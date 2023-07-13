Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» информацию о возможной смене гражданства у российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее Tennis World сообщал, что она может стать гражданкой Франции.

«Насколько я понимаю, французское гражданство за один месяц и даже за один год не дают. Она все эти пять лет собирается выступать за Россию? В новых обстоятельствах это невозможно. Сейчас я не уверена, что получится сохранить российское гражданство и получить французское. Она будет все это время в нейтральном статусе? Чем больше мы начнем критиковать и осуждать раньше времени, тем больше у них будет аргументов принять такое решение. Я бы просто подождала, пока все определятся. Франция будет использовать это в своих корыстных целях. Не надо им помогать лить воду на мельницу», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Агент теннисистки Лев Кассиль утверждает, что Андреева не планирует менять российское гражданство.

11 июля 16-летняя теннисистка в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз (6:3, 6:7, 2:6).