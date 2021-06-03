«Четвертьфинал «Ролан Гаррос» будет успехом для Медведева»

Игрок сборной России Константин Кравчук — о неудачах Рублева, Карацева и Хачанова, а также скрытом фаворите Открытого чемпионата Франции

Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев сенсационно покидают «Ролан Гаррос» на первой неделе. Но если поражение Хачанова от Кеи Нишикори еще объяснимо, то неудачи Рублева и Карацева в играх с возрастными немцами объяснить сложно. Таким образом, в мужской сетке у нас остался всего один представитель — первая ракетка России Даниил Медведев. Он впервые в карьере дошел уже до третьего круга после победы над американцем Томми Полом. Дальше ему предстоит сложный матч с другим представителем США — Райли Опелкой. О шансах россиянина продвинуться дальше и проблемах других наших теннисистов в интервью «СЭ» порассуждал игрок сборной России Константин Кравчук.

Медведев хорошо готов психологически

— Выход в третий круг стоит считать успешным выступлением для Медведева, поскольку ранее он испытывал большие проблемы на грунте?

— Вполне. Это отличный результат для него, наконец-то он отпустил момент сложностей с грунтом, о которых он говорил ранее в интервью. Снял с себя груз ответственности, возможно благодаря этому он и побеждает сейчас. Играет спокойно от матча к матчу, набирает, демонстрирует уверенный теннис, а значит, вполне может пройти далеко.

— Показалось, что вначале Медведев испытывал определенные проблемы в матче с Полом, но потом поменял свою игру и переломил ситуацию. Что конкретно помогло Даниилу победить?

— К сожалению, я не видел весь матч, поэтому сложно выделять конкретные эпизоды. Могу только сказать, что он нашел свою игру после неудачного первого сета, к тому же стал уставать соперник. Уверенный сет придал силы Даниилу, дальше он уже действовал на опыте. Медведев сейчас хорошо готов психологически к сложным ситуациям, знает, как перестроить свою игру, если что-то вдруг не складывается.

— Можно ли считать стереотипом мнение, что грунт не подходит игре Медведева?

— Он ведь и сам говорит, что ему некомфортно играть на грунте. Так что проблема есть. И результаты это демонстрируют, побед немного. Но в этом году, я слышал, во Франции корт достаточно жесткий, похож на хард. В этом плане ему должно быть попроще, поскольку удары у Медведева плоские, он не вращает мяч, как Надаль, например. И на грунте с его габаритами ему непросто, здесь и передвижений много нужно, и скользить уметь. Но Медведев прогрессирует и на грунте в том числе стал играть лучше. Заметно лучше. Посмотрим, что будет дальше.

Циципас — скрытый фаворит «Ролан Гаррос»

— До какого раунда ему будет по силам дойти на этом «Ролан Гаррос»?

— Учитывая ситуацию и текущие успехи, Даниил будет рад уже любому исходу. Он уже молодец, показал лучший для себя результат. Но раз выигрывает, то надо продолжать. Следующий матч — с Опелкой. Это непростой соперник, опытный, хороший игрок. Высокий, с хорошей подачей. И хорош именно на грунте. Если его Медведев обыграет, то дальше встречается наверняка с Гарином, которому он тоже проигрывал в этом году. Сетка непростая, поэтому я бы ставил на четвертьфинал — это будет уже огромный успех.

— В случае выхода в четвертьфинал он может выйти на чистое первое место в мире. Шанс возглавить мировой рейтинг будет эмоционально давить на Даниила?

— Нет, не думаю. Он сейчас второй и вряд ли думает принципиально о рейтинге, шансе взять титул первой ракетки мира. Глобально такую задачу перед собой он наверняка ставит, но на этом «Ролан Гаррос» стремится спокойно действовать и ставить планы на каждый отдельный матч, от игры к игре.

— Кто, на ваш взгляд, тогда фаворит этого турнира?

— Фаворит на грунте всегда один — это Рафаэль Надаль: когда он в хорошей форме, то остановить его невозможно. В плане сюрпризов — может удивить Циципас, мне понравилось, как он играет. Выиграл Монте-Карло на грунте, в Барселоне едва не обыграл Надаля, в Риме бился с Джоковичем. По игре он смотрится очень солидно. Финал для него точно реален, а дальше посмотрим.

Карацев вышел из себя — и это сказалось на результате

— Если говорить про поражения Андрея Рублева и Аслана Карацева — это случайность либо в их игре наметился кризис?

— Если говорить про Андрея, то он столкнулся с непростым соперником уже в первом круге. Начинать всегда непросто новый турнир, а тут еще и такое сопротивление. Было жарко, корт компактный, игра быстрая. Это было на руку его сопернику Штруффу, который поймал свою игру. Но Андрей не сдавался, вернулся в матч со счета 0-2. В решающем сете не хватило либо удачи, либо уверенности в себе.

Карацев попал на опытного теннисиста, который знал, как действовать против таких, как Аслан. Он очень вариативный игрок, любит грунт, у него высокие крученые удары, он хорошо подрезает, укорачивает. В этом плане он ограничивал потенциал Аслана, не давал ему показать свой теннис, не допускал быстрых розыгрышей, не уходил в перестрелку плотными ударами, а давал вариации по отскокам. Карацев растерялся, пошли ошибки, нервозность. Когда ты не ощущаешь своей игры, ничего не получается, чувствуешь, как соперник забрал инициативу. В такой ситуации тяжело сохранять концентрацию. Тем более Аслан сейчас на своем пике, выиграл много матчей в этом году и считает себя уже элитой. В матче с немцем же он был сам не свой, что сказалось и на поведении. Ходил, разговаривал сам с собой, получил предупреждение и снятие очков.

— Вам не кажется, что это все-таки не оправдание и профессионал должен себя контролировать?

— Вы правы, но все мы люди. Тем более он попал в элиту тенниса совсем недавно, еще не готов к прессингу. А ведь бывает, и такие опытные игроки, как Новак Джокович, не справляются с эмоциями. Сегодня вышел из себя Карацев, что сказалось на результате. Хотя был момент в середине матча, когда был шанс поменять ход игры. В последнем сете не пошла подача, и он отпустил соперника.

Naomi Osaka announces she's withdrawing from the French Open: «I never wanted to be a distraction» pic.twitter.com/de0RdETvVx — Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2021

— В женской сетке главная новость — снятие Наоми Осаки из-за нежелания общаться с прессой. Вас удивила эта новость?

— Естественно, такое впервые происходит. Топовая мировая теннисистка отказывается от турнира «Большого шлема» из-за журналистов... Для меня это не причина. Каждый выполняет свою работу, общаться с прессой — это обязанность спортсменов. Мы подписываем в начале сезона документы, где соглашаемся с этим. Пресса хочет узнать больше подробностей из жизни теннисистов. Не хочешь — не отвечай, но игнорировать журналистов совсем — это не выход. Федерер, Надаль, Серена Уильямс спокойно общаются с медиа, хотя им задают много сложных вопросов.