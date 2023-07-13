Источник: российская теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство

Российская теннисистка Мирра Андреева планирует стать гражданкой Франции, утверждает Tennis World USA.

По данным источника, Мирра живет и тренируется во Франции. Для получения французского гражданства ей нужно прожить в стране пять лет и сдать языковые тесты.

В конце марта этого года российская теннисистка Варвара Грачева также получила французское гражданство и сейчас представляет Францию на международных соревнованиях.