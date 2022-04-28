Карацев тренируется в футболке с британским флагом. Случайность или троллинг «дискриминаторов» из Уимблдона?

В разгар споров о недопуске россиян и белорусов на турнир «Большого шлема» в Лондон Аслан предстал перед болельщиками в очень двусмысленном виде.

Российский теннисист Аслан Карацев очень необычно отреагировал на ситуацию с дискриминационными решениями Всеанглийского лаун-теннисного клуба в отношении игроков из нашей страны. Накануне «мастерса» в Мадриде, который стартует 1 мая, наш спортсмен появился на тренировке в футболке с флагом Соединенного Королевства и надписью Wimbledon. Навряд ли подобный выбор одежды стал случайностью, однако теперь болельщики вынуждены гадать, что это было: желание подколоть британцев, не пустивших более двух десятков представителей России и Белоруссии на «мэйджор» в Лондон, или какое-то более изощренное послание организаторам Уимблдона? Ведь все это происходит на фоне неутихающих споров вокруг решения британцев отклонить заявки россиян и белорусов.

Ситуация становится все более запутанной

Накануне появилась неофициальная информация о том, что на французском турнире «Большого шлема» никаких дополнительных запретов не ожидается — россияне и белорусы смогут играть на «Ролан Гаррос» под нейтральным флагом согласно решению Международной федерации тенниса. При этом непонятной остается ситуация с турниром «мастерс» в Риме — итальянские власти настроены запретить выступление игроков из России и Белоруссии. Также неясна позиция организаторов американского «мэйджора» US Open, которые не могут определиться, будут ли они поддерживать демарш Всеанглийского клуба. Такая неопределенность сильно раздражает не только наших игроков, но и их соперников. Так, за единый подход высказалась первая ракетка женского рейтинга Ига Свентек.

— Ситуация становится все более запутанной. На мой взгляд, было бы неплохо, если бы все теннисные власти приняли общее решение во избежание хаоса, — приводит слова Свентек France 24. — Есть ощущение, что люди ожидают решения от игроков. Но нам трудно его принять, ведь мы знаем друг друга лично, проводим много времени вместе и чувствуем себя одной семьей. Я не знаю, какой выбор будет правильным, потому что мне всего 20 лет. И я говорю это не потому, что хочу сохранять безопасную нейтральную позицию. Честно говоря, я никогда не интересовалась политикой и не знаю всех деталей. Но решение просто необходимо.

На горячую тему также высказался представитель Казахстана Александр Бублик, который родился в России, но пять лет назад сменил спортивное гражданство. «Не хочу спорить на тему, правильное ли решение было принято или нет, но с удовольствием скажу, что я думаю на этот счет, — заявил 24-летний спортсмен в интервью «Евроспорту». — Это выбор правительства и организаторов. У них есть право поступить таким образом. Но для меня спорт — в какой-то степени отдушина от жизненной рутины. Ни один вид спорта не должен сильно пересекаться с политикой. Ведь главное здесь в том, чтобы сидеть с пивом перед телевизором и смотреть на своего любимого игрока или на любимую команду. Обидно, что болельщиков теперь ограничивают в такой возможности».

Мы находимся в очень непростой ситуации

После скандального решения об отстранении россиян и белорусов Уимблдон получил множество критических отзывов, в том числе от первой ракетки мира Новака Джоковича, звездного игрока из Германии Александра Зверева, легенд женского тенниса Мартины Навратиловой и Билли Джин Кинг. Дискриминационные меры официально осудили мужской и женский профессиональные туры. Ожидается, что во время предстоящих турниров в Мадриде состоится совещание, на котором будут обсуждаться санкции в отношении Уимблдона из-за его чрезмерной приверженности политической конъюнктуре. При этом глава Всеанглийского клуба Йен Хьюитт пытается оправдаться и ответить критикам.

— Безусловно, мы уважаем позиции, которых придерживаются другие игроки, — приводит слова Хьюитта Daily Express. — Но мы находится в очень непростой ситуации. Сейчас мы стараемся объяснить причины, которые возникли именно у Уимблдона для подобного решения. И рассказать, почему мы считаем наше решение правильным.

Главная отговорка, на которую делают упор организаторы Уимблдона, — это позиция британского правительства, которое давно говорит, что не позволит игрокам из России и Белоруссии выступать в своей стране без подписания некой декларации с осуждением событий на Украине. Подобный документ действует в Международной федерации автоспорта, но в теннисном сообществе данная идея вызывает серьезное отторжение. Также Всеанглийский клуб ссылается на проблемы с безопасностью для игроков и их семей, но при этом непонятно, почему такой головной боли нет на других турнирах, где выступают россияне и белорусы.

В поддержку решения Уимблдона выступили теннисные федерации Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии, объяснившие его «исключительными обстоятельствами». Но все больше людей в теннисном мире задаются вопросом: зачем Всеанглийский клуб проявил очень спорную инициативу, а не дождался запретов от правительства Великобритании, если подобные меры планировались в реальности? Ведь переложив ответственность по допуску российских и белорусских игроков на Бориса Джонсона, теннисная структура сняла бы все вопросы в свой адрес и обозначила бы свою приверженность решению Международной теннисной федерации, которая не поддержала скандальные рекомендации МОК.