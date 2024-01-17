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Сегодня, 20:34

Агасси рассказал, что его восхищает в Алькарасе

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Андре Агасси ответил на вопрос, кто из молодых теннисистов его впечатляет.

«Карлос Алькарас. Вы можете включить телевизор и просто наблюдать, как он делает свое дело, не обращая внимания на счет. Он c удовольствием выходит на корт и играет. Карлос такой взрывной, динамичный, и у него есть все, что нужно. Мне также нравятся его умственные способности и страсть к теннису. Я был рад увидеть его в Мельбурне. Я сказал ему: «Я тебя знаю и хочу обнять». Возможно, он немного растерялся, но я большой поклонник Карлоса, и был рад с ним познакомиться», — приводит Eurosport.De слова Агасси.

В первом круге Australian Open-2024 Алькарас одержал победу над французом Ришаром Гаске (7:6 (7:5), 6:1, 6:2). Во втором круге 20-летний теннисист встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Источник: https://www.eurosport.de/tennis/australian-open/2024/andre-agassi-spricht-im-exklusiven-eurosport-interview-uber-sein-privatleben-mit-steffi-graf_sto9967312/story.shtml
Теннис
Андре Агасси
Карлос Алькарас
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