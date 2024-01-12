Корнеева дебютирует в основной сетке «мейджора». Год назад она выиграла в Австралии среди юниорок

Квалификацию ТБШ в Мельбурне преодолели трое россиянок, что увеличило список наших участниц до 15.

Восходящая звезда российского женского тенниса Алина Корнеева дебютирует в основной сетке взрослого турнира «Большого шлема». Это стало понятно после того, как 16-летняя теннисистка одолела 118-ю ракетку мира Анну Бондар из Венгрии в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году Алина выиграла в Мельбурне юниорский титул, причем ее соперницей по финалу была соотечественница Мирра Андреева, которая потом очень успешно ворвалась в женский тур и сейчас уже входит в топ-50 игроков WTA. Корнеева форсировать переход во взрослый разряд не спешила и пока имеет лишь 180-й рейтинг. Впрочем, думается, это недоразумение очень скоро будет исправлено.

Многого от себя не хочу требовать

В прошлом году Корнеева очень успешно выступала среди юниорок, выиграв помимо Australian Open еще и на «Ролан Гаррос». Кроме того, Алине покорился итоговый юниорский турнир ITF. Юная россиянка была признана международной федерацией чемпионкой года, а в октябре попробовала себе во взрослом разряде, выйдя во второй круг турнира WTA-250 в Гонконге. Теперь Корнеева взяла новую вершину. Навряд ли она претендует в Мельбурне на многое. Но сам факт появления в основной сетке для нее сейчас — очень большой успех и неплохое подспорье в финансовом отношении.

«Конкретной цели на 2024 нет, сейчас многого от себя не хочу требовать, — говорила Алина в интервью «СЭ». — Сейчас главное — это качество тренировок и выкладываться по максимуму на матчах, а дальше уже посмотрим. Это не цель, но хочется, чтобы болельщики побольше ходили на матчи и следили за теннисным миром. В прошлом сезоне было много позитивных моментов и хороших матчей, где я не всегда выходила победителем, но получила большой опыт. Это был хороший год, но впереди еще много работы».

Корнеева преодолела квалификацию взрослого ТБШ с первой попытки, но в полуфинале была очень близка к вылету. В трудный момент в поединке против Есинь Ма из Китая Алина проявила характер и отыграла два матчбола. В первом круге Australian Open нашей юниорке предстоит встретиться с 27-летней испанкой Сарой Соррибес Тормо, которая в прошлом году дошла до четвертого раунда «Ролан Гаррос». Матчи главных турниров в Мельбурн-парке стартуют в ближайшее воскресенье (точное расписание появится чуть позже). За выход в первый круг 16-летняя россиянка получит 82 тысячи долларов до вычета налогов. А в случае победы в ближайшем матче — 123 тысячи долларов.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Новые рубежи

Корнеева — одна из 15 россиянок, заявленных в основную сетку Открытого чемпионата Австралии-2024 (с учетом мужского турнира из России — 21 игрок). Изначально в жеребьевке участвовали 12 представительниц нашей страны, но потом через квалификацию, помимо Алины, пробились 20-летняя Мария Тимофеева и 21-летняя Анастасия Захарова. Эти девушки также дебютируют в основной сетке ТБШ. Захаровой удалось преодолеть квалификацию на «мейджоре» с восьмой попытки, Тимофеевой — с четвертой. Напомню, что Мария в прошлом сезоне сотворила одну из сенсаций WTA-тура, неожиданно взяв трофей на турнире WTA в Будапеште.

В прошлом году в основной женской сетке в Мельбурне выступали 14 россиянок, но никому из них не удалось выиграть больше двух матчей. Чисто теоретически шансы на продолжение борьбы в этом году пока сохраняет Полина Кудерметова. Она уступила в финале квалификации Фионе Ферро из Франции, но еще может получить статус лаки-лузера, если кто-то из соперниц в ближайшие дни снимется по состоянию здоровья.

Наши основные надежды в женском турнире, безусловно, связаны с лидерами российского женского тенниса — Людмилой Самсоновой, Дарьей Касаткиной, Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой. Теоретически далеко может пройти Анастасия Павлюченкова, у которой за плечами в Австралии три четвертьфинала. Также способна преподнести приятный сюрприз Анастасия Потапова, которая ради «мейджора» в Мельбурне накануне снялась с турнира WTA в Аделаиде. Ну и наша главная молодая звезда Мирра Андреева после первого в карьере четвертьфинала на турнире WTA в Брисбене должна брать новые рубежи.

Мирра Андреева. Фото AFP

Теннис. Australian Open-2024

Матчи первого круга с участием россиян

Мужчины

Даниил Медведев (3) — Теренс Атман (Франция, Q)

Андрей Рублев (5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)

Карен Хачанов (15) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)

Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)

Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)

Женщины

Людмила Самсонова (13) — Аманда Анисимова (США)

Дарья Касаткина (14) — Пейтон Стирнс (США)

Вероника Кудерметова (15) — Виктория Голубич (Швейцария)

Екатерина Александрова (17) — Лаура Зигемунд (Германия)

Анастасия Потапова (23) — Кая Юван (Словения)

Анна Блинкова — Кристина Буска (Испания)

Диана Шнайдер — Жасмин Паолини (Италия, 26)

Анна Калинская — Кэти Волынец (США, Q)

Элина Аванесян — Чжосюань Бай (Китай)

Мирра Андреева — Бернарда Пера (США)

Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия, 21)

Камилла Рахимова — Эмина Бектас (США)

Алина Корнеева (Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания)

Мария Тимофеева (Q) — Ализе Корне (Франция, WC)

Анастасия Захарова (Q) — Юлия Путинцева (Казахстан)