Мирра Андреева выиграла под «Калинку». Россиянка одержала дебютную победу на Australian Open
Теннис. Australian Open 2024. Первый круг
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 3) — Теренс Атман (Франция) — 5:7, 6:2, 6:4, 1:0, отказ
Карен Хачанов (Россия, 15) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
Женщины
Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:2
Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 6:1, 6:4
Лаура Зигемунд (Германия) — Екатерина Александрова (Россия, 17) — 6:2, 3:6, 7:6 (11:9)
Ясмин Паолини (Италия, 26) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21) — 6:4, 6:4
Анастасия Захарова (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 6:0, 6:3
Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:1
Мирра Андреева в свои 16 лет теперь может похвастать победами в матчах основной сетки на всех турнирах «Большого шлема» — после выхода в третий круг «Ролан Гаррос», четвертый круг Уимблдона и второй круг US Open восходящая звездочка из России преодолела первый барьер и на Australian Open в Мельбурне. Мирра переиграла опытную американку Бернарду Перу в двух партиях. Причем благодаря активной поддержке русскоязычных болельщиков чувствовала себя на корте как дома.
Не отставать от Корнеевой
В прошлом сезоне юная Андреева произвела фурор, но теперь настало время закрепить первые успехи, выйдя на новый уровень результатов. И, похоже, российская теннисистка находится на верном пути — в конце декабря в Абу-Даби она произвела приятное впечатление на командном выставочном турнире, выиграв трофей вместе с соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, а также с американкой Софией Кенин. После чего Мирра в начале января дошла до своего первого четвертьфинала WTA — на турнире категории «500» в Брисбене. Пусть до полуфинала добраться ей не удалось, помешало поражение от чешки Линды Носковой.
Тем не менее россиянка благодаря этому успеху вернулась в топ-50 рейтинга WTA и приблизилась к своей промежуточной цели на сезон-2023 — попаданию в топ-30. Соперница по игре первого круга на Открытом чемпионате Австралии ей досталась не самая простая — 29-летняя американка Бернарда Пера, которая в 2023-м на «Больших шлемах» дошла до третьего круга в Мельбурне и Нью-Йорке и четвертого круга в Париже. К тому же Пера играла уже свой седьмой Australian Open среди взрослых, а Мирра — дебютный, пусть в прошлом году и дошла до финала юниорского турнира, уступив в матче-триллере еще одной россиянке Алине Корнеевой.
Отметим, что 16-летняя Корнеева в Мельбурне дебютировала на «Больших шлемах» и из квалификации уже вышла во второй круг. Понятно, Мирра не собиралась отставать от сверстницы-соперницы, но в дебюте встречи заставила своих болельщиков поволноваться.
«Мирра, не робей, американку не жалей!»
Да, Андреева взяла стартовый гейм на подаче соперницы, зато сразу отдала свою. Мало того, при 3:2 в свою пользу американка вновь выиграла подачу россиянки, пусть и с третьего брейк-пойнта. Объективно, Мирра допускала в тот момент слишком много брака, однако, к счастью, сумела найти баланс между точностью и плотностью ударов. Она стала действовать чище, заставляя оппонентку, предпочитающую силовой теннис, рисковать и ошибаться.
Все это позволило быстро сравнять счет в сете (4:4), а при 5:5 сделать решающий брейк. После чего россиянка довольно уверенно подала на партию. Второй сет получился куда более простым — не сказать, что Андреева действовала агрессивно. Но при этом играла умно и глубоко, а Бернарда продолжала рисковать и промахиваться. Конечно, активно выигранных мячей у россиянки могло быть и больше (10 против 19 у соперницы), но зато в целом по игре она ошибалась в два с лишним раза реже оппонентки (12 против 27). Мирра быстро оформила один брейк, затем второй, поведя 4:0.
Возможно, ее в том числе вдохновляла и поддержка трибун на корте № 7. 16-летнюю теннисистку постоянно подбадривали по-русски. «Мирра, ты лучшая!» — кричали болельщики. После чего и вовсе запели «Калинку» после двойного брейка во втором сете. Но и этого им показалось мало. «Мирра, если ты выиграешь, я завтра на работу не пойду», — последовал выкрик с трибун при 5:1. А при 5:2 зрители «зарядили» кричалку: «Мирра, Мирра не робей, американку не жалей!» Она и не пожалела, поставив точку в матче эйсом.
Теперь Андрееву ждет куда более серьезная соперница — шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса, матч с которой станет серьезной проверкой для юной россиянки. Кстати, Мирра в live-рейтинге WTA уже вошла в топ-40.
Из других событий второго дня Australian Open отметим поражение сразу трех «сеяных» россиянок — Вероники Кудерметовой, Екатерины Александровой и Анастасии Потаповой, а также Дианы Шнайдер. В то же время свои встречи выиграли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Захарова. Причем для 21-летней Захаровой эта победа над Юлией Путинцевой из Казахстана стала дебютной на «Больших шлемах».