и дальше», — сказал «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Новое восхождение?

Павлюченкова согласна с Тарпищевым.

«В Мадриде мне сказали, что в 2011-м я была самая молодая, кто сыграл четвертьфинал. А в этом я была самая старая из тех, кто остался в сетке в четвертьфинале-полуфинале. И тогда, на самом деле, у меня был реально шок. Я привыкла, что я восходящая, молодая. Надо отвыкать уже. Здесь я уже готова к этому, по-другому к этому отношусь, что круто: я играла десять лет назад, показывала хороший теннис и до сих пор, спустя 10 лет, показываю игру все-таки, я считаю, еще лучше», — говорит Анастасия.

Этот сезон может стать прорывным для Насти. Если она продолжит в том же духе, то вполне может вернуться в топ-15 или даже дебютировать в топ-10 (наивысшая позиция в рейтинге WTA — 13-я — в июле 2011).

Хорошо бы для этого преодолеть проклятие четвертьфиналов «Большого шлема». Ранее в своей карьере Павлюченкова шесть раз доходила до 1/4 финала ТБШ и всякий раз проигрывала.

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