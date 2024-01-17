Янчук: «Джоковича можно бить темпом и мощью, которые есть у более молодых соперников»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы серба Новака Джоковича на Australian Open-2024.

«Помню, как в матче с Рублевым он от Андрея уходил, если не уползал, потому что тот его давил мощью ударов. Джоковичу приходилось несладко и нелегко, но в конце концов он переиграл Андрея на ошибках. Новака можно бить темпом, мощью, которые есть у более молодых соперников. Ему будет нелегко в Австралии, потому что на него все нападают. Но, дай бог, он выиграет еще один «Шлем» в этом году», — цитирует Янчука «Газета.Ru».

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии 36-летний Джокович победил австралийца Алексея Попырина. Теперь ему предстоит сыграть с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.