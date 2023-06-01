Жабер уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла француженку Осеан Доден во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3.
Девушки провели на корте 1 час 11 минут.
7-я ракетка мира Жабер 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 122-й ракетки мира Доден 1 эйс, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023 Жабер сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Ольга Данилович (Сербия, Q).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 7) — Осеан Доден (Франция) — 6:2, 6:3
Новости