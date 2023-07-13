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Сегодня, 13:44

Макарова не смогла назвать фаворита матча между Медведевым и Алькарасом

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Теннисист Карлос Алькарас.
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в комментарии «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Когда встречаются такие топовые игроки, которые играли в финалах и выигрывали турниры «Большого шлема», ожидаешь, что они будут бороться до последнего. Невозможно спрогнозировать, как пройдет матч, тем более это трава. Конечно, я хочу пожелать Дане удачи, а также справиться со всеми трудностями», — сказала Макарова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Екатерина Макарова
Карлос Алькарас
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