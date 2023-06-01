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Сегодня, 19:50

Жабер уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла француженку Осеан Доден во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3.

Девушки провели на корте 1 час 11 минут.

7-я ракетка мира Жабер 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 122-й ракетки мира Доден 1 эйс, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023 Жабер сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Ольга Данилович (Сербия, Q).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 7) — Осеан Доден (Франция) — 6:2, 6:3

Теннис
Roland Garros
Онс Жабер
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