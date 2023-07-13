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Источник: российская теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство

Мирра Андреева намерена получить гражданство Франции
Виктория Кравченко
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева планирует стать гражданкой Франции, утверждает Tennis World USA.

По данным источника, Мирра живет и тренируется во Франции. Для получения французского гражданства ей нужно прожить в стране пять лет и сдать языковые тесты.

В конце марта этого года российская теннисистка Варвара Грачева также получила французское гражданство и сейчас представляет Францию на международных соревнованиях.

11 июля 16-летняя Андреева в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз и закончила выступление в турнире.
Мирра Андреева. Мирру обвинили в лайках под постами Лепса. Антироссийская истерика в британских СМИ
Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/135011/mirra-andreeva-rumored-to-switch-to-french-citizenship/
Уимблдон
Мирра Андреева
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