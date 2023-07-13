Источник: российская теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство
Мирра Андреева намерена получить гражданство Франции
Российская теннисистка Мирра Андреева планирует стать гражданкой Франции, утверждает Tennis World USA.
По данным источника, Мирра живет и тренируется во Франции. Для получения французского гражданства ей нужно прожить в стране пять лет и сдать языковые тесты.
В конце марта этого года российская теннисистка Варвара Грачева также получила французское гражданство и сейчас представляет Францию на международных соревнованиях.
11 июля 16-летняя Андреева в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз и закончила выступление в турнире.
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