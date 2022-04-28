Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в диалоге с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном допуске российских теннисистов на турнир «Ролан Гаррос». Об этом заявил RMC Sport.

По данным источника, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнире «Большого шлема» под нейтральным флагом.

«В других турнирах власти не допустили наших теннисистов. Поэтому реально спасибо теннисному содружеству в лице ATP и WTA, которые являются сторонниками невмешательства спорта в политические разборки. WTA и ATP заявили о своей позиции, что допускают до турнира всех, независимо от национальной принадлежности в соответствии с рейтингом», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.