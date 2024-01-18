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Блинкова выиграла невероятный матч. Тай-брейк россиянки против Рыбакиной войдет в историю

Блинкова победила Рыбакину во втором круге Australian Open-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Анна Блинкова.
Фото Reuters
Анна выбила фаворитку турнира в Мельбурне, обыграв ее с нетеннисным счетом 22:20 на решающем тай-брейке.

Australian Open-2024. Женщины. Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 6:4, 4:6, 7:6 (22:20)
Анна Калинская (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:1, 7:5
Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — 4:6, 6:3, 6:3

Россиянка Анна Блинкова во втором круге Australian Open сотворила, пожалуй, главную сенсацию первого в сезоне турнира «Большого шлема» — на центральном корте Мельбурн-парка она обыграла фаворитку женского одиночного разряда Елену Рыбакину из Казахстана. Причем в каком потрясающем по драматизму матче! Общими усилиями теннисистки установили новый рекорд, проведя самый длинный (42 розыгрыша) тай-брейк в истории «Больших шлемов»! Блинкова отыграла шесть матчболов, еще больше не реализовала, но все же поставила победную точку.

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Боец без достижений

Надо признать, Блинкову сложно назвать звездой женского тенниса. К 25 годам Анна не поднималась выше 34 места в рейтинге WTA, в ее активе лишь один титул WTA в румынском городе Клуж-Напока. На открытом чемпионате Австралии она прежде играла шесть раз и никогда не пробивалась дальше второго круга, а вообще на «Больших шлемах» не проходила дальше третьего круга. Однако в чем Блинковой никогда было не отказать, так это в ее бойцовских качествах — россиянка всегда сражалась до последнего, порой выигрывая-таки важные матчи на статусных кортах. Как, к примеру, в 2023-м у француженки Каролин Гарсии на «Ролан Гаррос».

Елена Рыбакина.
Фото Reuters

На сей раз после жеребьевки на шансах Анны многие наверняка поставили крест — ведь во втором круге ее ждала Рыбакина. Елена занимает третье место в рейтинге, в начале января завоевала титул в Брисбене, разгромив в финале не кого-нибудь, а белоруску Арину Соболенко. Да, Рыбакина затем уступила в Аделаиде россиянке Екатерине Александровой, но это поражение можно было списать на усталость и возможность взять передышку перед Australian Open. Где год назад Елена дошла до финала, проиграв там Соболенко.

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Блинкова начала турнир в статусе 57-й ракетки мира. Но против Рыбакиной сыграла по-настоящему элитный, возможно, лучший в своей жизни матч! В первом сете она не просто сдерживала натиск мощной соперницы, но и не отсиживалась в обороне, атакуя сама. В третьем гейме она сделала брейк, затем удерживала подачу и взяла партию. Мало того, и в третьем гейме второго сета Анне удалось повести с брейком. Вот только сценарий этой партии оказался другим — Рыбакина мгновенно отыгралась, а в концовке вновь взяла подачу россиянки, а с ней и сет.

Анна Блинкова.
Фото Reuters

Лучший день в жизни

Но настоящие чудеса начались в решающей партии. Уровень тенниса в целом был очень высок, однако из-за нервозности роскошные удары навылет «разбавлялись» грубыми ошибками. И в третий раз подряд Блинковой удался брейк в третьем гейме. Вскоре она вела 4:2 и имела «больше» на подаче теннисистки из Казахстана. Вот только увеличить преимущество не смогла — Елена отыгралась в гейме, затем сравняла счет — 4:4. После чего соперницы до решающего тай-брейка до 10 очков вообще ни разу не взяли свою подачу. Причем при 6:5 Блинкова не реализовала два матчбола. Тем самым, подарив всем настоящее зрелище для теннисных гурманов — абсолютно уникальный для «Больших шлемов» тай-брейк.

В 2007-м предыдущее достижение установили Жо-Вильфред Тсонга и Энди Роддик — француз на открытом чемпионате Австралии выиграл сет у американца 20:18, в 2023-м на Уимблдоне Леся Цуренко из Украины переиграла румынку Ану Богдан на решающем тай-брейке с точно таким же счетом. Но все это, как выяснилось, были цветочки. Блинкова и Рыбакина выдали в решающем 13-м гейме третьего сета настоящий теннисный триллер продолжительностью 31 минуту! Публика то замирала, то взрывалась от восторга — теннисистки подбадривали себя как могли, тренеры безумно переживали, судья на вышке уже не мог скрыть улыбку, а матч все продолжался и продолжался.

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Первой до матчболов вновь добралась Блинкова, поведя 9:7, но реализовать две подряд возможности не смогла. После чего начались качели. При счете 18:17 на матчболе Рыбакиной, казалось, все будет кончено, но Анна каким-то чудесным образом добегала и возвращала мячи, за что была вознаграждена выигранным розыгрышем. А при 21:20 в пользу россиянки ее соперница наконец-то дрогнула.

«Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матчболов. Старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки, да и ноги тоже. Хотя я пыталась изо всех сил сохранять спокойствие и добилась-таки победы! Запомню этот день навсегда. Пока что это лучший день в моей жизни», — заявила счастливая Блинкова. В третьем круге она сыграет с итальянкой Ясмин Паолили — возможно, феноменальный успех в матче с Рыбакиной поможет россиянки выйти на новый уровень.

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Получится ли у Блинковой впервые в карьере пробиться во вторую неделю турнира «Большого шлема»? В ее противостоянии с Ясмин Паолини аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение сопернице. На победу итальянки можно поставить с коэффициентом 1.80, что примерно 55% вероятности исхода. А триумф Блинковой доступен за 1.80 (45%). Кто кого?

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Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
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