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Сегодня, 15:53

Журова — о возможной смене гражданства Андреевой: «Франция будет использовать это в своих корыстных целях»

Журова считает, что Франция будет использовать в корыстных целях ситуацию с Андреевой
Микеле Антонов
Корреспондент
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Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» информацию о возможной смене гражданства у российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее Tennis World сообщал, что она может стать гражданкой Франции.

«Насколько я понимаю, французское гражданство за один месяц и даже за один год не дают. Она все эти пять лет собирается выступать за Россию? В новых обстоятельствах это невозможно. Сейчас я не уверена, что получится сохранить российское гражданство и получить французское. Она будет все это время в нейтральном статусе? Чем больше мы начнем критиковать и осуждать раньше времени, тем больше у них будет аргументов принять такое решение. Я бы просто подождала, пока все определятся. Франция будет использовать это в своих корыстных целях. Не надо им помогать лить воду на мельницу», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Агент теннисистки Лев Кассиль утверждает, что Андреева не планирует менять российское гражданство.

11 июля 16-летняя теннисистка в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз (6:3, 6:7, 2:6).

Мирра Андреева. Мирру заподозрили в желании сменить гражданство на французское. Правда ли это?
Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/
Теннис
Мирра Андреева
Светлана Журова
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