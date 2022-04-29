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Сегодня, 09:33

Азаренко заявила, что не видит смысла в отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

Виктория Кравченко
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Виктория Азаренко.
Фото AFP

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала отстранение от участия в Уимблдоне спортсменов из России и Белоруссии.

«Если вы спрашиваете меня, согласна ли я с решением организаторов Уимблдона или понимаю их доводы после личного разговора с ними, то я не понимаю их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят», — цитирует Азаренко ТАСС со ссылкой на Reuters.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.

20 апреля организаторы турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/14513199
Теннис
Виктория Азаренко
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