Азаренко заявила, что не видит смысла в отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала отстранение от участия в Уимблдоне спортсменов из России и Белоруссии.

«Если вы спрашиваете меня, согласна ли я с решением организаторов Уимблдона или понимаю их доводы после личного разговора с ними, то я не понимаю их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят», — цитирует Азаренко ТАСС со ссылкой на Reuters.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.

20 апреля организаторы турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.