Журова считает, что на «Ролан Гарросе» могут подговорить спортсменов отказываться выступать против россиян

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном допуске российских теннисистов на турнир «Ролан Гаррос». Об этом заявил RMC Sport.

По данным источника, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнире «Большого шлема» под нейтральным флагом.

«Для самой Франции это показатель, что у них разное мнение на этот счет, в отличие от Италии или Великобритании. Спортсмены ни при чем, и это чистой воды политика. Ситуация в чем, международная Федерация нашим спортсменам не запретила играть Уимблдон, запретила именно Великобритания, это большая разница. И это политика, а не про спорт. Видите, как интересно получается, чужими руками решаются задачи. Единственное, что может быть, к сожалению, могут подговорить каких-то спортсменов выступать против игры с нашими теннисистами. Вряд ли эти ребята будут говорить что-то подобное от себя. Столько лет общались, выступали, и тут в одночасье наши теннисисты стали для них врагами. Понятно, что это будет спланированная акция. Политики так или иначе могут помириться, сесть за один стол переговоров, а спортсменам потом друг другу в глаза смотреть», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 6 июня в Париже. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.